Côte d’Ivoire: Ahoussou, Diby absents au congrès du RHDP

Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Kouadio Ahoussou et le président du Conseil économique et social Charles Koffi Diby étaient absents au premier congrès ordinaire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, a constaté votre quotidien d'informations générales.

Ahoussou a manqué le premier congrès du RHDP

Vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié au pouvoir), M. Ahoussou était perçu comme l’un des fervents partisans du parti unifié RHDP voulu par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Mais des médias ivoiriens avaient déjà laissé entrevoir l’absence Jeannot Kouadio Ahoussou, citant les propos de président du sénat : "Je n’irai pas au Congrès du RHDP". Les raisons de l'absence de M. Diby n'ont pas été dévoilées.

Autre absent, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro. Vendredi, M. Soro a délégué ses pouvoirs au vice-président Privat Oulla pour diriger l’institution jusqu’au “20 février en raison de (son) absence’’ du pays.

Officiellement, Vice président du RDR, M. Soro qui s’est rapproché de Henri Konan Bédié, a déjà exprimé des réserves sur la création du parti unifié, au cœur du divorce entre le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) et son ex-principal allié le PDCI.

Ce congrès devrait acter la fusion des partis de la coalition au pouvoir en une formation politique unique.