Côte d'Ivoire: L'intégralité du discours de Ouattara à l'AGC du RHDP

Porté à la tête du RHDP, le Président Alassane Ouattara a prononcé un discours rassembleur lors de l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié qui s'est tenue le lundi 16 juillet 2018. au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody.

L'adresse d'Alassane Ouattara pour le Parti unifié

Monsieur le Vice-Président de la République,

Monsieur le Président du Sénat,

Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel,

Monsieur le Médiateur de la République,

Monsieur l’Inspecteur Général d’Etat,



Messieurs les Représentants du Président Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA,

Mesdames et Messieurs les Présidents et membres fondateurs du RHDP,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Chers frères Laurent Dona FOLOGO, Abdoulaye KONE, Saliou TOURE,

Mesdames et Messieurs les Elus,

Honorables Chefs traditionnels et Guides religieux

Monsieur le Ministre, Gouverneur du District d’Abidjan,

Militantes et Militants du RHDP,

Chers Amis membres et sympathisants du RHDP,

Chers Invités,

Mesdames, Messieurs,

Le 18 mai 2005, quand naissait notre alliance, le RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix, certains avaient vite fait de ne pas y croire.

Mais nous, les enfants du Président Félix Houphouët-Boigny, en connaissions les fondements : une alliance basée sur les valeurs d’union, de cohésion, de solidarité, de dialogue et de travail au service de la grandeur de notre pays.

Le RHDP est né de la vision clairvoyante de chacune et de chacun d’entre nous. Cette clairvoyance qui fait reconnaître avec humilité que l’intérêt supérieur de la Nation est bien plus grand, bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles, et bien plus grand que les ambitions de nos Partis respectifs... C’est donc avec humilité que nous avons décidé, ensemble, de mettre tout en œuvre pour créer cette alliance.

Chers Amis, membres, militants et sympathisants du RHDP,

Chers Invités,

L’Assemblée Générale Constitutive qui nous réunit ce jour est une étape historique pour notre alliance. Cette étape est l’aboutissement d’un processus qui a vu chacun des Partis membres du RHDP signer l’Accord politique en vue de la création d’un Parti unifié dénommé Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) et de se prononcer sur les statuts portant création du RHDP.

En effet, souvenons-nous que c’est le 31 octobre 2017, que le Président Henri Konan BEDIE et moi-même mettions en place le Comité de Haut Niveau pour élaborer les textes et le chronogramme en vue de la création du Parti unifié RHDP. Ce Comité, co-présidé par le Vice-Président de la République, Daniel Kablan DUNCAN, et le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, et comprenant les Présidents et les Responsables de tous les Partis membres du RHDP, a élaboré un manifeste et un projet de statuts du Parti unifié que nous avons appelés Accord politique, à la demande de mon aîné, le Président Henri Konan BEDIE, qui trouvait que le terme Accord politique était plus fort que manifeste.

Au cours des travaux du Comité de Haut Niveau, le Président Henri Konan BEDIE et moi-même avons été tenus régulièrement informés par nos Représentants. C’est ainsi que le 12 avril 2018, les Présidents des Partis membres du RHDP ont, tous, signé l’Accord politique pour la création du Parti unifié RHDP.

Par ailleurs, les Congrès de nos différents Partis ont adopté les statuts du Parti unifié à l’exception du PDCI-RDA, qui a prévu de les examiner au cours de son prochain congrès après 2020, c’est-à-dire après l’élection présidentielle d’octobre 2020. Cela n’est pas acceptable parce que nous voulons rester ensemble. Nous voulons cette union ; nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous devons rester ensemble et préparer les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Mon aîné, le Président BEDIE, et moi savons ce que nos incompréhensions ont coûté à la Côte d’Ivoire. Cela ne doit plus se reproduire. Nous devons être ensemble.

Mon jeune frère, le Président Mabri TOIKEUSSE, l’a dit tout à l’heure dans son intervention, que j’ai été le numéro 2 du PDCI-RDA de 1991 à 1993 et Laurent Dona FOLOGO en était le Secrétaire Général. Je connais parfaitement les textes du PDCI-RDA.

C’est pourquoi, je voudrais dire combien je suis impressionné par mon jeune frère Adjoumani, un vrai houphouëtiste. J’ai suivi attentivement toutes ses déclarations. Adjoumani ne veut pas casser le PDCI-RDA. Je ne souhaite pas et je ne veux pas que le PDCI-RDA soit cassé en bloc pour venir au RHDP. La place du PDCI-RDA se trouve au RHDP et nous attendons que le Président BEDIE valide les statuts du Parti unifié RHDP, conformément au mandat qui lui a été donné par le Bureau politique du PDCI-RDA.

