Côte d’Ivoire: Bédié exige la démission des ministres PDCI avant lundi

Henri Konan Bédié exige la démission des ministres PDCI RDA encore présents dans le gouvernement d’ Alassane Ouattara. Il a rencontré ces différents ministres hier jeudi, à sa résidence, pour exiger leur sortie du gouvernement avant lundi prochain.

Bédié joue cartes sur table avec les ministres PDCI

Hier jeudi, à son domicile de Cocody, le président Henri Konan Bédié du PDCI RDA a reçu tous les ministres PDCI encore présents au gouvernement sous la bannière du RHDP. Le PDCI ayant officialisé son retrait de la majorité présidentielle et annoncé la possibilité qu’il s’offre désormais de former une nouvelle coalition avec les partis politiques qui le souhaitent, c’est tout naturellement qu’il cherche à effacer son nom du RHDP et donc aux côtés du Président Alassane Ouattara.

Malgré l’absence de consultation du président du parti quinquagénaire, le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara avait désigné des personnalités du PDCI dans son nouveau gouvernement. C’est donc pour clarifier les choses que Henri Konan Bédié a rencontré hier jeudi tous les ministres PDCI de ce gouvernement.

Bedie donne un deadline aux ministres PDCI

Lors de cette rencontre, l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire (de 1993 à 1999), M. Henri Konan Bédié a demandé à tous les ministres se réclamant de son parti encore dans le gouvernement Ouattara, désireux de présenter une candidature au nom du PDCI RDA pour les futures échéances électorales, de soumettre leurs démissions avant lundi.

Ceux qui ne quitteront pas leur poste ne seront pas soutenus par le parti et il n'est pas exclu qu'ils en soient écartés plus tard.