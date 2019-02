Côte d'Ivoire : Vers une rencontre Laurent Gbagbo - Affi N'Guessan à Bruxelles

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les tractations sont en cours pour une rencontre entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan en Belgique. C'est surtout le PDCI qui est à la manœuvre pour rapprocher les deux tendances du FPI.

Laurent Gbagbo va-t-il recevoir (enfin) Pascal Affi N'Guessan ?

Depuis la chute de Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, lui et Pascal Affi N'Guessan ne se sont pas encore revus. L'ex-Président ivoirien et son ancien Premier ministre se sont d'ailleurs brouillés à la suite de profondes divergences quant à collaborer ou non avec le régime d'Alassane Ouattara.

La tendance modérée du Front populaire ivoirien (FPI), dirigée par Affi N'Guessan, s'était en effet inscrite dans le dialogue politique initié par le pouvoir, et avait même participé à l'élection présidentielle de 2015. Quant à la tendance radicale, dite "Gbagbo ou rien", elle s'est inscrite dans une logique de boycott systématique des élections organisées par la CEI dirigée par Youssouf Bakayoko.

Du fait de cette dichotomie entre les deux franges de l'ancien parti au pouvoir, Laurent Gbagbo n'avait jusque-là pas donné de suite aux demandes d'Affi N'Guessan de lui rendre visite dans sa cellule de la prison de Scheveningen, à la Haye.

Mais eu égard à la recomposition actuelle du paysage politique ivoirien, le Parti d'Henri Konan Bédié entend œuvrer au rapprochement des deux tendances du FPI en vue de former une coalition forte de l'opposition à même de tenir la dragée haute au RHDP unifié d'Alassane Ouattara.

C'est dans cette optique que Maurice Kakou Guikahué rendra une visite, dans les tout-procains jours, à Laurent Gbagbo en Belgique. « Indépendamment des messages que nous allons donner à Gbagbo, nous allons lui dire de recevoir son jeune frère AFFI N’Guessan. Ils vont faire la paix pour que le FPI soit un, pour que les Ivoiriens se rassemblent pour sauver notre pays », a déclaré le Secrétaire exécutif du PDCI.

Mais l'interrogation qui taraude les esprits sur les rives de la lagune Ebrié est celle de savoir si Laurent Gbagbo acceptera de recevoir Pascal Affi N'Guessan. Plusieurs fidèles lieutenants de l'opposant historique à Félix Houphouët-Boigny maugréent d'ores et déjà contre cette tentative de rapprochement, car pour eux, Affi est un « cadavre politique » qui s'est exclu lui-même du FPI.