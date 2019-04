Côte d'Ivoire : Guillaume Soro s'associe aux Ouattara pour Louise

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Mme Louise Ouattara, l'épouse du fils du Président Alassane Ouattara, M. David Ouattara, est brusquement décédé cette semaine. Guillaume Soro, ancien Président de l' Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ex-proche du chef de l'État ivoirien, a fait diffuser un communiqué pour dire sa compassion à la famille de la disparue.

Décès de Louise Ouattara, Guillaume Soro solidaire

La famille du Président Alassane Ouattara traverse en ce moment une difficile période de grande tristesse avec le décès brutal de Mme Louise Ouattara, l'épouse de David Ouattara. Cette dernière serait décédée des suites une violente crise de paludisme. Guillaume Soro n'est pas resté insensible à la tristesse de ses ex-allées au pouvoir.

L'ancien Président de l' Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui se dit poussé vers la sortie de son poste a exprimé dans le communiqué du Comité Politique, son nouveau parti qu'il dirige, toute sa solidarité à la famille de la disparue.

Communiqué du Comité Politique de Guillaume Soro

"Guillaume Kigbafori Soro, président du Comité Politique, a appris avec une profonde douleur la nouvelle du rappel à Dieu de Mme Louise Ouattara, épouse de M. David Ouattara et belle-fille du président de la République, SEM Alassane Ouattara.

Cette disparition est une souffrance personnelle pour M. Soro en raison des liens d’amitié et de fraternité qu’il entretient depuis plus d’une décennie avec M. et Mme David Ouattara.

Le président du Comité Politique présente ses sincères condoléances à M. David Ouattara, à sa famille et au Chef de l’État. Il les prie de trouver dans ces mots l’expression d’un chagrin partagé et le soutien d’un frère dans cette douloureuse épreuve."