Côte d'Ivoire : Municipales, liste des candidats retenus par la CEI

Circonscription 001 ABOBO |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00951 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR ABOBO | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : TEHFOUR KONE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00952 | Intitulé de liste : POUR LE RENOUVEAU D »ABOBO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YEO KANABEIN OUMAR

RHDP – Dossier N° M-00953 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAKAYOKO HAMED

INDEPENDANT – Dossier N° M-00955 | Intitulé de liste : ESPOIR D »ABOBO | Date de dépôt : 30/08/2018



Tête de Liste : KONE KIGBAFORY OUSMANE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00956 | Intitulé de liste : PAIX ET AMOUR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KADJO SYLVESTRE TANON

PDCI-RDA – Dossier N° M-00957 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MANDJOBA DIRABOU ALBERIC

Circonscription 002 ADJAME |Nombre de Dossiers : 7

RHDP – Dossier N° M-00801 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SOUMAHORO FARIKOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00804 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET UNION POUR LE RENOUVEAU D »ADJAME |

Date de dépôt : 29/08/2018



Tête de Liste : MAHAMADOU KONE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00807 | Intitulé de liste : ADJAME MERITE MIEUX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SANOGO MOHAMED LAMINE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00808 | Intitulé de liste : ENSEMBLE CHANGEONS ADJAME | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE NAVIGUE MOUSSA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00810 | Intitulé de liste : VISION COMMUNE POUR ADJAME | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOURE MAMADOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00814 | Intitulé de liste : UNION POUR LE RENOUVEAU D »ADJAME | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY BAKARI

INDEPENDANT – Dossier N° M-00817 | Intitulé de liste : LES ENFANTS D »ADJAME | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ABOU FANE

Circonscription 003 ATTECOUBE |Nombre de Dossiers : 2

PDCI-RDA – Dossier N° M-00811 | Intitulé de liste : LA COTE D IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONLIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EHO DJOMA CLAUDE

RHDP – Dossier N° M-00813 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DANHO PAULIN CLAUDE

Circonscription 004 COCODY |Nombre de Dossiers : 11

INDEPENDANT – Dossier N° M-00903 | Intitulé de liste : UNIS POUR COCODY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUDOUGNON PHILIBERT

INDEPENDANT – Dossier N° M-00904 | Intitulé de liste : SERVIR COCODY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GAUZE JEAN-MARC ACHILLE



INDEPENDANT – Dossier N° M-00906 | Intitulé de liste : NEANT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ASSEMIEN EHUI PAUL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00907 | Intitulé de liste : NOTRE COCODY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOSSA TEHE ANGE VALERY RUFIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00909 | Intitulé de liste : TOUS POUR LE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : TIEMOKO DOUMBIA

PDCI-RDA – Dossier N° M-00910 | Intitulé de liste : J »AIME COCODY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YACE JEAN-MARC

INDEPENDANT – Dossier N° M-00911 | Intitulé de liste : COCODY UN JOUR , COCODY TOUJOURS AVEC LE TGV | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GUEDE ELIE ARISTIDE THIERRY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00914 | Intitulé de liste : CHANGEMENT POSITIF | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KAMATE MOUSTAPHA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00916 | Intitulé de liste : TOUS POUR COCODY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE COLETTE

RHDP – Dossier N° M-00917 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : N’GOAN AKA KACOU MATHIAS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00920 | Intitulé de liste : L »AVENIR DE COCODY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’DIAYE HAMMA AHMADOU SALIF

Circonscription 005 KOUMASSI |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00256 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AMANI OKA BERTIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00258 | Intitulé de liste : UNION DES ENFANTSDE KOUMASSI POUR LE PROGRES ET LA

SOLIDARITE | Date de dépôt : 29/08/2018



Tête de Liste : INNOCENT CLAUDE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00266 | Intitulé de liste : UN NOUVEAU KOUMASSI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AKOUETE DOVI

PDCI-RDA – Dossier N° M-00268 | Intitulé de liste : UNION – PAIX – DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’DOHI YAPI RAYMOND

RHDP – Dossier N° M-00269 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : IBRAHIMA CISSE

Circonscription 006 MARCORY |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00252 | Intitulé de liste : VISION NOUVELLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GNAMAKA DOGBO ERIC

INDEPENDANT – Dossier N° M-00255 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE MODELE ET MODERNE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MONNEY GEORGES YVES



PDCI-RDA – Dossier N° M-00261 | Intitulé de liste : ENSEMBLE AGISSONS POUR MARCORY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ABY AKROBOU RAOUL MODESTE

RHDP – Dossier N° M-00271 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOULIBALY MARIAM

INDEPENDANT – Dossier N° M-00272 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR UN CHANGEMENT VRAI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : NIASSE IBRAHIMA

Circonscription 007 PLATEAU |Nombre de Dossiers : 2

PDCI-RDA – Dossier N° M-00912 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EHOUO JACQUES GABRIEL

RHDP – Dossier N° M-00918 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : SAWEGNON GILL FABRICE VINDOU

Circonscription 008 PORT-BOUET |Nombre de Dossiers : 9

INDEPENDANT – Dossier N° M-00251 | Intitulé de liste : NOUVELLE EQUIPE NOUVEAU PORT-BOUET | Date de dépôt : 28/08

/2018

Tête de Liste : N’DOUBA ADOU JEAN-MARC

INDEPENDANT – Dossier N° M-00253 | Intitulé de liste : AGIR POUR LE CHANGEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018



Tête de Liste : CISSE LASSANA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00259 | Intitulé de liste : LE VRAI CHANGEMENT POUR PORT-BOUET | Date de dépôt : 29/08/

2018

Tête de Liste : KOUASSI TAYORO LUCIEN

PDCI-RDA – Dossier N° M-00260 | Intitulé de liste : PDCI-RDA : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EMMOU ACKAH GEORGES SYLVESTRE



INDEPENDANT – Dossier N° M-00262 | Intitulé de liste : AGIR POUR PORT BOUET | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : IBRAHIM DIOMANDE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00264 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT DE PORT-BOUET | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’TEWO GNANDOH BETHEL

RHDP – Dossier N° M-00265 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FOFANA SIANDOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00267 | Intitulé de liste : ESPOIR | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : AKA EDOUKOU ALIEBO MAXIME

INDEPENDANT – Dossier N° M-00270 | Intitulé de liste : UNION POUR LE RENOUVEAU ET LE DEVELOPPEMENT | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIABY CHEICK KARAMO

Circonscription 009 TREICHVILLE |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00254 | Intitulé de liste : TREICHVILLE NOUVEAU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : CISSE IBRAHIM

INDEPENDANT – Dossier N° M-00257 | Intitulé de liste : TREICHVILLE RENAISSANCE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOURE SOULEYMANE



RHDP – Dossier N° M-00263 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AMICHIA FRANCOIS ALBERT

Circonscription 010 YOPOUGON |Nombre de Dossiers : 9

INDEPENDANT – Dossier N° M-00851 | Intitulé de liste : KEI | Date de dépôt : 23/08/2018

Tête de Liste : KEI GBOHOU MELAINE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00852 | Intitulé de liste : MARCHONS POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : YOBOU ISIDORE MARTIN FRANCK



INDEPENDANT – Dossier N° M-00853 | Intitulé de liste : UNION-RECONCILIATION-PARTAGE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YEO MITANTEH BABA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00854 | Intitulé de liste : LE CHANGEMENT C »EST MAINTENANT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE BAKARY

RHDP – Dossier N° M-00855 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KAFANA KONE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00856 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : DAOUDA COULIBALY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00858 | Intitulé de liste : SERVIR YOPÖUGON | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : TRAORE PAUWA TANTCHA RICHARD

FPI – Dossier N° M-00859 | Intitulé de liste : UNION POUR LA RECONQUETE DE YOPOUGON | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MANDJUI BODJE AKEBRI LOUIS DAVID



INDEPENDANT – Dossier N° M-00860 | Intitulé de liste : NOTRE YOPOUGON | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : DOUKOURE MOUSTAPHA HUBERT ALAIN

Circonscription 011 ANYAMA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00802 | Intitulé de liste : PAIX SOLIDARITE PROSPERITE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY ZANAN LANCINE

RHDP – Dossier N° M-00806 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AMIDOU SYLLA



INDEPENDANT – Dossier N° M-00815 | Intitulé de liste : ENSEMBLE DEVELOPPONS ANYAMA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE ADAMA

Circonscription 012 BINGERVILLE |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00901 | Intitulé de liste : TOUS UNIS POUR BINGERVILLE | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : AKOSSO KOUTOUAN BENJAMIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00902 | Intitulé de liste : BINGERVILLE EN MARCHE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUMBIA ISSOUF



INDEPENDANT – Dossier N° M-00905 | Intitulé de liste : OEUVRER POUR UN BINGERVILLE NOUVEAU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AHIN ASSEMIAN JEAN TCHIMON

INDEPENDANT – Dossier N° M-00908 | Intitulé de liste : GROUPE SOCIAL POUR LA COHESION ET LE DEVELOPEMENT | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : ALOBOUE SERGE ERIC

INDEPENDANT – Dossier N° M-00913 | Intitulé de liste : SERVIR BINGERVILLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AGOH CLAUDE JEAN FELIX DJAMAH DIEUDONNE

RHDP – Dossier N° M-00915 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BEUGRE DJOMAN

Circonscription 013 SONGON |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00803 | Intitulé de liste : SONGON VILLE NOUVELLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AGOUA DJAKO SAMUEL

PDCI-RDA – Dossier N° M-00812 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE SONGON | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’KOUMO-MOBIO ERIC

RHDP – Dossier N° M-00816 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : NANDJUI DANHO PIERRE

Circonscription 014 YAMOUSSOUKRO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00352 | Intitulé de liste : HOUPHOUET FETE REBECCA | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : EFFI HOUPHOUET FETE REBECCA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00371 | Intitulé de liste : UNION DES ENFANTS DE YAMOUSSOUKRO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOBLAVI-DIBI JEAN-FRANCOIS



PDCI-RDA – Dossier N° M-00373 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA CI RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : KOUACOU GNRANGBE KOUADIO JEAN

RHDP – Dossier N° M-00376 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAME LOUKOU LEON

FPI – Dossier N° M-00390 | Intitulé de liste : FPI UNITE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TIACOH FELIX KOUA KOUADIO

Circonscription 015 FRESCO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00002 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR FRESCO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LOBOGNON AGNIMA ALAIN MICHEL

RHDP – Dossier N° M-00009 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BEUGREFOH TCHEKRE FULBERT



INDEPENDANT – Dossier N° M-00018 | Intitulé de liste : PAIX ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : NANAN KOFFI

PDCI-RDA – Dossier N° M-00024 | Intitulé de liste : PDCI PUR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SAWADOGO MUMBA

Circonscription 016 SASSANDRA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00004 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR SASSANDRA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : CLAUDE ROGER DELLET ABENOU

RHDP – Dossier N° M-00014 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : SANGARET ZIE LEONARD



