Côte d’Ivoire : La dissidence de l' UPCI en congrès pour dire "oui au parti unifié

La branche dissidente de l’Union pour la paix en Côte d’Ivoire (UPCI, allié du pouvoir), conduite par Yacou Sidibé s’est réunie samedi au palais de la culture de Treichville au sud d’Abidjan, en vue de l’adoption des textes du parti unifié, rejetés fin avril, lors d’un congrès du parti.

"Le Bureau Politique de l’UPCI n’a convoqué aucun congrès extraordinaire pour dire « Oui » à qui que ce soit ou à quoi que ce soit", a réagi Brahima Soro, qui se réclame "le seul président" de cette formation politique.

UPCI,Soro Brahima cri au complot

"Il s’agit d’une forfaiture et une manipulation orchestrées par une minorité avec le soutien actif de cadres du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) pour faire prévaloir le mensonge et la vénalité sur la vérité et une vision pour la Côte d’ivoire", a décrié M. Soro.

Fin avril, l’UPCI, réunit en congrès a voté "non" au projet de parti unifié dénonçant un discours de ses alliés du RHDP "devenu gris, contradictoire et codé que l’immense majorité des Ivoiriens ne comprend pas".

Sur 1.239 militants inscrits, 1.236 ont voté. 62 ont dit "oui", soit 5,13 % et 1.147 (94,87 %) ont voté contre le parti unifié.

Adama Bictogo, l’un des vice-présidents du rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) avait dénoncé le vote de personnes qui "ne sont pas militants" de L’UPCI.

En mai, des cadres de l'UPCI menés par Yacou Sidibé sont entrés en dissidence.

"J’en appelle au président de la République (Alassane Ouattara) afin que les cadres de son parti, le RDR, qui ont commandité et financent la déstabilisation de l’UPCI mettent un terme à leurs basses œuvres", a dit Brahima Soro estimant "qu’il n’est point besoin de créer une division factice à l’UPCI pour nommer des égarés au gouvernement ou ailleurs".