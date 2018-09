Côte d’Ivoire: Le PDCI n'a reçu seulement que le récépissé du ministre Donwahi

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a reçu pour les élections locales prévues le 13 octobre, "le récépissé d'un seul" de ses ministres candidats, celui de Alain-Richard Donwahi, a affirmé lundi le secrétaire exécutif chargé des élections, Roland Adiko.

Richard Donwahi, l'un des ministres les plus fidèles au PDCI

"Nous avons reçu le récépissé d'un seul ministre. Il s'agit du ministre Donwahi. Les autres ministres, ne sont pas passés par nous", a indiqué M.Adiko, à la presse, après une réunion du secrétariat exécutif.

Alain-Richard Donwahi est l’un des ministres parrainés par le PDCI, qui figuraient sur deux listes, celle de leur parti et celle du RHDP (Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix), la coalition au pouvoir dont le plus vieux parti s'est retiré Pour Roland Adiko,"il faut attendre la liste provisoire des candidats" qui devrait être publiée vendredi, pour savoir "par qui" les autres ministres, à double casquette "ont été parrainés".

Rappelons que le président du PDCI, Henri Konan Bédié avait convoqué pour une réunion individuelle, ces cadres à double casquette pour une "clarification", afin d’éviter toute "confusion".

"Au terme de (ces) clarifications, l’écrasante majorité des personnalités interpellées dont Richard Donwahi avaient réaffirmé leur appartenance au PDCI et confirmé leur détermination à conduire la liste investie par le" parti.

"Je suis PDCI et je continue de l'être. Je serai soutenu par tous les partis qui sont sur ma liste", a déclaré M. Donwahi, candidat aux régionales dans la région de la Nawa (Sud-ouest), après son entretien avec Henri Konan Bédié.

Le dépôt des candidatures pour les élections locales a pris fin le 29 août. La Commission électorale indépendante (CEI) a enregistré 686 candidats pour les municipales et 89 pour régionales.

Le PDCI a parrainé 104 candidats pour les municipales et 18 pour les régionales.