PDCI-RDA – Dossier N° M-00017 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : ALINE YEYE LODUGNON EPSE FOFANA

Circonscription 017 BUYO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00107 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE BUYO | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : PLEGNON GUY-MICHEL

PDCI-RDA – Dossier N° M-00116 | Intitulé de liste : PDCI-RDA LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de



dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO YAO LAZARE

RHDP – Dossier N° M-00126 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA ISSOUF

INDEPENDANT – Dossier N° M-00132 | Intitulé de liste : ENSEMBLE DEVELOPPONS LA COMMUNE DE BUYO | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GUEHI KORE ALFRED

Circonscription 018 GUEYO |Nombre de Dossiers : 3

PDCI-RDA – Dossier N° M-00110 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BLE SAILLY FELIX

INDEPENDANT – Dossier N° M-00133 | Intitulé de liste : UNION PAIX ET DEVEOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : WACOUBO GOGOUA CATHERINE



RHDP – Dossier N° M-00134 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DAGO TEGBEU NESTOR

Circonscription 019 MEAGUI |Nombre de Dossiers : 2

PDCI-RDA – Dossier N° M-00115 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’DRI YAO

RHDP – Dossier N° M-00128 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZEBRET SOULEYMANE

Circonscription 020 GRAND-ZATTRY |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00105 | Intitulé de liste : UNION POUR LE PROGRES DE GRAND ZATTRY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LIGNON MOGADOR SERY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00106 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE GRAND ZATTRY | Date de

dépôt : 29/08/2018



Tête de Liste : GOLI GBEZO MAXIME

PDCI-RDA – Dossier N° M-00114 | Intitulé de liste : EXPERIENCE-UNITE-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GRAH PREGNON LUCIEN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00119 | Intitulé de liste : DONNONS UN AVENIR A GRAND-ZATRY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GRAH PETERS-IVORY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00123 | Intitulé de liste : UNIS POUR AGIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MABO LOGBO JEAN

RHDP – Dossier N° M-00125 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : NAHOUNOU YABA LOUIS

Circonscription 021 MAYO |Nombre de Dossiers : 1

PDCI-RDA – Dossier N° M-00111 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAFLAN LAURE EPSE DONWAHI

Circonscription 022 SOUBRE |Nombre de Dossiers : 4

PDCI-RDA – Dossier N° M-00117 | Intitulé de liste : POUR SOUBRE AVANCONS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZOBRE KOKOBO ANDRE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00124 | Intitulé de liste : AGIR POUR SOUBRE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GNEZERE IGNACE



RHDP – Dossier N° M-00129 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ETR PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TRAORE LASSINA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00130 | Intitulé de liste : UNITE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MANE ADAMA

Circonscription 023 GRAND-BEREBY |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00102 | Intitulé de liste : NOUVELLE VISION | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : HIE PAWA CYRILLE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00108 | Intitulé de liste : GRAND BEREBY POUR UN NOUVEAU DEPART | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SARRE GNEPO EDMOND



PDCI-RDA – Dossier N° M-00112 | Intitulé de liste : LA CI RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GOSSO YABAYOU ALPHONSE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00121 | Intitulé de liste : COORDINATION YOUKOU KIE GD-BEREBY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : HINO JEAN HOLLO MATHURIN

Circonscription 024 SAN-PEDRO |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00109 | Intitulé de liste : LE CHANGEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOURE NANTARIE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00113 | Intitulé de liste : SAN-PEDRO NOUVEAU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAKARY DIABAGATE



INDEPENDANT – Dossier N° M-00120 | Intitulé de liste : GENERATION ESPOIR POUR SAN-PEDRO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU KOUADIO PHARES

INDEPENDANT – Dossier N° M-00122 | Intitulé de liste : AIMONS ET CONSTRUISONS ENSEMBLE SAN PEDRO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BOUEKA NABO CLEMENT

RHDP – Dossier N° M-00127 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ANOBLE MIEZAN FELIX

INDEPENDANT – Dossier N° M-00131 | Intitulé de liste : SAN-PEDRO, UN NOUVEAU DEPART | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KAPE CESAR

Circonscription 025 GRABO |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00104 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR BATIR GRABO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUGBOYOU TAKOUO MARTIN

PDCI-RDA – Dossier N° M-00118 | Intitulé de liste : LA CÔTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUAI HEMAIN

Circonscription 026 TABOU |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00101 | Intitulé de liste : TOUS UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TABOU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KLAIBE TCHIBIO JULIEN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00103 | Intitulé de liste : ALLONS SEULEMENT, ON TRAVAILLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAROU CHARLES GERAUD



Circonscription 027 ABENGOUROU |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00210 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE CHANGEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MEITE SINDOU

PDCI-RDA – Dossier N° M-00217 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AMOIKON KOUAKOU BANGA

RHDP – Dossier N° M-00241 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BILE BILE

Circonscription 028 NIABLE |Nombre de Dossiers : 1

PDCI-RDA – Dossier N° M-00224 | Intitulé de liste : ENSEMBLE, TOUT DEVIENT POSSIBLE A NIABLE | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : MESSOU BOUADOU EDOUARD

Circonscription 029 AGNIBILEKROU |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00203 | Intitulé de liste : VISION NOUVELLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOUNGARA MAMADOU

PDCI-RDA – Dossier N° M-00218 | Intitulé de liste : UNION CONTINUITE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MANDODJA M’BIA ROGER



INDEPENDANT – Dossier N° M-00228 | Intitulé de liste : MAIN DANS LA MAIN POUR LE DEVELOPPEMENT D »AGNIBILEKRO

| Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KOUACOU KANGA EDMOND

Circonscription 030 BETTIE |Nombre de Dossiers : 3

RHDP – Dossier N° M-00205 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENTET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TANO MANIZAN ETIENNE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00207 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE BETTIE | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU AMALAMAN JEAN-BAPTISTE



INDEPENDANT – Dossier N° M-00209 | Intitulé de liste : NOUVELLE GENERATION POUR LA RENAISSANCE DE BETTIE |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOFFI DONGO JEAN PIERRE

Circonscription 031 ABOISSO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00212 | Intitulé de liste : RENOUVEAU POUR L »EMERGENCE D »ABOISSO | Date de dépôt : 29

/08/2018

Tête de Liste : ZINSOU MARCELLIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00214 | Intitulé de liste : SANWI EMERGENCE | Date de dépôt : 29/08/2018



Tête de Liste : CISSE ABOUBAKARI

PDCI-RDA – Dossier N° M-00223 | Intitulé de liste : UNION POUR LE RENOUVEAU D »ABOISSO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’GOUAN JEREMIE ALFRED

INDEPENDANT – Dossier N° M-00230 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT D »ABOISSO | Date de dépôt : 29

/08/2018

Tête de Liste : EKPONON KOUAO JEAN-CLAUDE

RHDP – Dossier N° M-00234 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MAMADOU KANO

Circonscription 032 AYAME |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00206 | Intitulé de liste : POUR LE DEVELOPPEMENT D »AYAME | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’DOUBA VALENTIN

PDCI-RDA – Dossier N° M-00221 | Intitulé de liste : UNION ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BOSSON ANGBAYE THOMAS



INDEPENDANT – Dossier N° M-00229 | Intitulé de liste : UNION POUR BATIR AYAME | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : N’DOUBA HUGUES

RHDP – Dossier N° M-00235 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EHIMANCE SYLVAIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00239 | Intitulé de liste : ANOUANZE D »AYAME | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DJA KADJO ALBERT

Circonscription 033 MAFERE |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00204 | Intitulé de liste : ANOUANZE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ETTE NINDJIN PIERRE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00232 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAFERE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ELIDJE ANGORA

RHDP – Dossier N° M-00233 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KADJO KOUAME MICHEL

Circonscription 034 ADIAKE |Nombre de Dossiers : 2

PDCI-RDA – Dossier N° M-00226 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KABLAN DOMINIQUE



RHDP – Dossier N° M-00231 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : SIE HIEN

Circonscription 035 BONOUA |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00201 | Intitulé de liste : UNION AMOUR TRAVAIL | Date de dépôt : 24/08/2018

Tête de Liste : N’GUESSAN BOHI FAUSTIN



INDEPENDANT – Dossier N° M-00208 | Intitulé de liste : BONOUA NOUS APPELLE. ENGAGEONS-NOUS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BLE PIERRE MOISE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00211 | Intitulé de liste : ENSEMBLE AGISSONS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : VANGAH STEPHANE CLOVIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00213 | Intitulé de liste : CROIRE-ESPERER-PERSEVERER | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : MIESSAN DANIEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00216 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR BONOUA | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : JOHNWAN TEKE NORBERT

PDCI-RDA – Dossier N° M-00227 | Intitulé de liste : UNIS BONOUA EST FORT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AMETHIER KOUA JEAN PAUL

Circonscription 036 GRAND-BASSAM |Nombre de Dossiers : 4

PDCI-RDA – Dossier N° M-00219 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMNLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EZALEY GEORGES PHILIPPE



INDEPENDANT – Dossier N° M-00220 | Intitulé de liste : GRAND-BASSAM, J »Y CROIS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MIESSAN VINCENT DE PAUL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00236 | Intitulé de liste : UNIS POUR DEVELOPPER GRAND-BASSAM | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : KOUADIO KOFFI PAUL

RHDP – Dossier N° M-00238 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MOULOT MOISE JEAN LOUIS COFFI

Circonscription 037 TIAPOUM |Nombre de Dossiers : 2

PDCI-RDA – Dossier N° M-00225 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 31/08/2018



Tête de Liste : BLA GAVLAN

RHDP – Dossier N° M-00237 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AMICHIA AKOU MONIQUE EPSE KOUAME

Circonscription 038 GOULIA |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00459 | Intitulé de liste : UNION DEVELOPPEMENT PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE ADAMA



INDEPENDANT – Dossier N° M-00462 | Intitulé de liste : ENSEMBLE, AGISSONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA

COMMUNE DE GOULIA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA BRAHIMA

RHDP – Dossier N° M-00464 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KELESSERI KONE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00467 | Intitulé de liste : EN MARCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE GOULIA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SIAKA KONE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00468 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT DE GOULIA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIARRASSOUBA DRISSA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00471 | Intitulé de liste : POUR L »EMERGENCE DES PAYSANS DE GOULIA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONATE SOUMAILA

Circonscription 039 KANIASSO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00453 | Intitulé de liste : RAPPROCHEMENT,CONSENSUS ET ACTIONS | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : DIARRASSOUBA ANZOUMANA



INDEPENDANT – Dossier N° M-00457 | Intitulé de liste : THRON DJIGUIYA | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : DIARASSOUBA SEYDOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00473 | Intitulé de liste : LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FANNY DAOUDA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00476 | Intitulé de liste : FASSO DJIGUI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIARASSOUBA BRAHIMA

RHDP – Dossier N° M-00478 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FANNY MOUSSOKOURA CHANTAL

Circonscription 040 MINIGNAN |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00456 | Intitulé de liste : NOUVELLE GENERATION – NOUVELLE VISION | Date de dépôt : 28/

