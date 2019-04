CAN 2019 - Football: Le tirage au sort complet de la phase de poules

La Coupe d'Afrique des Nations (Can 2019) effectuait son tirage au sort ce vendredi soir en Egypte. Pour la première fois, ce sont 24 équipes qui participeront à cette compétition. Et les groupes de la compétition sont désormais connus.

Can 2019: Les 24 équipes sont désormais situées

Le tirage au sort de la 32e édition de la Can 2019 a eu lieu ce vendredi soir en Égypte, pays hôte qui a remplacé au pied levé le Cameroun en janvier dernier. Cette CAN qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet prochain aura une saveur assez particulière puisqu’elle se disputera, pour la première fois, avec 24 équipes au lieu de 16 pays habituellement.

Ce changement de format permettra à des petites nations de football de pendre part à la grand-messe du football africain pour la première fois de leur histoire. Madagascar, la Mauritanie ou encore le Burundi sont ces pays non-habitués aux phases finales de la compétition. Le Bénin et la Guinée-Bissau seront à leur deuxième participation de leur histoire à la CAN. À l’inverse, des nations au vécu plus important, tel que le Gabon, le Togo ou le Burkina Faso, n’ont pas réussi à valider leur ticket. Les grands favoris pour cette édition 2019 seront l’Égypte, le Cameroun, qui est aussi le tenant du titre, ou encore le Sénégal, première nation africaine au classement Fifa.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire n’ont pas été gâtés par le tirage. Ils devront se disputer les deux tickets qualificatifs de la poule avec les grandes nations de football que sont le Maroc et l’Afrique du Sud sans oublier la sélection namibienne qui vient à la compétition dans le but de créer la surprise

CAN 2019 : les groupes de la phase de poules

Groupe A : Egypte, République Démocratique du Congo, Ouganda, Zimbabwe

Groupe B : Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi

Groupe C : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie

Groupe D : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie

Groupe E : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola

Groupe F : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau