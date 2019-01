Côte d'Ivoire : PDCI ou RHDP, pour qui roule Charles Koffi Diby ?

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Charles Koffi Diby a été mis au ban des jeunes de sa localité qui l'accusent de jouer à un double jeu. Membre du PDCI-RDA, le Président du Conseil économique, social et environnemental n'aurait pas encore clairement affiché sa position vis-à-vis du RHDP unifié.

Charles Koffi Diby à la croisée des chemins

Dans cette recomposition du paysage politique ivoirien, le temps est arrivé pour les différents acteurs politiques de se déterminer clairement et d'assumer leur choix, quoi que cela puisse leur en coûter. A cet effet, certains militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ont marqué leur fidélité au parti dirigé par Henri Konan Bédié. D'autres ont par contre déposé leurs valises au RHDP unifié, coalition politique chère au Président Alassane Ouattara.

Cependant, certaines personnalités ont encore du mal à afficher leur préférence. L'Union de la Jeunesse Houphouëtiste du centre – ouest (UJHCO) ont décelé en Charles Koffi Diby cette attitude d'équilibrisme qu'ils n'ont pas manqué de dénoncer.

« Ce monsieur joue à un double jeu dans notre région. À la vérité, il n'est pas RHDP, parce qu'il participe activement à la division et à la fracture sociale entre nos parents par ses agissements que nous avons constaté depuis les dernières élections municipales et régionales, et tout dernièrement au pré-congrès du RHDP de la région de la Marahoué », a déclaré de façon péremptoire Zamblé Naya Jarvis, présidente de l'UJHCO.

Poursuivant, elle interpelle l'ancien argentier ivoirien : « Nous invitons notre aîné à se ressaisir et à définir véritablement sa position au sein de la nouvelle sphère politique ivoirienne car UJHCO soucieux du développement de notre région qui accuse un véritable retard ne permettront aucunement à un soi-disant gourou de la région de laisser notre belle contrée à la traîne lors qu'ailleurs ses pairs travaillent au développement et au bonheur des leurs. »

Notons que le Congrès constitutif du RHDP unifié se tiendra le 26 janvier prochain. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, membre du PDCI, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne sera pas à ce congrès, peu importe ce que sa décision pourrait lui coûter.