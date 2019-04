Côte d’Ivoire : vers une arrestation de Guillaume Soro ?

Guillaume Soro va-il se faire arrêter ? C’est la question du moment après les révélations sur la mise en mission par le régime du Président Alassane Ouattara d’un commando de 25 personnes, équipées d’un drone, lancé à ses trousses.

Guillaume Soro, un commando de 25 personnes serait à ses trousses

On sait la relation entre Guillaume Soro et le régime du Président Alassane Ouattara au plus mal. De là imaginer une arrestation de l’ancien chef rebelle, il n’y a qu’un pas que personne n’avait jusqu’à maintenant osé franchir. Et pourtant, son conseiller spéciale FRANKLIN NYAMSI WA KAMERUN croit savoir qu’une opération dirigée contre l’ancien Premier ministre d’ Alassane Ouattara est planifiée.

Sur son blog Mediapart, le franco-ivoirien d’origine camerounaise affirme : « Le despote Ouattara envoie un commando de soldats et une équipe de pilotes de drones harceler le Leader de l’opposition Guillaume Soro en tournée dans le Nord de la Côte d’Ivoire.»

Et ce dernier qui joue le rôle de défenseur de Guillaume Soro qu’il affuble même du qualificatif de leader de l’opposition politique ivoirienne sur les réseaux et dans les médias de donner plus d’informations sur cette supposée mission à venir en rajoutant : « Un détachement d'un commandos de 25 personnes iront en mission ce dimanche aux trousses de Guillaume Soro dans le Hambol. Les premiers, ce dimanche iront ds une Mitsubishi couleur noir immatriculée 1894 gh 01. »

Soro Guillaume, quelle crédibilité accorder aux rumeurs de son arrestation ?

Sans préciser la source de son information, le professeur agrégé de philosophie rajoute : « Les sieurs Mahamoud Diaby et Inza Kamagate, spécialistes dans la gestion des drones seront de la mission. »

Quel est l’ordre de la mission assignée à ce commando si toutefois cette information s’avérait exacte ? Ce commando va-t-il arrêter Guillaume Soro sinon comment interpréter le détachement d’un si impressionnant nombre de personnes si ces derniers ne devaient qu’espionner l’ancien patron des rebelles des Forces Nouvelles.

Quelle va être la réaction des autorités ivoiriennes face à cette information si elle était infondée ?

Des proches du leader de l’ex-rébellion armée qui a fait plusieurs milliers de morts en Côte d’Ivoire avaient déjà affirmé il y a quelques semaines qu’une opération de l’ arrestation de Soro Guillaume avait été planifiée par les autorités de Côte d’Ivoire.

A suivre.