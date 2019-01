Chine : Xi Jinping confère le prix scientifique suprême à deux académiciens

Le président chinois Xi Jinping a conféré, mardi, le prix scientifique suprême de la Chine à Liu Yongtan et à Qian Qihu pour leurs contributions exceptionnelles à l'innovation scientifique et technologique.

Le Président Xi Jinping récompense des scientifiques chinois

Le Président Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a accordé à ces deux scientifique chinois des médailles et des certificats lors d'une cérémonie annuelle tenue à Beijing pour honorer les scientifiques et les ingénieurs distingués, ainsi que les réalisations dans la recherche.

Liu Yongtan, académicien de l'Académie des sciences de Chine et de l'Académie d'ingénierie de Chine (AIC), vient de l'Institut de technologie de Harbin. Qian Qihu, académicien de l'AIC, vient quant à lui de l'Université d'ingénierie de l'armée de terre de l'Armée populaire de libération.

M. Xi leur a serré la main et leur a exprimé ses félicitations.

D'autres dirigeants, dont Li Keqiang, Wang Huning et Han Zheng, tous membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, étaient également présents.

La cérémonie de mardi a en effet récompensé 278 projets, dont 38 du prix national des sciences de la nature, 67 du prix national de l'invention technologique et 173 du prix national du progrès scientifique et technologique.

Cinq experts étrangers ont remporté le prix de coopération scientifique et technologique internationale.

Les félicitations du PM Li Keqiang aux lauréats

Au nom du Comité central du PCC et du Conseil des Affaires d'Etat, le Premier ministre Li Keqiang a exprimé ses félicitations aux lauréats, et remercié les experts étrangers pour leur soutien au développement scientifique et technologique de la Chine.

Selon le Premier ministre chinois, la Chine a réalisé des progrès scientifiques et technologiques considérables depuis la réforme et l'ouverture du pays il y a quatre décennies, et l'année dernière, le pays a de nouveau enregistré d'excellentes performances en matière d'innovation scientifique et technologique.

Il a par ailleurs appelé le personnel scientifique et technologique à suivre la direction de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, à saisir la nouvelle tendance des révolutions scientifiques et technologiques et de la transformation industrielle, afin d'accélérer la construction d'un pays innovateur et d'une puissance scientifique et technologique de premier plan.

M. Li a également mis l'accent sur le besoin de renforcer le rôle des entreprises en tant qu'acteurs principaux de l'innovation, mais aussi de l'intégration des industries, des universités et des instituts de recherche, soulignant que davantage de mesures axées sur le marché devaient être appliquées afin d'encourager l'entrepreneuriat.

Le vice-Premier ministre Han Zheng a présidé la cérémonie qui a réuni environ 3.300 personnes.

Avant la cérémonie, M. Xi et d'autres dirigeants ont rencontré les représentants des lauréats.

(Source : Quotidien du Peuple)