Côte d'Ivoire : humiliez le Prince, et célébrez la pègre

Les habitants de Côte d'Ivoire ont terminé le week-end avec une déclaration de Guillaume Soro qui s'est terminée par "...c'est tout !" Il venait ainsi d'apporter son soutien au pdciste Jacques Ehouo, "harcélé" pour un supposé détournement de 6 petits milliards de FCFA. Ôhôpladji GUISSY vous en parle dans sa chronique avant l'heure de ce week-end.

Proverbe de Côte d'Ivoire : "Si une plaie s’installe au milieu de la tête du chien, c’est qu’elle va l’emporter."

Bonjour ! cher KABAKO,

J’ai eu hier au téléphone ton oncle et j’avoue qu’il m’a un peu brisé le cœur. J’ai particulièrement été touché par l’activité qu’il menait sur le perron de sa résidence presque privée. Vin et cigare lui tenaient compagnie, lui qui d’habitude était très blagueur, était très amer : « à quoi cela sert-il de faire des études ? J’ai fait LAVAL, BOSTON et PARIS, pour finalement en arriver à observer ça ? : Marmiton nommé ambassadeur ? Merde ! »

Tiens, de cette série d’affaires bizarres qui mêlent politique, justice, affaires militaires et gros sous, auxquelles il faisait référence, j’aimerais savoir ce que pensent tes autres frères de Côte d'Ivoire .

Oui, cette nomination est certainement le mépris de trop pour les valeurs à nous communiquées par nos pères fondateurs, alors même que la constitution de votre pays est en train de voler en éclat. Mais est-ce plus mal que le harcèlement que subissent vos députés de la nation qui tutoient les mandats d’arrêt au gré des humeurs politiques de notre cher DUC DE PONTBRIDGE ? On viole l’immunité des députés et dans le même temps, on accorde l’immunité diplomatique un combattant. Belle branlette à la démocrate ma foi !

Côte d'Ivoire , cette célérité des procédures judiciaire...

Qu’a-t-il fait en réalité? Le jeune Député dont je te parlais dans ma précédente correspondance. Je crois qu’il lui est finalement reproché d’avoir défié le candidat du Club de PONTBRIDGE et de l’avoir battu dans les urnes et au marathon qui a suivi les élections d’octobre 2018, plus qu’autre chose. Sinon pour 6 milliards supposés détournés, il ne faut pas faire tout un plat judiciaire là où le cabinet KPMG a révélé des détournements et du népotisme, impliquant l’ex-dirigeante du Conseil Café Cacao, jamais inquiétée et en liberté. « Dans la première partie de son rapport d’audit, le cabinet avait, en effet, révélé des dettes d’opérateurs pour des contrats non exécutés évalués à 65 milliards de FCFA. L'audit laisse également entrevoir un népotisme (rattrapage) outrancier dans le recrutement du personnel. Père, mère, enfants, belle-mère, beau-frère, ou même des jumeaux travaillent tous au sein du CCC. Plusieurs agents avaient alors été recrutés sans avoir préalablement déposé un Curriculum Vitae (CV).

Et Mme MASSANDJÉ TOURÉ – LITSÉ a vu son affaire politisée et soldée par un simple licenciement. Joie des nuances et absurdité des genres foireux !

Vois-tu, je ne vais pas te parler des autres 200 milliards détournés dans la filière anacarde, dont l’auteur reçu par notre cher DUC pour demande d’explication, a choisi pour sanction la démission sans effet de remboursement de la somme.

Ce qui me révolte un peu ce matin, c’est son désormais excellence monsieur le marmiton, oups l’ambassadeur qui sera accrédité où déjà ? En Iran peut-être. Je ne sais pas si je dois conseiller à ton neveu de devenir marmiton dans l’armée. L’idée n’est pas bête. Regardes Amin DADA, marmiton, a fini président de la République, EYADEMA aussi marmiton a terminé au sommet de l’État togolais. Mais celui-ci me rappelle Joseph KABILA, lui maquisard a fini président. Le nôtre, notre maquisard n’est pas moins bien logé. En plus d’avoir reçu tous les privilèges et honneurs de l’État, il finit « Excellence ».Tu te rends compte de la joie du corps diplomatique de ton pays la Côte d'Ivoire ? Brillant parcourt pour une pègre de sa race. Inespéré ma parole !

Des émotions, en tout cas vous en avez eu pas mal ces dernières semaines et je suis convaincu que des surprises de ce type, le DUC en a des tonnes. Cela excite en effet le parallélisme des formes et des intérêts politiques de certains faux honorables…, je dirais honorés. Curieusement le PAON donne justement de la voix pour exiger l’arrêt des poursuites contre Ehouo Jacques, et d’engager le Bureau de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire à s’informer de la teneur du mandat du Censeur de la République émis à l’encontre de l’un de ses plus fidèles, notre Adjudant BEUGRÉ. Oui il faut qu’il donne un signal fort des effets de sa récente lune de miel avec le Fils NZUE de la rivière Daoukro. Mais où était-il lors de l’affaire Café Cacao dont l’ex-dirigeante est une proche à lui ? L’amour se prouve et c’est normal. Seulement on ne divorce pas comme on se marie et les conséquences pèsent sur les intérêts des ex-conjoints politiques. Non n’en rie pas, je suis sérieux. On pardonne rarement les sentiments frustrés sur fond d’intérêts divergents. C’est l’Afrique, c’est la Côte d’Ivoire , et c’est comme ça. On ne se quitte pas comme on s’était aimé en politique… La bataille se déplacera à l’Assemblée Nationale à coup de groupes parlementaires PDCI, RACI et RDR, RHDP.

Au fond, avec plus de recule, il t’apparaîtra clairement qu’une révolution, une vraie cherche comme une rivière, son cours pour exploser à la gueule de ta nation qui a été choquée par un documentaire sur l’esclavage des enfants du cacao ivoirien. Document gênant et censuré sur ordre du palais de l’Éléphant. Belle giclée froide pour la belle CHOUCHOU OF AFRICA. La DUCHESSE est socialement engagée sous le feu des projecteurs et des caméras, dégustant applaudissements et autres mondanités à coup de milliards du Contribuable, alors que sa vraie mission devrait être là. Les Pixels n’ont pas froid aux yeux, ils l’ignorent !

Bon écoutes, je vais préparer ma semaine et t’appeler pour avoir ton sentiment sur tout ceci. J’en ai eu soif tellement la distance entre ces réalités et nos espérances est de lumière. Envoie la photo ci-contre à son « excellent » Zakaria, elle est l’image que tes frères gardent de lui. Oh, rien ne presse. Je crois qu’il faudrait que tu te reposes aussi, mais avec ALBERT BRIE qui dit : « Il y a deux sortes de mensonges que tout le monde accepte comme allant de soi : ceux des politiciens et des épitaphes ». Pour les derniers, ne pars pas si tôt!

À BIENTÔT

Ôhôpladji GUISSY