Mali: L'état d'urgence demeure toujours en vigueur dans le pays

Le gouvernement du Mali, a prorogé de nouveau mercredi pour un an, jusqu’au 31 octobre 2019, l’état d’urgence instauré en 2017 sur tout le territoire national, après que celui en vigueur a expiré le 31 octobre 2018.

L'état d'urgence au Mali prorogé

"Le présent projet de loi proroge jusqu’au 31 octobre 2019 à minuit l’état d’urgence déclaré sur le territoire national", indique le communiqué final du conseil des ministres au cours duquel cette décision a été prise.

Au Mali, l’état d’urgence a été instauré, après les attaques djihadistes le 20 novembre 2015 contre l’hôtel Radison Blue, mais c’est en avril 2017 que son décret officiel d’application a été signé par les autorités maliennes. Un décret renouvelé six mois plus tard, le 31 octobre 2017, mais cette fois pour un an.

Après donc un an de déploiement et de présence autorisée des forces de l’ordre dans les villes, "l’état d’urgence a permis entre autres de renforcer les mesures de prévention au niveau des autorités administratives compétentes, de proroger les effets des poursuites judiciaires liées à l’état d’urgence, d’accroître les actions de contrôle et les capacités opérationnelles des forces de sécurité sur le territoire national", soutient le gouvernement malien.

"En dépit de ces résultats, (la 3e) prorogation de l’état d’urgence en cours (jusqu’au 31 octobre 2019) est apparue nécessaire et vise à renforcer les dispositifs de prévention des risques d’atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens", a justifié le gouvernement malien.