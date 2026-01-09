Mali : 36 milliards FCFA pour la construction d’une ligne électrique à Bamako

Au Mali, face à la demande grandissante en électricité à Bamako, le gouvernement malien engage un nouvel investissement majeur pour fiabiliser son réseau électrique. Le projet « Boucle Nord 225 kiloVolt » ambitionne de renforcer durablement l’approvisionnement de la capitale malienne.

Mali : un financement de 36 milliards de francs CFA pour la construction d’une ligne électrique

Ces dernières heures, le gouvernement malien a approuvé un financement de 36 milliards de francs CFA pour la construction d’une ligne électrique stratégique autour de Bamako, la capitale du Mali. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau national. Il permettra la réalisation du projet nommé « Boucle Nord 225 KiloVolt », dont l’objectif principal est de renforcer la transmission et la distribution d’électricité autour de la capitale malienne.

Si l’on se fie aux confidences du Ministère malien de l’Énergie et de l’Eau, la nouvelle ligne électrique ne créera pas de production d’énergie supplémentaire, mais servira à stabiliser l’approvisionnement, réduire les pertes techniques et améliorer la fiabilité du réseau pour les ménages et les entreprises. La société nationale Énergie du Mali (EDM-SA) sera chargée de la mise en œuvre des travaux, qui comprendront la construction de nouvelles lignes haute tension et l’extension et la création de postes sources.

Ce projet s’inscrit également dans une stratégie régionale avec pour but, d’optimiser les interconnexions électriques avec les pays voisins, contribuant ainsi à une meilleure intégration du Mali dans le réseau électrique ouest-africain. Il va permettre également de réduire les coupures fréquentes, sécuriser l’acheminement de l’électricité et favoriser le développement économique autour de Bamako.