Elections locales: Le PDCI dénonce la "conduite du processus"

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié au pouvoir) a dénoncé mardi, une "mauvaise conduite du processus électoral par la Commission électorale indépendante (CEI) qui menace la transparence et la sincérité" des élections locales prévues le 13 octobre.

Le PDCI dénonce le processus électoral

Au cours d’une réunion des membres du secrétariat exécutif qui s’est tenue à Daoukro (Centre), en présence du président du parti Henri Konan Bédié, le PDCI a déploré, "la mauvaise conduite du processus électoral par la CEI qui menace la transparence et la sincérité du scrutin".

L’ex-parti unique demande le report des scrutins et exige la réforme de la CEI avant ces élections locales.

Le PDCI qui proteste également contre l’utilisation du logo du parti par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) avait saisi la CEI pour exiger que son logo soit "exclusivement réservé pour les candidatures" qu’il parraine.

Mais l'ancien parti au pouvoir s’est dit "étonné de la réponse" du Président de la CEI, Youssouf Bakayoko, qui "confond délibérément le logo du PDCI et le symbole utilisé sur le bulletin de vote de ses candidats, semant le doute et la confusion dans l’esprit des militants et des électeurs", indique le communiqué final de la réunion.

M. Bédié "a décidé" de convoquer "en urgence une réunion du bureau politique" pour débattre de toutes ces questions.

Le président du PDCI a aussi demandé "l’inventaire exhaustif du patrimoine immobilier du PDCI", ajoute la note.

La formation a "condamné" au cours des débats, des "actes de violence et de déni de droit" dans certains de ses sièges, visant "à créer une atmosphère de terreur et de psychose (pour) intimider les électeurs".

Le parti a déploré "l’occupation illégale et la mise sous scellés arbitraires de certains sièges" de la formation, notamment à Brobo (Centre), Tanda et Bondoukou (Nord Est), "par certains délégués sortants, avec l’aide des responsables du parti RHDP Unifié".