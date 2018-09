Côte d'Ivoire : Simone Gbagbo bat le record des audiences

Simone Gbagbo est incontestablement la figure politique qui fait bouger toute la Côte d'Ivoire ces derniers temps. Depuis sa sortie de prison, l'ancienne première dame ne cesse de recevoir de nombreuses délégations à son domicile.

250 audiences pour Simone Gbagbo en un mois

Isolée et coupée du reste de ses compatriotes pendant plus de sept ans de détention, Simone Gbagbo attire du monde à son domicile de Cocody. Des proches collaborateurs, des partisans, des artistes, des personnes publiques comme anonymes, des adversaires politiques..., tous se bousculent au portillon de la résidence de la famille Gbagbo pour rendre un vibrant hommage à une personnalité qui constitue un véritable symbole dans une Côte d'Ivoire en quête de réconciliation vraie.

Simone Ehivet Gbagbo a en effet bénéficié d'une ordonnance d'amnistie prise par le Président Alassane Ouattara, le 6 août dernier, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Sortie de l'école de gendarmerie où elle était détenue, deux jours plutard, c'est une véritable liesse populaire qui l'a accueillie à son domicile sis à la Riviera Golf, un quartier huppé de Cocody. Et depuis cette date, les visites s'enchainent chez l'ancienne Députée d'Abobo.

Mohamed Sam Jichi dit Sam l'Africain, Jean-Louis Billon, Kouadio Konan Bertin dit KKB, Maurice Kakou Guikahué et la délégation de Gagnoa, Hubert Oulaye et la délégation du Guémon, les artistes zouglou Pat Sacko, Yodé et Siro, Jean-Yves Dibopieu, Mamadou Koulibaly..., les audiences accordées par Mme Gbagbo en un mois dépassent de loin celle de tout autre politicien ivoirien. L'on dénombre d'ailleurs 250 visites dans ce laps de temps. Et ces visites sont loin de s'arrêter. Henriette Konan Bédié, l'épouse du président du PDCI est également annoncée auprès de sa consoeur.

Ce record fait de l'ex-première dame une personnalité incontournable en Côte d'Ivoire. Consciente de cette position, l'épouse de Laurent Gbagbo, ancien Président ivoirien, a donc décidé de prendre son bâton de pèlerin pour prêcher le pardon, la paix et la réconciliation à tous ceux qui l'honorent de leurs visites.