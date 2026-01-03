Mali : suspension de l’entrée des ressortissants américains

Durée de lecture : 2 minutes
Mali : suspension de l’entrée des ressortissants américains
© Assimi Goïta - Mali : suspension de l’entrée des ressortissants américains

Après le Burkina-Faso, c’est au tour du Mali de prendre une décision forte contre les Etats-Unis. Désormais, l’entrée des ressortissants américains est suspendue sur le territoire malien. La décision a été actée ce vendredi 2 janvier 2026.

Mali : l’entrée des citoyens américains totalement suspendue

Au Mali, le gouvernement d’Assimi Goïta a annoncé ce vendredi 2 janvier 2026, les modalités de la suspension de l’entrée des ressortissants américains sur son territoire. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les autorités de Bamako indiquent que l’entrée des citoyens américains est désormais « totalement suspendue ». Toutefois, il y a des exceptions. Le communiqué précise que l’exception concerne trois catégories. Ce sont les détenteurs du statut de résident permanent au Mali, les titulaires d’un visa valide et certaines personnes dont la présence « sert les intérêts de la République du Mali », notamment les diplomates et les athlètes.

Cette décision du Mali s’inscrit dans l’application du « principe de réciprocité », annoncée mardi. C’est notamment après le durcissement le 16 décembre 2025, des conditions d’entrée aux États-Unis pour les ressortissants maliens. Tout ceci selon qu’a rapporté l’Agence de presse turque Anadolu ce samedi 3 janvier 2026.

Le ministère malien a regretté que la mesure américaine ait été prise « sans aucune consultation préalable » et a contesté les « motifs sécuritaires » invoqués par les Etats-Unis, estimant qu’ils « ne reflètent pas les réalités sur le terrain » et masquent d’autres considérations. Les autorités maliennes précisent enfin que cette décision fera l’objet d’une « évaluation appropriée » et que d’éventuels ajustements seront communiqués d’ici peu.