08/2018



Tête de Liste : DIAKITE EL HADJ MORY

RHDP – Dossier N° M-00484 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SIDIBE VALY

Circonscription 041 TIENKO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00461 | Intitulé de liste : ESPERANCE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUMBIA YACOUBA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00470 | Intitulé de liste : UNION SOCIALISTE POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT | Date



de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SIDIBE BERRY

RHDP – Dossier N° M-00479 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUMBIA INZA

Circonscription 042 SEYDOUGOU |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00691 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LAMINE FOFANA

Circonscription 043 MADINANI |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00668 | Intitulé de liste : LE POUVOIR DE LA JEUNE GENERATION | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : DIARRASSOUBA BAKARI



PDCI-RDA – Dossier N° M-00683 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KARIDIA KONE

RHDP – Dossier N° M-00689 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FANNY SIAKA

Circonscription 044 BAKO |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00655 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KONE ABOUBAKAR SIRIKI



RHDP – Dossier N° M-00686 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KONE MABANA DITE JOSEPHINE

Circonscription 045 DIOULATIEDOUGOU |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00651 | Intitulé de liste : RASSEMBLONS NOUS POUR L'EMERGENCE DE DIOULATEDOUGOU

| Date de dépôt : 27/08/2018



Tête de Liste : DIARRA DAOUDA

RHDP – Dossier N° M-00660 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIARASSOUBA KARIM

INDEPENDANT – Dossier N° M-00692 | Intitulé de liste : PAIX – SOLIDARITE – UNION | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIARRA NA FATOUMATA

Circonscription 046 ODIENNE |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00664 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOURE NASSENEBA

Circonscription 047 TIEME |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00654 | Intitulé de liste : UNION POUR LE PROGRES ET LE DEVELOPPEMENT DE TIEME |



Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : SYLLA OUSMANE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00674 | Intitulé de liste : TIEME EN MARCHE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SYLLA LANCINE

RHDP – Dossier N° M-00694 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SYLLA OMAR

Circonscription 048 SAMATIGUILA |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00673 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIABY LANCINE



Circonscription 049 SEGUELON |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00667 | Intitulé de liste : UNION-SOLIDARITE-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE MATOGOMA

RHDP – Dossier N° M-00685 | Intitulé de liste : RHDP | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : TOURE DJENEBA

Circonscription 050 GAGNOA |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00053 | Intitulé de liste : GAGNOA UNI POUR SON DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 28/08/

2018

Tête de Liste : CAMARA ZON

INDEPENDANT – Dossier N° M-00054 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR GAGNOA | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : YSSOUF DIABATE

RHDP – Dossier N° M-00089 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MEDJI BAMBA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00090 | Intitulé de liste : GAGNOA CITE DEVELOPPEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DADI CARLOS CHRISTIAN

PDCI-RDA – Dossier N° M-00092 | Intitulé de liste : PDCI-RDA LA COTE D »IVOIRE RASSEMLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DEIGNA ALAIN MARIE OCTAVE

Circonscription 051 GUIBEROUA |Nombre de Dossiers : 8

INDEPENDANT – Dossier N° M-00069 | Intitulé de liste : RENAISSANCE GUIBEROUA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MADOU ALEXIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00071 | Intitulé de liste : ACTION ET DEVELOPPEMENT EN COMMUN POUR GUIBEROUA |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZEZE SOUASSOU NICOLE PRINCESSE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00072 | Intitulé de liste : LE RENOUVEAU DE GUIBEROUA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LIBY GUILLAUME

INDEPENDANT – Dossier N° M-00073 | Intitulé de liste : UN ESPRIT JEUNE POUR UN GUIBEROUA NOUVEAU | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GNAHORE TAPE DANIEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00074 | Intitulé de liste : PAIX ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIGBEU BLE ALFRED

PDCI-RDA – Dossier N° M-00076 | Intitulé de liste : RENAISSANCE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DROGBA ROBE GABRIEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00086 | Intitulé de liste : GUIBEROUA EN MARCHE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZADI HENRI SEVERIN

RHDP – Dossier N° M-00088 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIOMANDE KAFOBA

Circonscription 052 OURAGAHIO |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00062 | Intitulé de liste : SOLIDARITE POUR LA RENAISSANCE ( AKOLEKU) | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : BOLI GNAZALE ZEPHIRIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00066 | Intitulé de liste : SOLIDARITE OURAGAHIO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GAROU ANTONI

INDEPENDANT – Dossier N° M-00068 | Intitulé de liste : TOUS POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OULA ROGER

RHDP – Dossier N° M-00081 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TRAORE OUSMANE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00087 | Intitulé de liste : TOUT OURAGAHIO DEBOUT POUR LE DEVELOPPEMENT | Date

de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GOURI KOUDOUGNON ALAIN

PDCI-RDA – Dossier N° M-00091 | Intitulé de liste : PDCI-RDA LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEMENT ET RECONCILIATION |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GBAKA ALAIN PASCAL

Circonscription 053 DIEGONEFLA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00052 | Intitulé de liste : UNISSONS NOUS POUR LE DEVELOPPEMENT DE DIEGONEFLA |

Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KAKOU BANKOULE ROBERT

INDEPENDANT – Dossier N° M-00063 | Intitulé de liste : MOUVEMENT CHANGEMENT JEUNES | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : TOMPIHE JEAN GONDO

PDCI-RDA – Dossier N° M-00077 | Intitulé de liste : ALLIANCE BONHEUR COHESION ( ABC ) | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAGROU GOLI

Circonscription 054 OUME |Nombre de Dossiers : 3

RHDP – Dossier N° M-00057 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ASSAMOA BI KONIN FERDINAND

INDEPENDANT – Dossier N° M-00078 | Intitulé de liste : TOUS ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : TRAORE MOHAMED ALI

PDCI-RDA – Dossier N° M-00083 | Intitulé de liste : AGIR ENSEMBLE ET AUTREMENT POUR OUME | Date de dépôt : 29/08/20

18

Tête de Liste : LAGUI KOUASSI JOACHIM

Circonscription 055 DIVO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00055 | Intitulé de liste : DEVELOPPEMENT DE DIVO | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : BOBI DIZO DADIET HERVE DOMINIQUE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00058 | Intitulé de liste : DIVO D »ABORD | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FAMOUSSA COULIBALY

RHDP – Dossier N° M-00065 | Intitulé de liste : RASSEMBLEEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU KOFFI AMEDE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00075 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : AKPALE YOROBA SERGE RAPHAEL

Circonscription 056 HIRE |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00064 | Intitulé de liste : UNIR-BATIR-HIRE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AKAFFOU N’DRIN JONAS

PDCI-RDA – Dossier N° M-00082 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA CI RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : KACOU GILBERT FRANCIS

RHDP – Dossier N° M-00085 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO BOUSSOU PIERRE

Circonscription 057 GUITRY |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00084 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOKO PATRICIA SYLVIE

Circonscription 058 LAKOTA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00061 | Intitulé de liste : PAIX-UNITE-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MERHY SAMY

RHDP – Dossier N° M-00070 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUYATE ABDOULAYE

Circonscription 059 ZIKISSO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00051 | Intitulé de liste : LA RENAISSANCE | Date de dépôt : 24/08/2018

Tête de Liste : ABALE GOBLE JULES OLIVE CESAR

INDEPENDANT – Dossier N° M-00056 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE ZIKISSO AVEC ABADI | Date

de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : ABADI MIEZAN CHARLES

INDEPENDANT – Dossier N° M-00060 | Intitulé de liste : UNION POUR LA RENAISSANCE DE LA COMMUNE DE ZIKISSO |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GNAHOUA ABLE HERVE CARLOS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00067 | Intitulé de liste : ESPOIR DU ZIKI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GAE KPOYOU ANDRIENNE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00079 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DEL A COMMUNE DE ZIKISSO | Date

de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DANON OPELY

Circonscription 060 DIDIEVI |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00368 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI KOUAME BRICE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00396 | Intitulé de liste : LA CÔTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : KOUAKOU ANTOINE GUILLAUME

Circonscription 061 TIE N’DIEKRO |Nombre de Dossiers : 1

PDCI-RDA – Dossier N° M-00397 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIE | Date de dépôt : 29/08/

2018

Tête de Liste : YAO-BHOREY KOUAKOU CASIMIR

Circonscription 062 DJEKANOU |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00363 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU KOUAME MARCELLIN

RHDP – Dossier N° M-00377 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : DIALLO IBRAHIMAN ERNEST

Circonscription 063 TIEBISSOU |Nombre de Dossiers : 3

PDCI-RDA – Dossier N° M-00365 | Intitulé de liste : PDCI-RDA : ALLIANCE DE LA JEUNESSE POUR LE CHANGEMENT | Date

de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO NGUESSAN ARNAUD

RHDP – Dossier N° M-00374 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’DRI KOFFI GERMAIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00381 | Intitulé de liste : ESPOIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’DA KOUADIO JULES

Circonscription 064 KOKOUMBO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00364 | Intitulé de liste : UNION POUR LE RENOUVEAU DE KOKUMBO | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : KONAN-TANTIQUY KOUAME

RHDP – Dossier N° M-00379 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI KOUADIO MERMOZ

PDCI-RDA – Dossier N° M-00394 | Intitulé de liste : LA COTE D IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08

/2018

Tête de Liste : KOFFI KOUADIO HERVE PAUL

Circonscription 065 TOUMODI |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00366 | Intitulé de liste : TOUMODI NOUVEAU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : NIAMIEN KONAN YAHAUT THEODORE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00372 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : KONE IDRISSA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00384 | Intitulé de liste : TOUMODI, AU TRAVAIL POUR LE CHANGEMENT | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : NIAMIEN RAOUL ASSASSY

Circonscription 066 DAOUKRO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00403 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR DAOUKRO | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : BEDIE JEAN MARCK ANYRA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00419 | Intitulé de liste : EVEIL | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : KOUAME KOUASSI AMBROISE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00438 | Intitulé de liste : PDCI-RDA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DJE KOFFI

Circonscription 067 ETTROKRO |Nombre de Dossiers : 2

PDCI-RDA – Dossier N° M-00437 | Intitulé de liste : RASSEMBLONS NOUS POUR NOTRE COMMUNE | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : KOUAKOU KOFFI

RHDP – Dossier N° M-00444 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BRAHIM MOHAMED LAMINE

Circonscription 068 OUELLE |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00401 | Intitulé de liste : SERVIR OUELLE | Date de dépôt : 23/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI KOUADIO FRANCOIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00402 | Intitulé de liste : ENSEMBLE RELEVONS OUELLE | Date de dépôt : 24/08/2018

Tête de Liste : YAYA BAMBA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00422 | Intitulé de liste : UNE NOUVELLE GENERATION DE BATISSEURS | Date de dépôt : 29/

08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU N’DA KPEIM RICHARD

PDCI-RDA – Dossier N° M-00433 | Intitulé de liste : ENSEMBLE BATISSONS OUELLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’ZI KOUAME ANTOINE

