Football : Didier Drogba retourne à Chelsea

Apres son passage à Chelsea entre 2004 et 2012 puis en 2014-2015, l'ancien capitaine des Eléohants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, fera son retour dans le mythique stade du Stamford Bridge , le 16 juin prochain à l'occasion d'un match de gala organisé par l'Unicef.

Didier Drogba de retour à Chelsea

À la retraite depuis novembre 2018 , l'ex-international ivoirien, Didier Drogba rechaussera les crampons lors d'un match de gala de l’UNICEF dénommé « Aid for Unicef ». Une occasion pour Drogba de retrouver son public de Londres. « Je suis très heureux de revenir à Stamford Bridge pour jouer à Soccer Aid for Unicef. Je suis passionné par le fait que tous les enfants ont accès aux soins de santé et à l’éducation, ce qui est la clé du travail de l’Unicef dans le monde », a indiqué l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille sur son compte twitter.

"Aid for Unicef" est un match caritatif organisé par l’Unicef (fonds des Nations unies pour l’enfance) qui, grâce aux bénéfices récoltés, viendra en aide aux enfants défavorisés du monde. Le match de gala se déroulera en juin prochain à Stamford Bridge. Plusieurs stars telles que l’ ancien sprinteur jamaïcain Usain Bolt, le journaliste britannique Piers Morgan, la journaliste britannique Susanna Reid, l'ancien footballer britannique Mark Wright et le préparateur physique britannique Joe Wicks, seront également de la partie.

Pour rappel, Didier Drogba a évolué sous les couleurs de Chelsea entre 2004 et 2012 puis en 2014- 2015 . Avec 164 buts en 9 saisons (toutes compétions confondues.), il est le meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier League . Il fut deux fois meilleur buteur du championnat anglais (2007 et 2010). L’attaquant aura ainsi tout gagné avec les Blues : triple champion de Premier League (2005, 2006, 2010), quadruple vainqueur de la Cup (2007, 2009, 2010 et 2012) et double champion de la Coupe de la Ligue (2005 et 2007), deux fois Community_Shield (2005 et 2009) et une ligue des champions en 2012.

Il totalise 105 sélections avec la Côte d’Ivoire de 2002 à 2014. 65 buts. Finaliste malheureux de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2006 et 2012 avec la Côte d’Ivoire, il a également disputé 3 phase finale de Coupe du monde (2006, 2010 et 2014).