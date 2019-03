Côte d'Ivoire : mercredi, Blé Goudé donne rdv sur Facebook

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le ministre Charles Blé Goudé, en liberté provisoire à La Haye, va livrer sa première intervention médiatique demain mercredi 27 mars 2019. L'ancien leader de la galaxie patriotique de Côte d'Ivoire a donné ce rendez-vous qui mettra fin à plusieurs années sans échange direct avec ses partisans.

Charles Blé Goudé donne rendez-vous aux Ivoiriens pour un Facebook-Live

Il avait dit à sa première prise de parole à la Cour Pénale Internationale (CPI) qu'il serait libéré et acquitté parce qu'innocent malgré les lourdes accusations portées contre lui par la Procureur Fatou Bensouda. Charles Blé Goudé a effectivement été acquitté et mis en liberté immédiate par les juges en charge de son procès conjoint avec le Président Laurent Gbagbo. Sauf que la Procureur a multiplié les appels pour faire suspendre cette décision dans un premier temps avant que la chambre d'appel de la cour n'accorde une liberté provisoire à Laurent Gbagbo et son protégé.

Depuis leur sortie de la prison de Schevengen, les deux hommes ne s'étaient jamais exprimés publiquement. C'est ce qui va prendre fin avec cette annonce faite par le ministre Charles Blé Goudé sur sa page Facebook Officielle hier lundi. Mercredi à 12H 30Min, heure de La Haye, et 11h 30 min, GMT, le charismatique leader de la jeunesse ivoirienne va prendre la parole depuis La Haye. C'est sur sa page Facebook officielle que s’effectuera cet échange avec ses fans, le premier depuis son arrestation à Accra puis sa déportation à La Haye.

Laurent Gbagbo, l'ancien Président de la Côte d'Ivoire qui était son codétenu à la prison de Schevengen n'a pour sa part jamais échangé publiquement avec ses fans et ne prévoit pour le moment pas de le faire.