Présidentielle au Mali: Soumaila Cissé "confiant" pour sa victoire

Le chef de file de l’opposition malienne, Soumaila Cissé, s’est dit "confiant" pour sa victoire dimanche à Niafunké (nord), à l’issue du second tour de la présidentielle, soutenant que les Maliens aspirent au "changement", face à la presse.

Soumaila Cissé se dit confiant quant l'issue du 2è tour du scrutin

"Je suis sûr que le vote sera extrêmement positif pour notre camp ce soir donc je suis vraiment très confiant", a dit M. Cissé, ajoutant avoir "rencontré des gens très motivés" à Niafunké, où "il y a un sentiment de confiance extraordinaire qui correspond exactement à tout ce qu'(‘il a) vu à l‘intérieur du pays. Un désir très fort de changement, d’aller vers de nouveaux horizons", après son vote.

Son adversaire, le président sortant Ibrahim Boubacar Kéïta dit IBK, a évoqué pour sa part un "immense soulagement" après une "mission accomplie" à la tête de l’Etat à l’issue de son premier mandat, estimant qu’il revient "au peuple (de) redéfinir ce qu’il souhaite comme avenir entre les mains" de celui qu’ils auront choisi, après son vote à Sébénicoro (Bamako).

Disant avoir "l’assurance de l’estime de son peuple", il a assuré qu’il assumera "tranquillement, sereinement", la décision de celui-ci, "quelle qu (’elle) soit".

Plus de huit millions de Maliens étaient appelés le 29 juillet à élire leur futur président parmi 24 candidats. Pour diverses raisons dont des "attaques à main armée", le scrutin n’a pu avoir lieu dans près de 700 bureaux de vote sur 23.041 au total, selon le gouvernement.

Mercredi, Manassa Dagnoko, la présidente de la Cour constitutionnelle malienne, a confirmé les résultats du premier tour de la présidentielle malienne qui ont donné favori l’actuel président IBK et son principal opposant, Soumaila Cissé et ordonné un second tour dimanche 12 août.

IBK est arrivé en tête avec 41,7% du suffrage exprimé à l’issue du premier tour, suivi de Soumaïla Cissé qui a obtenu 17,7% des voix.