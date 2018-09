28 septembre, début de la campagne des élections locales ivoiriennes

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La campagne pour les élections locales en Côte d’Ivoire prévues le 13 octobre aura lieu du 28 septembre au 11 octobre, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, à l’issue d’un conseil des ministres.

La Campagne des élections locales commence à la fin du mois de septembre

"La durée de la campagne (des élections locales) est de 14 jours, du 28 septembre au 11 octobre", a indiqué M. Sidi, ajoutant que 20.219 bureaux seront repartis dans 10.464 lieux de vote.

Cette élection concerne 6.498.295 électeurs inscrits sur la liste électorale, a-t-il rappelé.

Mardi, pour ces élections locales, la Commission électorale indépendante (CEI) a retenu 684 candidatures pour les élections municipales et 88 pour les régionales.

Le Front populaire ivoirien (FPI, opposition) enregistre deux candidats pour les régionales, 17 pour le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 26 du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), 41 indépendants et deux parrainés par le PDCI et le RHDP.

Concernant les municipales, sur 684 candidatures retenues, le FPI compte 12 candidats, 389 indépendants, 104 PDCI, 176 RHDP, 1 RPC (opposition) et 2 UDR (opposition).

Le PDCI et le FPI avaient souhaité un report du scrutin et la réforme de la CEI avant ces élections locales.

Mais le 05 septembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a précisé qu’"il n’y aura pas de report" ds élections locales prévues le 13 octobre, ajoutant que la réforme annoncée de la CEI concerne la "présidentielle de 2020".