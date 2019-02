Côte d'Ivoire : Lancement officiel des travaux du 5e pont, ce 28 février

Sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara, un 5e Pont sortira bientôt de terre. Ce gigantesque ouvrage de plus d'un demi-kilomètre reliera la commune du Plateau à celle de Cocody.

Le 5e Pont, une autre promesse de Ouattara qui se réalise

Les détracteurs du Président Alassane Ouattara ont beau l'attaquer sur son bilan social et les failles sur sa politique de réconciliation, il n'en demeure pas moins qu'Abidjan s'est transformée en peu de temps. Dès son accession à la Magistrature suprême, le président ivoirien a en effet lancé la réalisation de grandes infrastructures économiques, notamment des routes, des autoroutes, des ponts et bien d'autres projets d'envergure.

A moins de deux ans de la fin de son deuxième mandat, le Président Ouattara a encore ordonné une autre réalisation. Il s'agit de la construction du 5e Pont, dont les travaux seront officiellement lancés ce jeudi 28 février par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Long de 634 mètres, ce pont sera prolongé par un viaduc de 260 mètres et deux échangeurs. Il assurera la liaison entre les communes du Plateau et de Bingerville en passant par Cocody. L’ouvrage enjambera la baie de Cocody et aura exactement pour points d’encrage la Cathédrale Saint-Paul (au Plateau) et l'Eglise catholique Saint-Jean de Cocody, en passant par la PISAM, déviant ainsi le problématique carrefour de l'Indénié.

Avec cette énième réalisation, le problème de mobilité posé par la Banque mondiale, dans son récent rapport, pourra connaître un début de solution