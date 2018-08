Côte d'Ivoire : Régionales, duel annoncé entre Abonouan et Sidi Touré à Bouaké

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les prochaines élections locales donnent lieu d'observer un divorce consommé entre le PDCI et le RDR. Le ministre Sidi Touré et Jean Kouassi Abonouan sont engagés dans un duel fratricide pour le contrôle du Conseil régional de Gbêkê.

Sidi Touré bouscule Kouassi Abonouan dans le Gbêkê

Les élections municipales et régionales sont prévues pour se tenir le 13 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. A cet effet, la Commission électorale indépendante (CEI) a lancé le dépôt des dossiers de candidature pour ces élections locales, le mardi 14 août dernier.

Cependant, eu égard à la déclaration d'Henri Konan Bédié de retirer le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) du processus de création du Parti unifié, les autres adhérants au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), notamment le RDR, le PIT, le PIT, l'UPC, ont décidé de s'unir pour présenter le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, contre Jean Kouassi Abonouan, membre du PDCI, qui a d'ores et déjà annoncé sa candidature à sa propre succession dans le Conseil régional de Gbêkê. Le président sortant se vante d'ailleurs d'un bilan très positif. Allégation que bat pourtant en brèche le candidat du RDR et du RHDP unifié.

Déclaration du soutien à la candidature du ministre de Sidi Touré

Vu l’accord politique signé depuis mai 2005 à Paris jetant les bases du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) ;

Vu les résultats électoraux obtenus suite à la signature de cet accord politique ;

Vu la stabilité politique qu’a connu la Côte d’Ivoire, après la crise postélectorale de 2011 ;

Vu le développement et le repositionnement diplomatique de la Côte d’Ivoire à l’échelle internationale sous la vision éclairée et la Gouvernance de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA ;

Considérant que le développement de la Côte d’Ivoire sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA est le fruit de la stabilité qu’a connu notre pays grâce à l’accord politique du RHDP ;

Considérant que tous les partis signataires de la plateforme ont, à travers la signature de l’accord du 12 avril 2018, décidé de créer un parti politique dénommé RHDP parti Unifié ;

Vu les résultats obtenus aux élections locales (législatives 2016 et sénatoriales 2018) dans le cadre du RHDP ;

Vu le retard accusé par la région de Gbêkê au plan économique, social et culturel après la crise militaro-politique et dont BOUAKE a été le théâtre des opérations ;

Considérant que ce retard ne peut être rattrapé qu’à travers une union des filles et fils de la région de Gbêkê ;

Considérant que le Conseil régional est l’outil de développement local par excellence ;

Considération que Monsieur Sidi Touré, Ministre et Député de Béoumi- Kondrobo et Ando-Kékrenou est l’un des fils et cadres de cette grande région de Gbêkê ;

Considérant qu’il est l’unique candidat du RDR pour les élections régionales de Gbêkê, ayant fait l’unanimité au sein de cette formation politique, qui est membre signataire de l’acte constitutif du RHDP unifié;

Vu les derniers développements de l’actualité politique en Côte d’Ivoire ;

Vu le refus du PDCI de ratifier l’acte constitutif du RHDP unifié ;

Nous responsables régionaux de Gbêkê des partis membres du RHDP unifié, notamment, le RDR, l’UDPCI, le PIT, le MFA et l’UPCI, apportons, à travers la signature de cette déclaration, notre soutien à la candidature du Ministre Sidi Touré à la présidence du Conseil Régional de Gbêkê pour les élections du 13 octobre 2018 ;

Recommandons, le choix du Ministre Sidi TOURE, comme l’unique candidat du RHDP parti unifié pour les élections du Conseil Régional dans le Gbêkê.

Mobilisons toutes les bases des partis membres du RHDP parti unifié à tout mettre en œuvre pour le soutien de cette candidature.

Fait à Bouaké, le samedi 21 juillet 2018

Pour le RDR

Po : Le départemental BA Karamoko

Pour le PIT

Le Régional Kouamé Koffi

Pour MFA

Le Régional Fanny Ibrahima

Pour l’UPCI

Le président national Dr Brou Serge Anicet