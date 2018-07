Côte d'Ivoire: Présidentielle 2020, Soro "réfléchit", ses proches confirment

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que Guillaume Soro sera un acteur majeur lors de la présidentielle de 2020. Le chef du Parlement ivoirien qui dit réfléchir sur la question a d'ores et déjà des soutiens pour ses ambitions présidentielles

Déjà de solides soutiens pour Guillaume Soro en 2020

Lors d'une interview sur RFI, Guillaume Soro déclarait à propos de son éventuelle candidature à la présidentielle de 2020 : « J'ai toujours évité de répondre à cette question, parce que je ne voulais pas ouvrir une compétition précipitée et anticipée sur 2020. Mais après cette déclaration du président de la République, je pense que je vais y réfléchir. »

Cependant, alors que le président de l'Assemblée nationale dit réfléchir à son avenir politique, ses propres semblent plus pressés que lui, dans la mesure où ils ne cessent de proclamer à longueur de journée que leur candidat pour la prochaine présidentielle n'est nul autre que Soro Kigbafori Guillaume.

L'Honorable Alain Lobognon, fidèle parmi les fidèles de la galaxie Soro, ne cesse de marteler qu'en 2020, son mentor sera candidat à la présidentielle. Dans un tweet, le député de Fresco a indiqué : « J’ai décidé de soutenir la candidature de @SoroKGuillaume à l’élection présidentielle de 2020. C’est mon droit constitutionnel. Alors, je dis #Vivement 2020. »

Même son de cloche pour Félicien Sékongo, président de l'Alliance des Forces nouvelles (AFN) et ancien porte-parole de la rébellion : « Guillaume Soro se présente à nos yeux comme étant un de ces leaders capables de rassembler la Côte d’Ivoire. Pour nous, Guillaume Soro n’a même pas le choix. Il faut qu’il se porte candidat pour nous satisfaire, pour satisfaire le désir du peuple de Côte d’Ivoire. »

Au Canada, lors d'une rencontre entre Soro Guillaume et la diaspora ivoirienne, Serge Koffi, ancien Secrétaire général de la FESCI, avait appelé le PAN à prendre ses responsabilités dès maintenant : « On dit que vous lorgnez le pouvoir ; président ; le pouvoir n’est ni à gauche ni à droite ; ne le lorgnez pas ; regardez le pouvoir ; il est devant vous ».

A ces voix, s'ajoutent celles de Soro Mamadou Kanigui, Tiburce Koffi et bien d'autres Ivoiriens qui militent pour une candidature de Soro à la prochaine présidentielle.

Quoi qu'il en soit, l'intéressé avance avec beaucoup de prudence. En témoigne sa récente déclaration : « Je n'imagine pas engager cette réflexion sans en parler d'abord et principalement avec le président, et ensuite Bédié et bien d'autres. »