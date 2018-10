Côte d’Ivoire : Kablan Duncan (Rhdp) «je m’en contre fou» de ceux qui crient

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

C’est très clair, le Vice-Président de la Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan a opté pour le Rhdp et vient de confirmer à Bassam de la façon la plus claire possible. Le militant PDCI qu’il est se fiche, selon ses propres mots, de ceux qui crient contre son choix, mais lui ne compte bouger d’aucun poil du parti présidentiel.

Kablan Duncan est RHDP "de la tête aux pieds"

Le PDCI RDA n’est plus membre du Rhdp et pourtant plusieurs de ses cadres militants travaillent à la grandeur de cette formation politique chère au Président Alassane Ouattara. Lors d’un meeting de soutien aux candidats Rhdp à Bassam pour les élections locales, Daniel Kablan Duncan s’est montré virulent envers ses camarades du PDCI opposés à l’union avec le RDR.

M. Kablan Duncan a déclaré : ''Je suis RHDP depuis le début, de la tête aux pieds. Chacun se souviendra du 17 juin dernier lors de la réunion du bureau politique du Pdci RDA . J’ai pris la parole pour indiquer que le Pdci doit choisir la bonne voix , celle du rhdp . Je sais que certains ont criés, mais walaye nkoh tâlâ , je m’en contre fou. Ils ont beau crier, c’est mon choix , c’est le mien et je l’ai dit devant tout le monde donc vraiment personne ne peut dire que j’hésite quand il s’agit du Rhdp. Ceux qui le disent c’est leur problème .... »

Selon le Vice-Président ivoirien, la division au sein de la grande famille des « houphouetistes ne peut profiter qu’à tous ceux tapis dans l’ombre qui n’attendent que cela ».