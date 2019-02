Côte d'Ivoire : UA, Alassane Ouattara s'est envolé pour Addis-Abeba

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alassane Ouattara a quitté la capitale ivoirienne, ce vendredi 8 février 2019, pour Addis-Abeba. Le président ivoirien prendra part au 32e Sommet de l'Union africaine (UA) qui se tiendra les 10 et 11 février.

Alassane Ouattara au Sommet de l'Union africaine

En plus de la gouvernance au quotidien de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne manque aucune occasion pour honorer les engagements internationaux de son pays. A cet effet, le chef de l'Etat ivoirien s'est rendu, ce vendredi 8 avril, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, pour prendre part au prochain Sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui se tiendra les dimanche et lundi prochain.

A en croire le communiqué de la Présidence y afférent, ce sommet est placé sous le thème : « L’année des Réfugiés, des Rapatriés et des Personnes déplacées internes : vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique ». Il sera par ailleurs question de l’examen des questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain, à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l’Union Africaine, à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et à la mise en œuvre de la décision de la conférence sur les négociations post-Cotonou.

Ce sommet verra également l'élection du nouveau Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, ainsi que la présentation du rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063. Aussi, le Président Ouattara apparait comme le favori à ce poste d'autant plus qu'il a été désigné par ses pairs « Champion » du suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063.

Notons que ce voyage d'Alassane Ouattara intervient alors que Guillaume Soro démissionnait de son poste de Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.