Nous avons des élections dans quelques semaines et nous sommes liés par l’Accord politique qui nous demande d’aller à toutes les élections en RHDP. Je sais que le Président BEDIE ne reniera pas sa signature. Nous devons aller en RHDP à toutes les élections, que ce soient les futures élections municipales, régionales et surtout la prochaine élection présidentielle.

J’ajoute que l’élection présidentielle de 2015 a été totalement démocratique. A cet égard, je remercie mes adversaires qui m’ont téléphoné pour me féliciter. J’ai été très fier de la Côte d’Ivoire, de mes compatriotes et surtout des Partis politiques qui ont eu cette élégance. Je souhaite qu’en 2020, ce soit la même chose. Et surtout qu’au sein du RHDP, nous fassions jouer la démocratie et que tous les enfants d’Houphouët-Boigny, dans tous les Partis politiques, se réunissent pour désigner un seul candidat comme Président de la République et un seul candidat comme Vice-Président de la République.

Si nous sommes ensemble, la Côte d’Ivoire sera stabilisée pour plusieurs décennies.

Ceux qui veulent nous diviser, veulent diviser la Côte d’Ivoire et je n’accepterai pas cela. Nous avons trop souffert des divisions et de ceux qui incitent à la division.

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée Générale Constitutive de ce jour regroupe tous les Partis ayant adopté l’Accord politique et les statuts du parti unifié tels qu’élaborés par le Comité de Haut Niveau. Nous faisons confiance au jugement et aux recommandations du Vice-Président de la République et du Premier Ministre, accompagnés d’éminentes personnalités des Partis membres du RHDP.

Je salue les dirigeants et les nombreux militants des Partis membres du RHDP venus participer à cette Assemblée Générale Constitutive :

· le RDR, dont je salue les militantes et les militants qui m’ont accompagné depuis si longtemps et la Présidente, notre Tantie, Henriette DAGRI-DIABATE,

· les Responsables et les militants du PDCI-RDA, représentés par le Mouvement ‘’Sur les traces d’Houphouët-Boigny’’ avec Adjoumani, ainsi que la délégation qui représente le Président BEDIE, à titre d’observateurs,



· l’UDPCI, dont je voudrais saluer les militants et le Président, mon jeune frère Abdallah Albert Mabri TOIKEUSSE,

· le MFA, l’UPCI, le PIT dont je salue également les Présidents : Siaka OUATTARA, Serge Anicet Brou YAO et Joseph Séka SEKA ainsi que leurs nombreux militants présents dans cette salle.

Je voudrais également remercier le Président Henri Konan BEDIE pour la délégation qu’il a bien voulu envoyer pour le représenter en qualité d’observateurs.

Chers Amis, membres, militants et sympathisants du RHDP,

Chers Invités, L’histoire récente de notre pays a démontré que le RHDP est une alliance qui marche et qui gagne.

Nous sommes la plus forte formation politique de la Côte d’Ivoire.

Ensemble, nous avons conquis le pouvoir d’Etat en 2010, nous l’avons renouvelé en 2015 et nous allons le gagner en 2020.

Ensemble, nous avons une écrasante majorité législative à l’Assemblée Nationale et au Sénat, ce qui nous permet de mettre en œuvre notre programme pour la Côte d’Ivoire et pour les Ivoiriens.

Certes, notre parcours ensemble n’a pas été un long fleuve tranquille.

Nous avons connu des moments difficiles, des moments de douleur et de tensions qui ont testé notre foi en cette union. Notre union a été mise à l’épreuve après notre victoire à l’élection présidentielle de 2010, notamment quand nous nous sommes retrouvés à l’hôtel du Golf, durant quatre mois et demi. Oui, quatre longs mois !

C’étaient des moments d’incertitude pour certains, d’angoisse et de peur pour d’autres.

Ensemble, nous avons tenu, dans la confiance, dans l’union, comme un bloc.

Ensemble, avec tous les Partis membres du RHDP, nous avons surtout transformé le visage de la Côte d’Ivoire, nous avons amélioré le quotidien et le cadre de vie de nos concitoyens ; notre économie est aujourd’hui l’une des plus dynamiques du continent et nous avançons résolument vers l’émergence de notre pays, dans la paix et dans la stabilité.

Chers Amis, membres, militants et sympathisants du RHDP,

Chers Invités,

Cette Assemblée Générale Constitutive du Parti unifié RHDP qui se tient aujourd’hui vient consolider cet élan.



C’est un acte important, cohérent avec la volonté que nous avons manifestée ensemble depuis 13 ans maintenant, un acte cohérent avec le parcours de notre alliance.

Cet acte consacre tout ce que nous avons accompli ensemble ; il est un engagement réciproque à faire perdurer notre ambition de paix et de développement pour notre Nation.

