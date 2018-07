Côte d'Ivoire: Tehfour Koné prend de l'avance sur Hamed Bakayoko à Abobo

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le duel fratricide entre Tehfour Koné et Hamed Bakayoko pour le contrôle de la Mairie d'Abobo aura bel et bien lieu. Les deux candidats déclarés pour les prochaines municipales marquent, chacun pour sa part, son territoire dans cette commune populaire.

Tehfour Koné vs Hamed Bakayoko, la bataille d'Abobo aura bel et bien lieu

Les élections municipales ont été fixées au 13 octobre 2018. Les états-majors des potentiels candidats sont d'ores et déjà en ordre de bataille pour placer leurs poulains en pole position. Aussi, les enjeux de ces élections résident, particulièrement à Abobo, dans la démonstration de force entre le camp Alassane Ouattara et celui de Guillaume Soro. A cet effet, les candidats des deux camps, notamment Hamed Bakayoko et Tehfour Koné, ne cessent d'arpenter les rues de cette commune située au nord d'Abidjan pour s'attacher la faveur des électeurs.

Désigné par la haute direction du Rassemblement des républicains (RDR), Hamed Bakayoko a déjà pris pied à Abobo. Le ministre de la Défense a d'ailleurs acheté une maison dans cette commune pour, soutient-il, se rapprocher des habitants et partager leur quotidien.

De son côté, Tehfour Koné semble bien dévancer son adversaire pour s'arracher la sympathie de la majorité de la population. Un vieil habitant du quartier déclare avoir opté pour celui qui se présente comme le candidat de Soro : « Depuis 1972, je suis dans ce quartier. Et il y a des personnes qui viennent pour être Maire dans ce quartier alors qu’ils habitent ailleurs. Ils ne sont pas les enfants de ce quartier et donc ils ne connaissent pas les problèmes des populations... Il y a beaucoup de problèmes d’Abobo, mais seule la personne qui peut arranger, c’est le fils d’Abobo. Donc pour nous, la personne à suivre c’est le jeune Tehfour Koné. »

Ce samedi 21 juillet, Koné Tehfour a encore marqué son territoire en compagnie de Simon Soro, le frère cadet de Guillaume Soro et président de l'ONG La Vie. Ils ont lancé une campagne de cure gratuite d'hernie dans la commune d'Abobo.

A en croire le site koaci, un sondage publié récemment fait état d'une avance de Tehfour Koné, crédité de 40,31%, sur Hamed Bakayoko, qui recueille 20,03% des intentions de vote.

Mais à plus de trois mois des élections locales, il reste encore du chemin à faire et les tendances pourraient être inversées. Quoi qu'il en soit, les résultats de ces municipales à Abobo seront très déterminants pour la prochaine présidentielle.