Circonscription 069 M’BAHIAKRO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00411 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE M »BAHIAKRO | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU YAO ALEXIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00417 | Intitulé de liste : LE FUTUR C »EST AUJOURD »HUI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOFFI KOFFI BERTIN

PDCI-RDA – Dossier N° M-00442 | Intitulé de liste : PAIX-UNION-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU ATCHELAUD FAUSTO LEWIS

Circonscription 070 PRIKRO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00410 | Intitulé de liste : SERVIR PRIKRO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EKRA KOMENAN

RHDP – Dossier N° M-00413 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EKRA KOUAKOU ANTOINE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00416 | Intitulé de liste : UNION-TRAVAIL-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : MAMAN KOFFI SINAN

PDCI-RDA – Dossier N° M-00435 | Intitulé de liste : EN MARCHE POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ABAUCIA YAO JEAN-CLAUDE

Circonscription 071 ARRAH |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00412 | Intitulé de liste : UNION AMOUR PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU TANOH

FPI – Dossier N° M-00420 | Intitulé de liste : UNION POUR LE REVEIL ET LE PROGRES DE LA COMMUNE D »ARRAH | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ANO N’GANZAN JOSEPH

PDCI-RDA – Dossier N° M-00429 | Intitulé de liste : LA CÔTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : KOUAME BADOU HARLETTE

Circonscription 072 BONGOUANOU |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00406 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT – PAIX – DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 28/08

/2018

Tête de Liste : ASSOUGBA JACOB AMOIN

FPI – Dossier N° M-00407 | Intitulé de liste : S »UNIR POUR DEVELOPPER BONGOUANOU | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : AMALAMAN KOUAME GILBERT

RHDP – Dossier N° M-00425 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BEYON BAZIE PASCAL

PDCI-RDA – Dossier N° M-00432 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EHUI TANO FELIX

Circonscription 073 ANOUMABA |Nombre de Dossiers : 3

FPI – Dossier N° M-00414 | Intitulé de liste : ESPOIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAME KONGO GREGOIRE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00439 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : ETIEN BOSSON RAYMOND

RHDP – Dossier N° M-00445 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YOUSSOUF TRAORE

Circonscription 074 M’BATTO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00405 | Intitulé de liste : AGIR ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE MODERNE ET PROSPERE |

Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : ETILE KAMENAN NOEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00415 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE M »BATTO | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : EBA KAMELAN JOSEPH

FPI – Dossier N° M-00426 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUTOU SALE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00440 | Intitulé de liste : S »UNIR POUR DEVELOPPER | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BOSSON KONGO BLAISE

RHDP – Dossier N° M-00450 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAME KOUA JACOB

Circonscription 075 TIEMELEKRO |Nombre de Dossiers : 4

FPI – Dossier N° M-00418 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE TIEMELEKRO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DANGUI KRA EMMANUEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00423 | Intitulé de liste : DEVELOPPEMENT EN MARCHE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EHOUMAN KORANGUI ALPHONSE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00424 | Intitulé de liste : FRATERNITE-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO DJE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00441 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : N’GUESSAN KOFFI

Circonscription 076 BOCANDA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00428 | Intitulé de liste : CANDIDAT DE LA RENAISSANCE DE BOCANDA | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : NGUESSAN KOUAKOU SAMUEL

PDCI-RDA – Dossier N° M-00434 | Intitulé de liste : COHESION DEVLOPPEMENT BONHEUR POUR TOUS | Date de dépôt : 29/

08/2018

Tête de Liste : KOUAME KOUAKOU LACINA

RHDP – Dossier N° M-00443 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KRAMO KOUASSI

Circonscription 077 DIMBOKRO |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00421 | Intitulé de liste : ENEMBLE DEVELOPPEMENT DIMBOKRO | Date de dépôt : 29/08/201

8

Tête de Liste : KOUADIO JEAN BONIN

RHDP – Dossier N° M-00430 | Intitulé de liste : RHDP | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BILE DIEMELEOU AMON GABRIEL

Circonscription 078 KOUASSI KOUASSIKRO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00404 | Intitulé de liste : EN MARCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DE KOUASSI

KOUASSIKRO | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU KONAN NORBERT

INDEPENDANT – Dossier N° M-00409 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR BÂTIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU KOUADIO JOSEPH

RHDP – Dossier N° M-00427 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI KRA AMILARD EDISON

PDCI-RDA – Dossier N° M-00431 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : KOUADIO KOUAKOU BERTIN

Circonscription 079 AGBOVILLE |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00152 | Intitulé de liste : PAIX-DEVELOPPEMENT-SOLIDARITE | Date de dépôt : 26/08/2018

Tête de Liste : N’CHO ACHO ALBERT

RHDP – Dossier N° M-00189 | Intitulé de liste : RHDP | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : EKISSI BEHOU

PDCI-RDA – Dossier N° M-01051 | Intitulé de liste : AGBO0VILLE NOUVELLE VISION | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAVO FRANCOIS

Circonscription 080 AZAGUIE |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00164 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DVELOPPEMENT D »AZAGUIE | Date de dépôt

: 29/08/2018

Tête de Liste : EKISSI BOUA AMBROISE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00166 | Intitulé de liste : CELLULE ESPOIR POUR LE DEVELOPPEMENT AZAGUIE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EKISSI MONDEY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00172 | Intitulé de liste : POUR L »AMOR D »AZAGUIE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOULIBALY MAMADOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00187 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT D »AZAGUIE | Date de

dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI N’GORAN JOSEPH

RHDP – Dossier N° M-01052 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ALAIN EKISSI

Circonscription 081 RUBINO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00162 | Intitulé de liste : EMERGENCE DE RUBINO PAR LA JEUNESSE | Date de dépôt : 29/08/

2018

Tête de Liste : N’GBESSO BONY MARCEL

RHDP – Dossier N° M-00198 | Intitulé de liste : RHDP | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI MARIE VIRGINIE

PDCI-RDA – Dossier N° M-01060 | Intitulé de liste : L »EXPERIENCE AU SERVICE DE LA PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DESSI HUBERT

Circonscription 082 SIKENSI |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00153 | Intitulé de liste : ENSEMBLE CONSTRUISONS SIKENSI | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : N’GATA BRIE JOSEPH

INDEPENDANT – Dossier N° M-00178 | Intitulé de liste : KOBRIMAN SIKENSI ABOKA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ADANGBA KASSA-KASSA RAPHAEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00186 | Intitulé de liste : LISTE DES INDEPENDANTS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA

COMMUNE DE SIKENSI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SAHORE ESSY FRANCOIS DE PAUL

INDEPENDANT – Dossier N° M-01053 | Intitulé de liste : SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT UNE ET INDIVISIBLE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE HAMIDOU

RHDP – Dossier N° M-01058 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ABO KOUAME FAUSTIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-01066 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE SIKENSI | Date de dépôt : 29

/08/2018

Tête de Liste : MEL OWEL ELISEE

Circonscription 083 TAABO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00154 | Intitulé de liste : TOUS ENSEMBLE | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI KOFFI KAN ANICET DIDIER

INDEPENDANT – Dossier N° M-00155 | Intitulé de liste : BERTIN, LA CLE DU DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KOUAME KOMENAN BERTIN

RHDP – Dossier N° M-00179 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOFFI KOUASSI

INDEPENDANT – Dossier N° M-00192 | Intitulé de liste : AGIR POUR LE PEUPLE | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI DJE BLAISE

PDCI-RDA – Dossier N° M-01061 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE EMERGENTE, FORTE ET PROSPERE |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’GOM ALLASSAN WILLIAM

Circonscription 084 TIASSALE |Nombre de Dossiers : 7

INDEPENDANT – Dossier N° M-00151 | Intitulé de liste : REUSSIR TIASSALE | Date de dépôt : 17/08/2018

Tête de Liste : AMICHIA ALEXIS PIERRE OULOVIA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00156 | Intitulé de liste : NOUVELLE VISION POUR TIASSALE | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : ASSALE TIEMOKO ANTOINE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00169 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE TIASSALE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AKROU KOUAME BERTIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00170 | Intitulé de liste : PAIX ET HORIZON MEILLEUR | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : BESSERI BONGO JOSEPH

INDEPENDANT – Dossier N° M-00177 | Intitulé de liste : SERVIR TIASSALE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA SOUMAILA

PDCI-RDA – Dossier N° M-00195 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMNT DE TIASSALE | Date de dépôt : 29/

08/2018

Tête de Liste : KOMENAN MOUGO DIT N’DA

RHDP – Dossier N° M-00199 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : SYLLA SOUALIHO

Circonscription 085 DABOU |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00003 | Intitulé de liste : COHESION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : SESS SOUKOU MOHAMED

RHDP – Dossier N° M-00012 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : HYACINTHE METCH-MEL

PDCI-RDA – Dossier N° M-00020 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : YEDE NIANGNE JEAN CLAUDE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00022 | Intitulé de liste : LES INDEPENDANTS POOUR LE RENOUVEAU DE DABOU | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIGBEU MARIE JOSEPHA

Circonscription 086 GRAND-LAHOU |Nombre de Dossiers : 7

INDEPENDANT – Dossier N° M-00005 | Intitulé de liste : UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AKADIE GBOGA JEAN PIERRE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00006 | Intitulé de liste : ENSEMBLE DEVELOPPONS GRAND-LAHOU | Date de dépôt : 29/08/

2018

Tête de Liste : BOMBO SERGE MARTIAL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00008 | Intitulé de liste : EN MARCHE POUR GRAND-LAHOU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EBY KADJE CYRIL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00013 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT POUR GRAND LAHOU | Date de dépôt : 29/08/20

18

Tête de Liste : DIDO N’DRIN CLAUDE

RHDP – Dossier N° M-00015 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : ANDRE KOUASSI

INDEPENDANT – Dossier N° M-00019 | Intitulé de liste : LA RENAISSANCE DE GRAND-LAHOU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AOTTO DOHON CELINE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00023 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : GNANGNI DANIEL

Circonscription 087 JACQUEVILLE |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00001 | Intitulé de liste : COALITION OMOUANKRON | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BEUGRE JOACHIM

INDEPENDANT – Dossier N° M-00007 | Intitulé de liste : RENAISSANCE DE LA COMMUNE DES 3A | Date de dépôt : 29/08/201

8

Tête de Liste : ABY DAVOUS YVES MATHIEU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00010 | Intitulé de liste : LA SANTE, MEILLEUR DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/201

8

Tête de Liste : NANGA N’DA FIRMIN

RHDP – Dossier N° M-00016 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YOUROUGOU PIERRE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00021 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YACE PATRICK GREGOIRE PARFAIT

Circonscription 088 ADZOPE |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00157 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR ADZOPE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ATSE URBAIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00174 | Intitulé de liste : ADZOPE C »EST NOUS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YATE ELELE JEAN-BAPTISTE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00181 | Intitulé de liste : VISION NOUVELLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE INZA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00188 | Intitulé de liste : JEUNESSE-PAIX-PROGRES | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SANGARE MAMADOU