Parce que nous voulons une Côte d’Ivoire unie, une Côte d’Ivoire où règnent l’amour et le respect entre citoyens. Une Côte d’Ivoire solidaire qui respecte sa diversité et en fait une force, car cette diversité est une richesse.

Une Côte d’Ivoire dans laquelle il n’y a plus de places pour ceux qui veulent diviser par l’ethnie, par la région ou la religion. Une Côte d’Ivoire résolument au travail et qui croit en son avenir rayonnant.

Cette Côte d’Ivoire est possible. Nous avons commencé à le démontrer il y a maintenant 7 ans ; ensemble, nous irons encore plus loin. L’union est toujours fructueuse et la désunion dispendieuse.

C’est le sens de la création du Parti unifié RHDP à laquelle nous venons de procéder.

Il n’y a pas de meilleurs moments pour consacrer cette alliance que maintenant. La Côte d’Ivoire attend depuis longtemps la consécration de notre alliance : les retrouvailles scellées des enfants d’Houphouët-Boigny. Oui, le RHDP est un hommage au Président Félix Houphouët-Boigny.

Le RHDP vise à magnifier le Président Houphouët-Boigny, son œuvre pour la paix et le dialogue.

Le Président Houphouët-Boigny nous a laissé un testament : l’union des fils et filles de notre beau pays.

Avec la création du RHDP, nous devenons ainsi, le seul pays dans lequel un parti politique porte le nom du père fondateur, père de l’indépendance. Houphouët-Boigny devient immortel par le RHDP.

Chers Amis, membres, militants et sympathisants du RHDP

Chers Invités,

Je voudrais dire à tous et à toutes que les portes de notre grande famille sont ouvertes à tous, sans exception. Nous voulons rassembler les Ivoiriens. Nous n’avons dans le cœur que l’amour de notre pays, la Côte d’Ivoire, et des Ivoiriens.

A mon aîné, le Président Henri Konan BEDIE et à ceux du PDCI qui ont décidé de se donner encore un temps de réflexion, nous voulons leur adresser un message de dialogue et de rassemblement.

Le Bureau politique du PDCI ayant endossé l’Accord politique pour la création du parti unifié et ayant donné pleins pouvoirs au Président Henri Konan BEDIE, pour poursuivre les discussions à toutes les étapes de la mise en place du parti unifié, je l’invite à l’adoption des statuts du parti unifié pour nous permettre de préparer, ensemble, les prochaines élections municipales et régionales cette année et plus

tard, l’élection présidentielle de 2020.

Un dicton nous enseigne que la désunion des amis est l’espérance des ennemis.

Nous ne devons plus nous tromper. Il n’y a plus de places pour les incompréhensions, car la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens nous regardent et nous font confiance.

Chers Amis, membres, militants et sympathisants du RHDP,

Chers Invités,

Je voudrais, pour terminer, réitérer mes remerciements à mes Pairs de l’alliance qui m’ont fait l’honneur de me designer comme Président du RHDP.

Je voudrais rendre un hommage tout particulier à la Présidente du RDR, Mme Henriette DAGRI-DIABATE, une grande Dame. Merci Tantie pour ton soutien et pour la confiance !

Merci à mon jeune frère Albert Mabri TOIKEUSSE et à tous mes jeunes frères, Présidents des autres Partis politiques, pour le soutien, la confiance et l’honneur qu’ils me font.

Être Président d’un Parti politique, un si grand Parti politique, est une lourde charge.

C’est une charge additionnelle que j’accepte avec fierté, responsabilité mais également beaucoup d’humilité. Je suis honoré d’assumer la Présidence du RHDP.

Vous pouvez me faire confiance, je donnerai le meilleur de moi-même. Je ferai tout pour rassembler tous les enfants d’Houphouët-Boigny.

Je ferai tout pour que la Côte d’Ivoire continue dans la stabilité. Je ferai tout pour renforcer la confiance entre tous les enfants de Côte d’Ivoire sans distinction, houphouëtistes ou pas. Vous pouvez me faire confiance, le RHDP est une grande force. Le RHDP a gagné toutes les élections depuis 2010. Je peux vous assurer que je ferai en sorte que le RHDP continue de gagner ces élections pour nous permettre, en 2020, de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. C’est important que les générations se renouvellent. Nous devons, le Président BEDIE et moi, travailler main dans la main pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération.

J’accepte la Présidence du RHDP. J’assumerai cette responsabilité avec beaucoup d’humilité et je continuerai à œuvrer dans le dialogue pour rassembler tous les fils et toutes les filles de Côte d’Ivoire.

Je suis confiant que de belles années attendent encore le RHDP, notre grand Parti.

Merci à chacune et à chacun de vous pour cette grande confiance !

Vive le RHDP !

Que Dieu bénisse notre union !



Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire !

Je vous remercie.