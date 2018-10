Côte d'Ivoire : Elections locales, le PDCI crie à la fraude et au braquage

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les résultats des élections municipales et régionales du 13 octobre dernier sont progressivement publiés par la CEI. En dépit de la percée de ses candidats dans plusieurs circonscriptions électorales, le PDCI dénonce la fraude et de nombreuses irrégularités constatées lors de ce scrutin.

Le PDCI met en garde contre les risques de troubles sociopolitiques

À l'issue du Bureau politique qui s'est tenu, le 24 septembre dernier à Daoukro, Henri Konan Bédié et ses partisans avaient pris la décision de participer à l'élection des Conseillers régionaux et municipaux compte tenu de l'impact direct de ces élections sur le quotidien des populations locales. N'empêche que la suspicion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à propos de la Commission électorale indépendante (CEI), et surtout de la crédibilité de ces élections demeure.

Aussi, au lendemain de ce scrutin qui a du reste été émaillé de violences ayant entrainé mort d'homme dans certaines localités ivoiriennes, Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du vieux parti, a donc produit une déclaration, ce dimanche, dans laquelle il évoque plusieurs situations de nature à entacher la crédibilité de ces élections locales. L'ancien ministre de la Santé prend donc l'opinion à témoin quant aux risques de troubles qui pourraient survenir.

Déclaration lue par le Pr Maurice Kakou Guikahué

Déclaration du PDCI-RDA relative à la tenue des élections municipales et régionales du 13 octobre 2018

Les élections municipales et régionales viennent de se tenir le 13 octobre 2018.

Le PDCI-RDA tient à informer l’opinion nationale et internationale de la survenue d’irrégularités dans leur organisation et les menaces, intimidations, agressions physiques perpétrées contre nos militants et électeurs lors de l’expression de leur droit de vote.

Ces irrégularités concernent :

- la violence constatée à Duekoué, Port-Bouet, Guiglo, Didievi pour ne citer que ces cas.

- les bulletins de vote sans stickers contrairement à l’usage lors de tous les scrutins précédents tenus en Côte d’Ivoire.



-le manque d’encreur et tablettes électroniques d’identification dans de nombreux centres.

La suppression de l’encre indélébile dans certains centres qui a toujours servi à faire un marquage indélébile sur l’un des doigts de l’électeur afin de l’empêcher de voter plus d’une fois.L’ouverture tardive de certains bureaux vote et la non ouverture d’autres dans les localités favorables au PDCI-RDA telles que Gonzagville, Adjahoui dans la Commune de port-Bouët.

L’expulsion des représentants du PDCI-RDA lors des séances de dépouillement

Le PDCI-RDA tient à féliciter le peuple ivoirien pour son comportement exemplaire et son sens élevé de la démocratie.

Au vu des résultats partiels en notre possession, les Candidats parrainés par le PDCI-RDA enregistreraient des résultats encourageants, et ce, malgré les menaces, les intimidations et les conditions peu crédibles dans lesquelles ces scrutins se sont tenus.

En effet, le PDCI-RDA déplore le braquage éhonté des résultats qui se profilent à l’horizon, notamment dans les communes du Plateau, Koumassi, Port-Bouët, les régions du Gontoungo, Indenie- Djuablin, Loh-Djiboua, pour ne citer que ceux-là.

Le PDCI-RDA en appelle à la vigilance de ses militants et les nombreux électeurs qui ont porté leur choix sur nos candidats pour faire échec au déni de démocratie que le régime entend imposer aux Ivoiriens.

Le PDCI-RDA interpelle la CEI et le Gouvernement à tout mettre en œuvre pour garantir la transparence et l’équité dans le dépouillement et la proclamation des résultats.

Le PDCI-RDA tient pour seuls responsables la CEI et le Gouvernement de tous débordements qu’engendrerait cette situation.

Enfin, le PDCI-RDA prend, à témoin, la Communauté nationale et internationale sur les risques graves de troubles sociopolitiques que le non-respect de la volonté exprimée par le peuple dans les urnes ferait courir à la Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 14 octobre 2018

Le PDCI-RDA

Pr Maurice KAKOU GUIKAHUE



Secrétaire exécutif du PDCI-RDA