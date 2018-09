Côte d'Ivoire: Guéguerre PDCI/RHDP, les nouvelles nominations de Bédié

Henri Konan Bédié est décidé à extirper de ses rangs les personnalités favorables au RHDP unifié. Pour ce faire, le président du PDCI a démis les cadres de son parti qui se sont rapprochés du camp présidentiel.

Henri Konan Bédié se débarrasse des pro-RHDP unifié

Pas question pour Henri Konan Bédié d'aller aux élections régionales et municipales du 13 octobre prochain avec des équilibristes dans son camp. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a pris cette mesure radicale dans la mesure où certains militants, et non des moindres de son parti ont succombé à la tentation d'aller à ces joutes électorales sous le parrainage du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

A cet effet, tous les militants qui occupent des responsabilités au sein du parti septuagénaire et qui sont passés du côté du Parti unifié ont été révoqués de leurs postes et remplacés par d'autres militants plus fidèles au PDCI-RDA.

Ce remaniement des bureaux locaux et régionaux du parti créé par Félix Houphouët-Boigny a eu lieu dans toutes les localités où des cadres se sont soustraits de la discipline du parti. Ainsi, Siandou Fofana, N'Gouan Aka Mathias et bien d'autres ont été éjectés de leurs postes.

Un aperçu des nouveaux Délégués Départementaux et Communaux

Yopougon Centre: N'Guessan Euphrasie

Port-Bouët : Adja Alain

Gagnoa1: Yazi Dassé Bédel

Sikensi: Gogo Dibo Fréderic

Aboisso3: Bationo Beyago