ONU : Vive émotion à l'arrivée de la dépouille de Kofi Annan à Accra

Environ un mois après son décès, la dépouille de Kofi Annan a été rapatriée, ce lundi 10 septembre, au Ghana. L'ex-SG de l'ONU recevra à titre posthume des honneurs dus à son rang, avant d'être inhumé.

Les derniers adieux de Kofi Annan à ses compatriotes

Vive émotion à l'aéroport d'Accra, ce lundi, à l'arrivée de la dépouille de Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) et Prix Nobel de la paix. Le président Nana Akufo-Addo, les membres de son gouvernement, les chefs traditionnels, les membres du clergé, ainsi que des militaires de haut rang étaient à l'accueil du cercueil recouvert du drapeau des Nations unies qui a par la suite été remplacé par le drapeau ghanéen.

Les Ghanéens pleurent en effet l'un de leurs plus illustres compatriotes qui a su marquer son époque par son implication pour la paix mondiale et la résolution des conflits à travers la planète. Ils sont par ailleurs autorisés, dès ce mardi, à rendre un hommage à l'ancien diplomate ghanéen et surtout à exprimer leur compassion à la veuve Nane Maria Annan et à leurs enfants.

Les obsèques nationales sont prévues pour le jeudi 13 septembre. L'on annonce d'ores et déjà l'arrivées des personnalités venues des quatre coins du monde, notamment Antonio Guterres (nouveau SG de l'ONU), Ban Ki-Moon (successeur de Kofi Annan), pour rendre un dernier hommage à l'un des meilleurs Secrétaires généraux de l'ONU. Après quoi, il sera inhumé dans le nouveau cimetière militaire d’Accra.

Affecté par cette disparition, Nana Akufo-Addo, le chef de l'Etat ghanéen, pleure l'illustre disparu : « C’était un grand frère pour moi. Il m’a donné beaucoup de conseils sur comment gérer des problèmes sensibles, donc c’est un tournant important dans ma vie. »

Kofi Annan est décédé en Suisse, le 18 août dernier, à l'âge de 80 ans. Les autorités ghanéennes promettent de rendre ses obsèques inoubliables, car il s'agit d'un « événement majeur » pour le Ghana, a déclaré le Président Akufo-Addo.