RHDP – Dossier N° M-00196 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ATSE N’DE ZEPP

PDCI-RDA – Dossier N° M-01063 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT D »ADZOPE | Date de dépôt : 29/08/20

18

Tête de Liste : AMONKOU AKPO ANTOINE

Circonscription 089 AGOU |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00158 | Intitulé de liste : RENOUVEAU-UNION-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/201

8

Tête de Liste : YAPO SERVAIS EULOGE

FPI – Dossier N° M-00183 | Intitulé de liste : NOUVEAU PARI POUR AGOU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AYE APO AGNES EPSE MONNET

INDEPENDANT – Dossier N° M-00191 | Intitulé de liste : AGOU, NOTRE PRIORITE | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : ACHI JAMES LUCAS

PDCI-RDA – Dossier N° M-01065 | Intitulé de liste : TOUS RASSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENTDE NOTRE COMMUNE |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ARISTIDE YAPI BROU

Circonscription 090 AFFERY |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00171 | Intitulé de liste : SERVIR AFFERY ET NON S »EN SERVIR | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : ASSOI YAPOGA ALLE MATHIAS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00173 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BEDA ASSI CELAIRE

Circonscription 091 AKOUPE |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00159 | Intitulé de liste : CELUI QUI DIT IL VA FAIRE ET PUIS IL FAIT | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : CHAHIN SOMBO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00167 | Intitulé de liste : LISTE KANIEN D »AKOUPE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : RIGAUD JOSEPH EDOUARD

INDEPENDANT – Dossier N° M-00175 | Intitulé de liste : ALLIANCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU KIETUN | Date de dépôt

: 29/08/2018

Tête de Liste : ASSEU ELOLO SIDONIE

RHDP – Dossier N° M-01056 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SANON KOFFI MARCEL

FPI – Dossier N° M-01059 | Intitulé de liste : POUR L »AMOUR DE NOTRE CITE , SOYONS ENSEMBLE ! | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : OHOUEU ATSE EDMOND

Circonscription 092 ALEPE |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00176 | Intitulé de liste : LE CHOIX POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ACHIE FRANCOIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00185 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/201

8

Tête de Liste : N’CHO N’CHO CHRISTOPHE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00190 | Intitulé de liste : ENSEMBLE BATISSONS ALEPE | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : AHIBA BOGUIE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00197 | Intitulé de liste : ALEPE EN ACTION | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ALLOH BATAFOE WESLENE

RHDP – Dossier N° M-01055 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ABE PAUL

PDCI-RDA – Dossier N° M-01064 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : ABE ANGOU MARTIAL

Circonscription 093 YAKASSE-ATTOBROU |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00160 | Intitulé de liste : COEUR – ACTION – DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ATTOUMBRE AKE BROU SIDONIE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00165 | Intitulé de liste : EN AVANT POUR LE DEVELOPPEMENT DE YAKASSE-ATTOBROU |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ADEPO YAPO FRANCOIS

RHDP – Dossier N° M-00193 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SOMBO N’CHO AKO ERIC

PDCI-RDA – Dossier N° M-01057 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’CHO TEBI BERTIN

Circonscription 094 BLOLEQUIN |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00758 | Intitulé de liste : UNIS POUR SEVIR BLOLEQUIN | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAOU DOUE JEAN JOEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00761 | Intitulé de liste : DEVELOPPEMENT-CONCRET ETPARTICIPATIF | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : OUHADY OULAI AIME CLARISSE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00770 | Intitulé de liste : LES CANALIERS DE LA PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ANZOUMANA BAKAYOKO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00771 | Intitulé de liste : COHESION ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUAHI THIERY

RHDP – Dossier N° M-00777 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DJOUHA KEHI EDOUARD

INDEPENDANT – Dossier N° M-00785 | Intitulé de liste : UNION-FRATERNITE-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MLEI ZAHE JOCELYN

Circonscription 095 GUIGLO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00753 | Intitulé de liste : NOUVELLE VISION | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SERODE GUI HERVE MARC GATIEN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00765 | Intitulé de liste : UNION DEVELOPPEMENT PARTAGE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SIHE JESUS

RHDP – Dossier N° M-00773 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAILLET BENOIT SEVERIN

Circonscription 096 TAI |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00778 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAYALLA KOUYE MAYA HIPPOLYTE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00782 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LA PAIX ET CONTINUITE DU DEVELOPPEMENT DE TAI

| Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DRAMANE TOURE

Circonscription 097 TOULEPLEU |Nombre de Dossiers : 2

PDCI-RDA – Dossier N° M-00764 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZION KAH DENIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00779 | Intitulé de liste : TOULEPLEU C »EST NOUS TOUS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BLAOUE GNONHI BONIFACE

Circonscription 098 BANGOLO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00714 | Intitulé de liste : LE DEVELOPPEMENT C »EST NOUS | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : BAH KOHON ETIENNE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00726 | Intitulé de liste : NOUVELLE LUEUR D »ESPOIR SUR BANGOLO | Date de dépôt : 29/08

/2018

Tête de Liste : GAH YEMONLI ARSENE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00733 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BANGOLO

| Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GUIRI GUEHI AIME

INDEPENDANT – Dossier N° M-00745 | Intitulé de liste : AGIR POUR UN BANGOLO NOUVEAU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUE MOMPY OUEGNIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-01205 | Intitulé de liste : FAIRE ENCORE MIEUX POUR BANGOLO C »EST POSSIBLE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SAH TIETEMOMON EVARISTE

Circonscription 099 DUEKOUE |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00720 | Intitulé de liste : DUEKOUE C »EST NOUS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : VAHO GUILLAUM ARSENE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00735 | Intitulé de liste : COHESION ET RENOUVEAU POUR DUEKOUE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : FLANIZARA TOURE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00743 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA CÔTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GUIBONY OULAI DEYEZON HONORE

RHDP – Dossier N° M-01203 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TAI GLAHOU JEAN

Circonscription 100 FACOBLY |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00701 | Intitulé de liste : JEUNESSE-DEVELOPPEMENT-CROISSANCE | Date de dépôt : 27/08/2

018

Tête de Liste : SEA MENINDY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00709 | Intitulé de liste : AGIR POUR LE PEUPLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KEI EPSE EHU ESTER

INDEPENDANT – Dossier N° M-00732 | Intitulé de liste : ALLIANCE DEVELOPPEMENT FACOBLY | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : POHE JEAN

RHDP – Dossier N° M-01207 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GUEI MONIN GABRIEL

Circonscription 101 KOUIBLY |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00704 | Intitulé de liste : UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE KOUIBLY | Date de dépôt : 28/

08/2018

Tête de Liste : ZAE GNONDJOUOWI ALEXIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00725 | Intitulé de liste : KOUIBLY, C »EST NOUS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GUEI MOISE

RHDP – Dossier N° M-01201 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MONPO SEIDOU

Circonscription 102 BIANKOUMA |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00705 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BIANKOUMA | Date de

dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KANDO SOUMAHORO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00707 | Intitulé de liste : NOUVELLE VISION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BIANKOUMA |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FEH DIGBEU MATHIAS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00715 | Intitulé de liste : INDEPENDANT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOKPA DROH

RHDP – Dossier N° M-00717 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MANIGA GBA JEAN JACQUES

INDEPENDANT – Dossier N° M-00736 | Intitulé de liste : SOLIDARITE POUR SAUVER BIANKOUMA | Date de dépôt : 29/08/20

18

Tête de Liste : KESSE BLE ADOLPHE

Circonscription 103 GBONNE |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00706 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE GBONNE | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : BOGBE LUDOVIC

RHDP – Dossier N° M-00723 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LOUA ZINGBE HONORAT

INDEPENDANT – Dossier N° M-00742 | Intitulé de liste : COMMUNE DE GBONNE, UN SOUFFLE NOUVEAU | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : GOGBE CHRISTOPHE

Circonscription 104 SIPILOU |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00708 | Intitulé de liste : ACTION-PAIX-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIOMANDE MANGA

FPI – Dossier N° M-00713 | Intitulé de liste : SIPILOU, DESTIN COMMUN | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : DIOMANDE LONAIN

RHDP – Dossier N° M-00744 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GLAO DIOMANDE

UDR – Dossier N° M-01202 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPEMENT DE SIPILOU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE GEORGES KILIMAS

Circonscription 105 DANANE |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00719 | Intitulé de liste : CHANGEONS DANANE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA LACINA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00730 | Intitulé de liste : TOUS ENSEMBLE POUR DANANE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BINATE SOULEYMANE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00737 | Intitulé de liste : ENSEMBLE CHOISISSONS POUR L »AVENIR | Date de dépôt : 29/08/20

18

Tête de Liste : FLAN EVARISTE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00740 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR DANANE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZENGBE YANN KEVIN JEAN CLAUDE

RHDP – Dossier N° M-00741 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIETY FELIX

Circonscription 106 LOGOUALE |Nombre de Dossiers : 3

RHDP – Dossier N° M-00724 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUA OULI JEANNETTE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00728 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L »EVEIL DE LOGOUALE |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOGBA NORBERT

INDEPENDANT – Dossier N° M-00738 | Intitulé de liste : ENSEMBLE ,TOUT EST POSSIBLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GUEMAHAN BLEU NAWA PIERRE

Circonscription 107 MAN |Nombre de Dossiers : 8

INDEPENDANT – Dossier N° M-00712 | Intitulé de liste : UNION DES ENFANTS DE MAN | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : MOUSSO BAMBA EPSE TOURE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00727 | Intitulé de liste : UNION ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FOFANA ABOUBAKAR SIDIKI

INDEPENDANT – Dossier N° M-00731 | Intitulé de liste : ESPOIR DE MAN | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOURE ALIOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00734 | Intitulé de liste : UNION POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT DE

MAN | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SEU LOUA ANTOLE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00746 | Intitulé de liste : LA COTE D IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08

/2018

Tête de Liste : BLEU-LAINE GILBERT

RHDP – Dossier N° M-00748 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TIA ANDRE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00749 | Intitulé de liste : J »AIME MAN | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : JACQUET CHARLES

INDEPENDANT – Dossier N° M-01206 | Intitulé de liste : FORCE DU DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BEHIN ESPOSITO SERGES EDDIE CHARLES

Circonscription 108 SANGOUINE |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00703 | Intitulé de liste : AGISSONS MAINTENANT | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : DION REMI

INDEPENDANT – Dossier N° M-00711 | Intitulé de liste : LE RENOUVEAU POUR LE DEVELOPPEMENT DE SANGOUINE |

Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAH BASILE

RHDP – Dossier N° M-00739 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BLON ROCK

Circonscription 109 BIN HOUYE |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00729 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GUEU SEUYANOU JACQUELINE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00747 | Intitulé de liste : AGIR POUR BIN-HOUYE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MEMAN ANDRE NARCISSE

