Côte d’Ivoire : 1 300 élèves en 6e renvoyés pour insuffisance en lecture

En Côte d’Ivoire, présicément à Adzopé, dans la région de La Mé, plus de 1 300 élèves admis en classe de sixième ont été renvoyés pour insuffisance en lecture et en écriture selon les informations de la presse locale.

Côte d’Ivoire : 1 300 élèves en 6e renvoyés, les raisons connues

En Côte d’Ivoire, selon les informations de Soir Infos, ils sont plus de 1 300 élèves admis en classe de sixième dans les lycées et collèges relevant de la Direction régionale de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (DRENA) d’Adzopé qui ont été renvoyés au terme de l’année scolaire 2024-2025. Raison, faute de maîtriser les compétences de base en lecture et en écriture. L’information a été rendue publique par le directeur régional, Akadié Noël, lors d’une séance de travail avec les acteurs du système éducatif. Selon Akadié Noël, les élèves concernés, bien qu’ayant officiellement accédé au premier cycle du secondaire, ne sont pas en mesure de lire ni d’écrire correctement. « Ces élèves ne disposent pas des prérequis indispensables pour suivre les enseignements au secondaire », a-t-il déclaré, soulignant la gravité du constat.

Le directeur régional a attribué la principale responsabilité de cet échec au cycle primaire, estimant que les lacunes observées trouvent leur origine dans un déficit d’apprentissage des fondamentaux dès les premières années de scolarisation. Il a donc interpellé les acteurs de l’enseignement primaire de la DRENA d’Adzopé et de toute la Côte d’Ivoire, les appelant à davantage de rigueur et de conscience professionnelle, notamment lors des évaluations et examens de fin d’année. « Vous ne devez prendre aucune décision ou initiative importante sans en aviser votre hiérarchie », a-t-il averti, évoquant des dysfonctionnements régulièrement constatés dans certaines écoles de la région.

