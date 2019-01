Mali: Le syndicat des boulangers annonce "une restauration du prix du pain"

Le syndicat malien des boulangers et pâtissiers a évoqué lundi à Bamako une restauration à 300 FCFA du prix de la baguette de pain, vendu à 250 FCFA depuis 2007, dénonçant entre autres, une hausse des prix des intrants.

La baguette de pain bientôt restaurée à son prix initial de 300 F au Mali

"Nous ne parlons pas d’augmentation, mais plutôt d’une restauration du prix du pain fixé en 2007, en accord avec le gouvernement", a affirmé le secrétaire général du syndicat des boulangers et pâtissiers du Mali, Ahmed Dembélé sur la radio onusienne, précisant que cette décision fait suite aux engagements non-tenus du gouvernement.

"En 2007, quand nous avons convenu de fixer le prix de la baguette de 300g à 250 FCFA et celle de 150g à 125 FCFA, il était prévu également que les prix des intrants du pain ne connaissent pas d’augmentation", a expliqué Ahmed Dembélé, soutenant que cette garantie n’a pas été respectée par les autorités maliennes.

Vendu entre 18.500 FCFA et 20.000 FCFA, "le sac de farine de 50 Kg est passé à 25.000 FCFA, il y a trois mois et le prix du carton de la levure est monté 28.000 FCFA, contre 22.000 FCFA en 2007", a décrié le syndicat des boulangers et pâtissiers malien.

Limitée pour l’instant à un effet d’annonce, la décision des boulangers de retourner aux anciens prix des baguettes de pain au Mali "sera validée les jours à venir, au cours d’une assemblée générale" de la filière pain, a fait savoir le secrétaire général du syndicat, sans préciser de date.

"En attendant de consulter nos camarades et s’accorder sur la décision à prendre, nous sommes ouvert au dialogue avec le gouvernement pour ensemble régler d’autres problèmes (de ce) secteur, dont le syndicat des employés des boulangeries", qui n’existait pas, ont conclu les syndicalistes.