Circonscription 110 ZOUAN-HOUNIEN |Nombre de Dossiers : 4

FPI – Dossier N° M-00716 | Intitulé de liste : UNION POUR LE PROGRES DE ZOUHAN-HOUNIEN | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SOPOU PAULE GINETTE

RHDP – Dossier N° M-00718 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZRAKPA DOPEU ROGER

INDEPENDANT – Dossier N° M-00721 | Intitulé de liste : PAIX-ACTION-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUA TIEMOKO BADY DANIEL BERTIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00722 | Intitulé de liste : RECONCILIATION PAIX DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : OUHI ZOTAHON PHILIBERT

Circonscription 111 BEDIALA |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00751 | Intitulé de liste : LA LISTE DU VRAI CHANGEMENT | Date de dépôt : 25/08/2018

Tête de Liste : YEO DRAMANE

UDR – Dossier N° M-00762 | Intitulé de liste : ENSEMBLE NOUS REUSSIRONS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZORO BI BRON DOMINIQUE

RHDP – Dossier N° M-00768 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAME BAH JEAN YVES YAO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00769 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE BEDIALA | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DAGNOGO SALIFOU

Circonscription 112 DALOA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00752 | Intitulé de liste : SERVIR DALOA | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : BOTTY ZIKAHI YANNICK

RHDP – Dossier N° M-00766 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SAMBA COULIBALY

PDCI-RDA – Dossier N° M-00776 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOSSOUGRO SERY EMILE CHRISTOPHE

Circonscription 113 GBOGUHE |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00767 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LOROUGNON HORE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00781 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : TAPE LE GROHOUAN AYME JULIEN

Circonscription 114 ISSIA |Nombre de Dossiers : 4

RHDP – Dossier N° M-00756 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FANY KARIM

INDEPENDANT – Dossier N° M-00760 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TRAZERE OLIBE CELESTINE EPOUSE KONE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00775 | Intitulé de liste : PDCI RDA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DAHAM GINETTE EPOUSE ROSSE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00783 | Intitulé de liste : COHESION-SOLIDARITE POUR LE DEVELOPPEMENT D »ISSIA | Date

de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YOH ANGE PATERSON

Circonscription 115 SAIOUA |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00759 | Intitulé de liste : ENSEMBLE DEVELOPPONS YOCOLO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ALPHA SACKO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00763 | Intitulé de liste : MOUVEMENT ESPOIR DE SAIOUA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZIRE BENOHI CLAUDE

RHDP – Dossier N° M-00772 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BREDE DIZO ROMUALD

PDCI-RDA – Dossier N° M-00774 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BOUAZO NOAHI

Circonscription 116 VAVOUA |Nombre de Dossiers : 3

RHDP – Dossier N° M-00755 | Intitulé de liste : RHDP | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIARRASSOUBA SIAKA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00757 | Intitulé de liste : KALOU BONAVENTURE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KALOU BONAVENTURE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00784 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YOUSSOUF KONATE

Circonscription 117 ZOUKOUGBEU |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00754 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE ZOUKOUGBEU | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZERE YANLE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00780 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-TRAVAIL | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DEABO POKA MAURICE

Circonscription 118 BONON |Nombre de Dossiers : 4

RHDP – Dossier N° M-00357 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YACOUBA KONE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00395 | Intitulé de liste : LA COTE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TRAZIE BI GUESSAN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00398 | Intitulé de liste : BONON D »ABORD | Date de dépôt : 09/08/2018

Tête de Liste : GOIN BI FRANCK ARISTIDE

RPC – Dossier N° M-00399 | Intitulé de liste : PAIX-FRATERNITE-JUSTICE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DJANGONE JEAN THIERRY

Circonscription 119 BOUAFLE |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00353 | Intitulé de liste : CONSTRUISONS UN BOUAFLE NOUVEAU ENSEMBLE ET

MAINTENAINT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE ISSIAKA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00354 | Intitulé de liste : S »UNIR , TRAVAILLER POUR DEVELOPPER | Date de dépôt : 29/08/20

18

Tête de Liste : ZOURE ABDOULAYE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00359 | Intitulé de liste : TOUS UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOFFI SERGES AZI

PDCI-RDA – Dossier N° M-00387 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : LEHIE BI KRIBOU LUCIEN

RHDP – Dossier N° M-00393 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TUO LACINA

Circonscription 120 SINFRA |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00356 | Intitulé de liste : ESPOIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIOP ADAMA

RHDP – Dossier N° M-00358 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DRISSA BAMBA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00370 | Intitulé de liste : SINFRA LA RENAISSANCE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZORO ELOGNE GUESSAN

PDCI-RDA – Dossier N° M-00385 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA COTE D IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GOOUREY HUGUES ALAIN KOUASSI

Circonscription 121 GOHITAFLA |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00360 | Intitulé de liste : RESIDENT-EFFICACE-SAGE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : IRIE BI YOUAN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00362 | Intitulé de liste : S »UNIR POUR BATIR GOHITAFLA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : IRIE BI RENE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00367 | Intitulé de liste : VOMOCO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YOUAN BI TRAZIE BERTRAND ATHANASE

RHDP – Dossier N° M-00378 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TIE BI YVES XAVIER NAMBOUE TCHEE

Circonscription 122 ZUENOULA |Nombre de Dossiers : 6

INDEPENDANT – Dossier N° M-00351 | Intitulé de liste : LE CHOIX DU CHANGEMENT | Date de dépôt : 26/08/2018

Tête de Liste : TIE BI YOUNE DANIEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00361 | Intitulé de liste : L »EVEIL | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00380 | Intitulé de liste : UNION POUR LE RENOUVEAU DE ZUENOULA | Date de dépôt : 29/

08/2018

Tête de Liste : KOHOU BI KOHOU ROBERT

INDEPENDANT – Dossier N° M-00383 | Intitulé de liste : COHESION ET ENGAGEMENT POUR L ESSOR DE ZUENOULA | Date

de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO CLEMENT

RHDP – Dossier N° M-00389 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SOULEYMANE KONE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00391 | Intitulé de liste : AGIR POUR ZUENOULA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GOURE BI BENIE JEROME

Circonscription 123 BOUNDIALI |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00460 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BOUMDIALI | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONATE LASSINA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00474 | Intitulé de liste : PARDON RECONCILIATION PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE MAIMOUNA

RHDP – Dossier N° M-00481 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE MARIATOU

Circonscription 124 KASSERE |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00454 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE KASSERE | Date de dépôt :

28/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA GUIBESSONGUI ISSA

RHDP – Dossier N° M-00483 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA SOULEYMANE

Circonscription 125 GBON |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00469 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOURE ALPHA YAYA

RHDP – Dossier N° M-00480 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KONE KASSOUM

Circonscription 126 KOLIA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00451 | Intitulé de liste : S »UNIR POUR LE DEVELOPPEMENT DE KOLIA | Date de dépôt : 27/

08/2018

Tête de Liste : KONE KARIM DOTIEME

RHDP – Dossier N° M-00466 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SOMA DAO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00472 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR KOLIA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOURE SORY IBRAHIM

Circonscription 127 KOUTO |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00482 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE DOMIA

Circonscription 128 KANAKONO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00455 | Intitulé de liste : ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KONE DAOUDA

RHDP – Dossier N° M-00465 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA TORNON

INDEPENDANT – Dossier N° M-00475 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE

KANAKONO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SANGARE BAKARY

Circonscription 129 TENGRELA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00452 | Intitulé de liste : ENSEMBLE , BATIR TENGRELA | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KONE SOUMAILA

RHDP – Dossier N° M-00463 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAKARI BALLO

Circonscription 130 DIKODOUGOU |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00562 | Intitulé de liste : FRATERNITE ESPOIR DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAKAYOKO DAOUDA TENEMANGAN

RHDP – Dossier N° M-00568 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SORO ABOU DRAMANE

Circonscription 131 GUIEMBE |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00584 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY ISSA

Circonscription 132 KARAKORO |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00572 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : TUO SERIBA

Circonscription 133 KOMBORODOUGOU |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00557 | Intitulé de liste : RECONCILIATION-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : SORO GONA ALI

PDCI-RDA – Dossier N° M-00583 | Intitulé de liste : UNITE ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SORO DRISSA

RHDP – Dossier N° M-00585 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 07/09/2018

Tête de Liste : COULIBALY DRISSA

Circonscription 134 KORHOGO |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00563 | Intitulé de liste : LE CHANGEMENT,CA COMMENCE ICI ! | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SORO SIRIKI

RHDP – Dossier N° M-00588 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LAZANI COULIBALY

Circonscription 135 NIOFOIN |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00569 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SORO FOBEH

INDEPENDANT – Dossier N° M-00578 | Intitulé de liste : UNION POUR L »EMERGENCE DE NIOFOIN | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : SORO KOUHANA

Circonscription 136 NAPIE |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00555 | Intitulé de liste : JEUNES LEADERS POUR L »EMERGENCE DE NAPIE | Date de dépôt :

26/08/2018

Tête de Liste : YEO NAVAGA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00564 | Intitulé de liste : RASSEBLEMENT PAIX DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/201

8

Tête de Liste : DIARRASSOUBA GNELARA

RHDP – Dossier N° M-00575 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YEO DOGATIENE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00580 | Intitulé de liste : ENSEMBLE BATISSONS NAPIE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SILUE DONAFOLIGUI

Circonscription 137 SIRASSO |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00587 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DAGNOGO NÉE SILUE KADIDJATOU

Circonscription 138 TIORONIARADOUGOU |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00561 | Intitulé de liste : SERVIR TIORONIARADOUGOU | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY AMARA

RHDP – Dossier N° M-00586 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY DIEUDONNE NANGA

Circonscription 139 MBENGUE |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00567 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY ALI KADER

Circonscription 140 SINEMATIALI |Nombre de Dossiers : 3

RHDP – Dossier N° M-00573 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY NANDOH

INDEPENDANT – Dossier N° M-00577 | Intitulé de liste : LA JEUNESSE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE SINEMATIALI

| Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : YEO KLOTIELEMA

PDCI-RDA – Dossier N° M-00582 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : SORO DOLOUROU

Circonscription 141 FERKESSEDOUGOU |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00551 | Intitulé de liste : ESPOIR | Date de dépôt : 18/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA FIYASSORI

INDEPENDANT – Dossier N° M-00558 | Intitulé de liste : UNION DEVELOPPEMENT SOLIDARITE | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA KAWELI

RHDP – Dossier N° M-00566 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA BLIDIA ALAIN HYACINTE

Circonscription 142 KOUMBALA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00553 | Intitulé de liste : COHESION SOCIALE PAIX ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt :

24/08/2018

Tête de Liste : TENEYOUMON COULIBALY

RHDP – Dossier N° M-00570 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SORO KOSSOMINA

Circonscription 143 KONG |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00581 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BERTE ABDRAHAMANE TIEMOKO

Circonscription 144 DIAWALA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00559 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE DIAWALA | Date de dépôt :

28/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA MAMADOU

RHDP – Dossier N° M-00571 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA YOUSSOUF

