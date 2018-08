Le gouvernement malien dévoile 688 centres où le vote n’a pas eu lieu

Le gouvernement malien a dévoilé lundi soir la liste complète de 688 centres de vote, principalement dans le centre et le nord, où le scrutin pour la présidentielle du 29 juillet n’a pas eu lieu, quatre jours après la proclamation des résultats du premier tour.

Le gouvernement malien revèle des zones où le vote n'a pas eu lieu

Ces 688 centres de vote renferment 871 bureaux répartis dans 4 régions, à savoir Koulikoro (sud-est), Ségou (centre), Mopti (centre) et Tombouctou (nord), ce qui correspond à "245.822 inscrits", selon le point du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation.

Dans ce tableau de 19 pages, Mopti, dont les centres et bureaux de vote sont listés sur une quinzaine de pages, apparait comme la région la plus touchée par la non tenue du vote.

Lundi matin, comme à chacune de leurs sorties individuelles ou collectives depuis le début du scrutin, 18 candidats à l’élection présidentielle ont réclamé, de même que les observateurs de l’Union européenne (UE) conduits par Cécile Kyenge, la liste exhaustive des bureaux où les populations n’ont pas pu voter.

Plus de huit millions de Maliens étaient appelés le 29 juillet aux urnes pour élire leur futur président parmi 24 candidats. Pour diverses raisons dont des "attaques à main armée", le scrutin n’a pu avoir lieu dans 716 bureaux de vote sur 23.041 au total, a relevé le gouvernement.

Le chef de file de l’opposition au Mali, Soumaila Cissé, a rejeté vendredi à Bamako les résultats de la présidentielle du 29 juillet, à l’issue de laquelle il est arrivé en seconde position derrière le président sortant Ibrahim Boubacar Keita (IBK), estimant qu’ils“ ne reflètent pas’’ le vote des Maliens.

Selon les résultats provisoires proclamés jeudi, le président sortant Ibrahim Boubacar Kéïta dit IBK arrive en tête avec 41,42% contre 17,80% pour le chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé, qu’il affrontera au second tour dimanche.