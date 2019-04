Football : Retour de Didier Drogba à Galatasaray, les raisons

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a fait son retour en Turquie au Türk Telekom Arena, le stade de Galatasaray, samedi dernier avant un match de championnat de son ancienne équipe. Après son bref passage dans le championnat de turquie entre 2013 et 2014, Didier Drogba a donc eu droit a une haie d'honneur des supporteurs et des dirigeants de Galatasaray, visiblement très heureux de retrouver le nouveau retraité.

Les raisons du retour de Didier Drogba en Turquie

Ce retour en Turquie est loin d'être une visite de courtoisie. Didier Drogba, en tant que businessman averti, met à profit sa retraite pour monter pas mal d’affaires. Il y était dans le cadre d'un accord de coopération entre Galatasaray et le Phoenix Rising, club américain dont l'Ivoirien est copropriétaire. Selon nos sources, cet accord prevoit des projets commerciaux, des programmes de formations pour les joueurs et entraineurs, des matches internationaux et bien d'autres.

”Heureux d’avoir signé ce partenariat avec mon ancienne équipe et mon club Phoenix Rising FC pour une coopération footballistique et des projets commerciaux…” a publié sur instagram le patron du Phoenix Rising Fc club où il a évolué avant de prendre sa retraite. Pour Rappel Didier Drogba, en 53 apparitions avec Galatasaray, a inscrit 20 buts et a permis au club turc de remporter le championnat, la supercoupe en 2013, puis la Coupe nationale de Turquie en 2014.

Didier Drogba, un homme d'affaires averti

Le légendaire international ivoirien a réussi sa reconversion dans les affaires et dans le social. Toujours entre deux avions, le joueur de 41 ans est associé à de nombreuses activités en Côte d’Ivoire et dans le reste du monde. Drogba a inauguré en 2018 un nouvel établissement primaire, dans le village de Pokou-Kouamékro, situé à quelques encablures de Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire.

En outre, il est joueur (à la retraite) et actionnaire du Phoenix Rising, club de deuxième division américaine. Avec ses partenaires, le meilleur buteur des Éléphants veut développer le club sous toutes ses formes. Travailleur infatigable, l’ancien joueur de Chelsea a par ailleurs prêté officiellement son nom à la bière ivoirienne Bock de la brasserie Solibra. Des illustrations parmi tant d’autres qui démontrent l’étiquette d’homme d’affaires que porte désormais Didier Drogba.