Circonscription 145 NIELLE |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00554 | Intitulé de liste : A NIELLE C »EST LE PEUPLE QUI DECIDE | Date de dépôt : 26/08/201

8

Tête de Liste : OUATTARA MOUSSA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00556 | Intitulé de liste : UNION PAIX ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA BEH SIAKA

RHDP – Dossier N° M-00576 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA ALASSANE

Circonscription 146 OUANGOLODOUGOU |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00565 | Intitulé de liste : UNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DE OUANGOLODOUGOU | Date

de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA BASSOTIGUI

RHDP – Dossier N° M-00574 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOUNGARA MOUSSA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00579 | Intitulé de liste : CHARGEMENT – TRAVAIL | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA DRISSA

Circonscription 147 BEOUMI |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00508 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BEOUMI | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI KOUADIO JEAN-MARC

PDCI-RDA – Dossier N° M-00547 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA CI RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : KONAN KOUADIO ETIENNE

RHDP – Dossier N° M-01003 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : TRAORE YAKOUBA

Circonscription 148 BODOKRO |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00507 | Intitulé de liste : COHESION – ACTION – DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 28/08/20

18

Tête de Liste : KOUAME ATTINGBRE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00549 | Intitulé de liste : UNION | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOFFI KOUAKOU

Circonscription 149 BOTRO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00504 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE BOTRO | Date de dépôt :

28/08/2018

Tête de Liste : YAO KOUASSI MAURICE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00544 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BOTRO | Date de dépôt : 31/08/20

18

Tête de Liste : YAO N’ZUE GOUMO CELESTIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-01007 | Intitulé de liste : GROUPEMENT PROGRES AUTONOMIE DEVELOPPEMENT | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO YAO LEOPOLD

Circonscription 150 DIABO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00512 | Intitulé de liste : UNION ET DEVELOPPEMENT DE DIABO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO SANIAN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00532 | Intitulé de liste : RECONCILIONS-NOUS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA

COMMUNE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI YAO JULES

RHDP – Dossier N° M-00534 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO BETTY ARIANE REBECCA MARIE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00548 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE DIABO | Date de dépôt : 29/08/201

8

Tête de Liste : KOUMOIN KONAN RENE

Circonscription 151 BOUAKE |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00527 | Intitulé de liste : LE REVEIL DU GBEKE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’GUESSAN KOUASSI RASH

INDEPENDANT – Dossier N° M-00539 | Intitulé de liste : BOUAKE ENSEMBLE REDONNONS TA DIGNITE | Date de dépôt : 29/

08/2018

Tête de Liste : DIARRA DIAKARIDJA

PDCI-RDA – Dossier N° M-00540 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : N’GUESSAN KOUAME LAMBERT

RHDP – Dossier N° M-00542 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DJIBO YOUSSOUF NICOLAS

Circonscription 152 BROBO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00506 | Intitulé de liste : UNE EQUIPE LOCALE POUR LA REDYNAMISATION DU

DEVELOPPEMENT LOCALE | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KOFFI ESSI VALENTIN

RHDP – Dossier N° M-00531 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FATOUMATA TRAORE EPOUSE DIOP

PDCI-RDA – Dossier N° M-00546 | Intitulé de liste : PDCI-RDA: LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KOUAME YAO SERAPHIN

Circonscription 153 DJEBONOUA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00526 | Intitulé de liste : COHESION-TRAVAIL-CHANGEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI N’GUESSAN SAMUEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00530 | Intitulé de liste : INDEPENDANTE << OSER >> | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAME CHRISTOPHE KOUASSI

PDCI-RDA – Dossier N° M-01006 | Intitulé de liste : PDCI-RDA : LA COTE-D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TAIGUAIN KOFFI EDMOND

Circonscription 154 SAKASSOU |Nombre de Dossiers : 3

RHDP – Dossier N° M-00516 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAME BROU

PDCI-RDA – Dossier N° M-00538 | Intitulé de liste : AMOUR PAIX DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUADIO KOUAME EUGENE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00543 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE SAKASSOU | Date de dépôt

: 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU AKISSI MARIE-CHRISTINE

Circonscription 155 BASSAWA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00503 | Intitulé de liste : UNION DIALOGUE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KARIDIOULA SOULEYMANE

RHDP – Dossier N° M-00517 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KARIDIOULA SEKOU

Circonscription 156 BONIEREDOUGOU |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00509 | Intitulé de liste : NOUVELLE GENERATION EN AVANCE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA PEMIGNAN OLIVIER

RHDP – Dossier N° M-00524 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : DIABATE ABOU

PDCI-RDA – Dossier N° M-01005 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : TIEMOKO TOURE

Circonscription 157 DABAKALA |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00501 | Intitulé de liste : COHESION DYNAMISME DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 27/08/

2018

Tête de Liste : COULIBALY SIENDOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00510 | Intitulé de liste : FORTS ENSEMBLE POUR DABAKALA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY ISSIAKA

RHDP – Dossier N° M-00520 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA SOULEYMANE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00521 | Intitulé de liste : AGIR ENSEMBLE POUR L »AVENIR DE DABAKALA | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : TOURE SOUMAILA

Circonscription 158 FOUMBOLO |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00522 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MACOURA COULIBALY EPOUSE DAO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00550 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE FOUMBOLO | Date de

dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY SOULEYMANE

Circonscription 159 SATAMA-SOKORO |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00518 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA SOUALIHO

PDCI-RDA – Dossier N° M-01001 | Intitulé de liste : COHESION ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : BAIKRO MOUSSA

Circonscription 160 SATAMA-SOKOURA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00511 | Intitulé de liste : COHESION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2

018

Tête de Liste : OUATTARA TIDIANE

RHDP – Dossier N° M-00523 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LACINE FOFANA

Circonscription 161 FRONAN |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00528 | Intitulé de liste : SERVIR FRONAN | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY PEGAGNAN DIDIER

RHDP – Dossier N° M-00537 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : THIO DISSO

PDCI-RDA – Dossier N° M-00541 | Intitulé de liste : UNION-PAIX-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY KIHONWA

Circonscription 162 KATIOLA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00502 | Intitulé de liste : PAIX – UNION – DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : KAOTAN KONE

RHDP – Dossier N° M-00545 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : CAMARA POGABAHA THOMAS

Circonscription 163 NIAKARAMADOUGOU |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00505 | Intitulé de liste : ENSEMBLE DEVELOPPONS NIAKARA MAINTENANT | Date de

dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : KONE PIERRE

RHDP – Dossier N° M-01004 | Intitulé de liste : RASSABLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE MARC KIDJAFOLO

Circonscription 164 TAFIRE |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00513 | Intitulé de liste : BATIR ENSEMBLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ADAMA TOURE

RHDP – Dossier N° M-00536 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY SOUNKALO

Circonscription 165 TORTIYA |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00514 | Intitulé de liste : UNION-PROGRES-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONATE BADARA

RHDP – Dossier N° M-00519 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YEO ZOUMANA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00529 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE TORTIYA | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TOURE OUAWOGNINLIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00535 | Intitulé de liste : UNION POUR SERVIR TORTIYA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LACINA COULIBALY

PDCI-RDA – Dossier N° M-01002 | Intitulé de liste : S »UNIR POUR DEVELOPPER | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BLAISE KINAMPINAN COULIBALY

Circonscription 166 BOOKO |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00670 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BARALA | Date de dépôt :

30/08/2018

Tête de Liste : INZA BAMBA

RHDP – Dossier N° M-00680 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FOFANA SALIF

Circonscription 167 BOROTOU |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00671 | Intitulé de liste : ENTENTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE BOROTOU | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIOMANDE ADAMA

RHDP – Dossier N° M-00682 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOSSO MAMADOU

Circonscription 168 KORO |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00657 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SOUMAHORO YOUSSOUF

RHDP – Dossier N° M-00684 | Intitulé de liste : RASSENBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAKAYOKO ABDOUL DRAMANE

Circonscription 169 KOONAN |Nombre de Dossiers : 7

INDEPENDANT – Dossier N° M-00653 | Intitulé de liste : C »EST LE MOMENT | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : BAMBA DRISSA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00658 | Intitulé de liste : UNION POUR LE CHANGEMENT DANS LA COMMUNE DE

KOONAN | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA MAMADOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00662 | Intitulé de liste : PAIX- COHESION – FRATERNITE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA AKRAH SALIMATA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00666 | Intitulé de liste : FRATERNITE-SOLIDARITE-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08

/2018

Tête de Liste : BAMBA DJIBA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00672 | Intitulé de liste : TOUS UNIS POUR LE KAWA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA ABOU

RHDP – Dossier N° M-00678 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA MINFEGUE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00693 | Intitulé de liste : SERVIR KOONAN | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUMBIA MAMADOU

Circonscription 170 OUANINOU |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00656 | Intitulé de liste : AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE

OUANINOU | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE MARIAM

INDEPENDANT – Dossier N° M-00675 | Intitulé de liste : UN NOUVEL ESPOIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIOMANDE KARAMOKO

RHDP – Dossier N° M-00676 | Intitulé de liste : RHDP | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOSSO YOUSSOUF

INDEPENDANT – Dossier N° M-00690 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE OUANINOU | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA NAMORY

Circonscription 171 GUINTEGUELA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00652 | Intitulé de liste : MIEUX VIVRE ENSEMBLE | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : BAMBA MAMADOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00663 | Intitulé de liste : ENSEMBLE BATISSONS GUINTEGUELA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE BOIKE

RHDP – Dossier N° M-00679 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA EL HADJ SORY

Circonscription 172 TOUBA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00659 | Intitulé de liste : POUR LE REVEIL DE TOUBA | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : BAMBA ANZOUMANA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00661 | Intitulé de liste : PLUS PROCHE POUR BATIR LA CITE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA LAMINE

RHDP – Dossier N° M-00677 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DOUMBIA ADAMA

Circonscription 173 DIANRA |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00616 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE DRISSA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00617 | Intitulé de liste : UNIR POUR BÂTIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : GNANGADJOMON KONE

Circonscription 174 KONGASSO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00604 | Intitulé de liste : SOLIDARITE-DEVELOPPEMENT-ESPOIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAGATE SINDOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-00607 | Intitulé de liste : UNITE ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA ABOU

RHDP – Dossier N° M-01151 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LAMA TIOTE

Circonscription 175 KOUNAHIRI |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00611 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DETO ZEREGBE PASCAL

RHDP – Dossier N° M-00626 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BOMISSO GERARD BENJAMIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00629 | Intitulé de liste : UNIR POUR LE DEVELOPPEMENT DE KOUNAHIRI | Date de dépôt :

31/08/2018

Tête de Liste : KANATE GOLY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00633 | Intitulé de liste : ENTENTE SOLIDARITE DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/20

18

Tête de Liste : GOLY BOMISSO

PDCI-RDA – Dossier N° M-00635 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : ZOGBE JULES

Circonscription 176 MANKONO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00602 | Intitulé de liste : UNION-CONTINUITE | Date de dépôt : 28/08/2018

