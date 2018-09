Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam pas candidat à la présidentielle de 2020

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Tidjane Thiam ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire. Il a réaffirmé au journal suisse Le Temps, son refus de se lancer dans la bataille pour succéder au Président Alassane Ouattara à la tête du pays.

Tidjane Thiam ne veut pas quitter le Credit Suisse pour la Présidence ivoirienne

Malgré la quotidienne insistance de ses partisans sur les réseaux sociaux, Tidjane Thiam refuse de se lancer dans l'arène politique en Côte d’Ivoire. Ses militants qui multiplient les pages de soutien à sa candidature sur Facebook travaillent pourtant toujours à le rendre présidentiable, une activité vouée à l’échec puisqu’il ne souhaite pas venir s’aventurer sur un terrain qu’il n’a plus foulée depuis bientôt 20 ans.

Sollicité par ce média de son pays de résidence, il a répondu à l’invitation à candidater en 2020 de «Un million de signatures pour Tidjane Thiam 2020», «Les amis de Tidjane Thiam», «Génération Tidjane Thiam» «Tidjane Thiam horizon 2020» ou encore de «TT2020», qu’il se sent «à la fois touché et honoré par toutes les marques de soutien exprimées à son égard récemment par nombre de ses compatriotes ivoiriens ainsi que plus généralement par de nombreux Africains.»

Mais à ces «Thiamistes», leur leader répond : «J’ai dit à plusieurs reprises et depuis de nombreuses années ma détermination à ne pas avoir d’activité politique.»

L’homme d’affaires se dit engagé « à long terme» à la tête de Credit Suisse. Il n’y aura donc pas de Tidjane Thiam sur la liste des postulants à la présidentielle de 2020 face à des Bédié, Simone ou Laurent Gbagbo qui n’ont peut-être pas encore dit leur dernier mot.

Qui est Tidjane Thiam ?

Tidjane Thiam, c’est ce jeune économiste nommé ministre du Plan et du Développement sous le régime d’Henri Konan Bédié. Il était dans le même temps Président du Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD). Mais depuis la chute du successeur de feu Félix Houphouet Boigny en 1999, il a quitté la Côte d’Ivoire pour l’Europe où il est le célèbre président du Credit Suisse. Depuis ce départ d’Abidjan, le diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Paris n’est plus jamais revenu sur ses pas.

S'inviter dans ce débat qui devrait comme de coutume être houleux en Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas, surtout parce que certains ont déjà mis en avant son origine sénégalaise.