Tête de Liste : CISSE NAMORY

INDEPENDANT – Dossier N° M-00612 | Intitulé de liste : ESPOIR ET AUTONOMIE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KASSOUM KARAMOKO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00614 | Intitulé de liste : ENSEMBLE OEUVRONS POUR UN MANKONO RICHE ET MODERNE

| Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KADY ANGELBERT KARAMOKO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00624 | Intitulé de liste : ENSEMBLE,BATISSONS MANKONO | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : VAGBAMA TAMBLA

RHDP – Dossier N° M-00632 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : FOFANA HASSANE

Circonscription 177 SARHALA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00603 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR SARHALA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KANATE MAMADOU

RHDP – Dossier N° M-01154 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA SINDOU

Circonscription 178 TIENINGBOUE |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00619 | Intitulé de liste : GENERATION ESPOIR TIENINGBOUE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAFA KAMAGATE

RHDP – Dossier N° M-00636 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : HAMADOU KAMAGATE

Circonscription 179 DJIBROSSO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00601 | Intitulé de liste : MOUVEMENT POUR LE PROGRES ET LE BONHEUR | Date de dépôt

: 27/08/2018

Tête de Liste : FOFANA DRAMANE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00606 | Intitulé de liste : BINGUUEMAN(UNION-COHESION-FRATERNITE) | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : DIOMANDE SALIMATA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00625 | Intitulé de liste : UNION DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : COULIBALY MAMADOU

RHDP – Dossier N° M-01153 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE ABDOULAYE FOFANA

Circonscription 180 KANI |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00631 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : MEITE YAYA

Circonscription 181 MORONDO |Nombre de Dossiers : 5

INDEPENDANT – Dossier N° M-00605 | Intitulé de liste : PLUS FORTS ENSEMBLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAHAYA KONATE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00620 | Intitulé de liste : UNION POUR BATIR DANS LA COHESION | Date de dépôt : 29/08/20

18

Tête de Liste : DOUMBIA SIAKA LACINE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00621 | Intitulé de liste : UNION POURLA RECONCILIATION ET LE DEVELOPPEMENT | Date

de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SANOGO NAMINATA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00622 | Intitulé de liste : S »UNIR POUR DEVELOPPER | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE VALY

RHDP – Dossier N° M-01156 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUDOUGOU TRAORE MOUSSA

Circonscription 182 DUALLA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00610 | Intitulé de liste : LE RESEAU DE DUALLA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ISSIAKA SOUMAHORO

RHDP – Dossier N° M-00613 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT POU LA PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIOMANDE INZA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00623 | Intitulé de liste : DEVELOPPEMENT VRAI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SOUMAHORO AMARA

Circonscription 183 MASSALA |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00608 | Intitulé de liste : SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’VA KARAMOKO DOSSO

INDEPENDANT – Dossier N° M-00618 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE MASSACA | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : TRAORE NOUHO

RHDP – Dossier N° M-01152 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : TRAORE KARAMOKO

Circonscription 184 SEGUELA |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00615 | Intitulé de liste : UNION RENOUVEAU DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/201

8

Tête de Liste : BAKAYOKO IDRISSA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00627 | Intitulé de liste : DEVELOPPEMENT-PROSPERITE-PARTAGE | Date de dépôt : 31/08/20

18

Tête de Liste : BAKAYOKO MOUSSA BOYARD

RHDP – Dossier N° M-00628 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : DIOMANDE LASSINA

PDCI-RDA – Dossier N° M-00634 | Intitulé de liste : LE PROGRES POUR TOUS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ALI BAKAYOKO

Circonscription 185 SIFIE |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00630 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ZOUMANA MEITE ANLYOU

INDEPENDANT – Dossier N° M-01157 | Intitulé de liste : LE SOLEIL LEVANT DE SIFIE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ABDRAMANE BAKAYOKO

Circonscription 186 WOROFLA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00609 | Intitulé de liste : DJEGUEYA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA BOUAKE

RHDP – Dossier N° M-01155 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BAMBA MESSAMBA

Circonscription 187 BOUNA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00305 | Intitulé de liste : UNION – PAIX – DEVELOPPEMENT POUR L »EMMERGENCE DE

BOUNA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA MOHAMED JUNIOR

RHDP – Dossier N° M-00308 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA BOURAIMA

Circonscription 188 DOROPO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00302 | Intitulé de liste : COHESION ET DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KAMBIRE CHARLES

RHDP – Dossier N° M-00319 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA SIAKA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00331 | Intitulé de liste : LA TROISIEME VOIE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SIB OLLO

Circonscription 189 NASSIAN |Nombre de Dossiers : 3

FPI – Dossier N° M-00301 | Intitulé de liste : COHESION ET DEVELOPPEMENT DE NASSIAN | Date de dépôt : 27/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI KOUADIO DONGO

RHDP – Dossier N° M-00321 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : BAMBA ABOUDRAMANE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00330 | Intitulé de liste : PDCI- RDA: LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAKOU MASSADE

Circonscription 190 TEHINI |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00310 | Intitulé de liste : UNE EQUIPE DYNAMIQUE AU SERVICE DU PEUPLE | Date de dépôt

: 29/08/2018

Tête de Liste : KAMBIRE TOH

RHDP – Dossier N° M-00318 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KAMARA YAYA

PDCI-RDA – Dossier N° M-00333 | Intitulé de liste : PDCI-RDA : LA CI RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/

2018

Tête de Liste : SIE PALE

Circonscription 191 BONDOUKOU |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00306 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KONE HILIASSOU

PDCI-RDA – Dossier N° M-00327 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/08/

2018

Tête de Liste : FOFANA ABDOULAYE

Circonscription 192 KOUASSI-DATEKRO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00307 | Intitulé de liste : UNION-SOLIDARITE-DEVELOPPEMENT | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SINAN BAKARI

RHDP – Dossier N° M-00317 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : N’GUETTIA ABRAN BEATRICE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00326 | Intitulé de liste : PDCI-RDA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : LATE YAO DANIEL ANGE

INDEPENDANT – Dossier N° M-00328 | Intitulé de liste : AGIR PLUS | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOFFI KOFFI GNAMIEN JEAN-CLAUDE

Circonscription 193 KOUN-FAO |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00304 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT POUR L »EMERGENCE DE KOUN-FAO | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : BADOU AKOUA TAMIA PHILOMENE EPSE ETILE

PDCI-RDA – Dossier N° M-00314 | Intitulé de liste : LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de dépôt : 29/0

8/2018

Tête de Liste : OULAYES YAO KPOULALE FRANCOIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00320 | Intitulé de liste : ENSEMBLE MAIN DANS LA MAIN | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KOFFI N’GUETTIA HILAIRE

RHDP – Dossier N° M-00324 | Intitulé de liste : AGIR ENSEMBLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YAO KOUAME NOEL

Circonscription 194 SANDEGUE |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00313 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE SANDEGUE | Date de dépôt

: 29/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA DAOUDA

RHDP – Dossier N° M-00322 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : DRISSA OUATTARA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00325 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT CONCRET DE SENDEGUE |

Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI AMA KRA

Circonscription 195 TANDA |Nombre de Dossiers : 2

RHDP – Dossier N° M-00316 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : KONE AMADOU

PDCI-RDA – Dossier N° M-00323 | Intitulé de liste : PDCI-RDA LA COTE D »IVOIRE RECONCILIEE ET RASSEMBLEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAME ADJIMANI

Circonscription 196 ASSUEFRY |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00315 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : YOBOUA KOUABENAN CEVERIN

Circonscription 197 TRANSUA |Nombre de Dossiers : 4

INDEPENDANT – Dossier N° M-00303 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE TRANSUA | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : TANO KOUABENAN ISAAC

INDEPENDANT – Dossier N° M-00311 | Intitulé de liste : UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE TRANSUA | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : N’GUETTIA JUDICAEL

INDEPENDANT – Dossier N° M-00312 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE TRANSUA | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOFFI ADAMAN OUATTARA

RHDP – Dossier N° M-00332 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ANZOUMANA LASSINAN OUATTARA

Circonscription 198 ATTIEGOUAKRO |Nombre de Dossiers : 3

INDEPENDANT – Dossier N° M-00355 | Intitulé de liste : PAIX UNION ET DEVELOPPEMENT A ATTIEGOUAKRO | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUASSI KAKOU THOMAS

RHDP – Dossier N° M-00369 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KOUAME KOUAKOU N’ZOUAKO JEROME

INDEPENDANT – Dossier N° M-00382 | Intitulé de liste : SOLEIL NOUVEAU SUR LE NANAFOUÈ | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : PEMONT YAO CHARLES

Circonscription 199 GBELEBAN |Nombre de Dossiers : 1

RHDP – Dossier N° M-00669 | Intitulé de liste : RASSEMBLEMENT ET PAIX | Date de dépôt : 30/08/2018

Tête de Liste : OUATTARA AISSIATA

Circonscription 200 ASSINIE-MAFIA |Nombre de Dossiers : 2

INDEPENDANT – Dossier N° M-00202 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR ASSINIE-MAFIA | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : EBAGNITCHIE HIPPOLYTE GNAZALE JOACHIM

PDCI-RDA – Dossier N° M-00222 | Intitulé de liste : UNION POUR LA RENAISSANCE D »ASSINIE | Date de dépôt : 31/08/2018

Tête de Liste : MAGNE WOELFFELL PIERRE RENE

Circonscription 201 N’DOUCI |Nombre de Dossiers : 8

INDEPENDANT – Dossier N° M-00163 | Intitulé de liste : ENSEMBLE POUR SERVIR | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : N’GUESSAN APPIA GBELE FRANCOIS

INDEPENDANT – Dossier N° M-00168 | Intitulé de liste : N »DOUCI NOTRE FAMILLE | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : ABOYA KOUAME

INDEPENDANT – Dossier N° M-00180 | Intitulé de liste : UNIR POUR LE DEVELLOPPEMENT DE N »DOUCI | Date de dépôt :

29/08/2018

Tête de Liste : DOUMBIA DAOUDA

INDEPENDANT – Dossier N° M-00182 | Intitulé de liste : SERVIR ET MODERNISER N »DOUCI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : SETTIE MATHURIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-00184 | Intitulé de liste : FILS ECLAIRES ET RESPONSABLES DE N »DOUCI | Date de dépôt : 29

/08/2018

Tête de Liste : SATURNIN BESSEMY AKANZA

RHDP – Dossier N° M-00200 | Intitulé de liste : RASSEMBLE ET PAIX | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : AHIN YAO AUGUSTIN

INDEPENDANT – Dossier N° M-01054 | Intitulé de liste : SERVIR N »DOUCI | Date de dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : KRE BROU THOMAS

PDCI-RDA – Dossier N° M-01062 | Intitulé de liste : PDCI RDA LA COTE D »IVOIRE RASSEMBLEE ET RECONCILIEE | Date de

dépôt : 29/08/2018

Tête de Liste : OBOUMOU GOLE MARCELIN

Fait à Abidjan, le mardi 11 septembre 2018 à 15:15:01

