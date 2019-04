Côte d’Ivoire : Des femmes africaines formées sur le e-commerce

Impulser le e-commerce, et partant, l’économie régionale à travers une forte implication des femmes.

Accroître la place des femmes dans le e-commerce

C’est l’objet du 7e atelier régional sur le marketing en ligne, qui réunit depuis le 15 avril 2019, des dizaines de femmes de diverses régions du continent à Abidjan. Initié par le Centre islamique pour le développement du commerce (Cidc), la Fondation du Forum économique mondial (Wief, en anglais) et le gouvernement ivoirien à travers le Secrétariat d’État en charge de la promotion des Pme, l’ouverture de l’atelier a été le lieu pour le secrétaire d’État en charge de la promotion des Pme, Félix Anoblé d’en situer les enjeux.

Selon l’émissaire du gouvernement, cette réunion vient apporter la réponse à plusieurs difficultés rencontrées par les Pme en général, et celles portées par les femmes en particulier, notamment l’accès à de nouveaux marchés. En les outillant sur le e-commerce, cet atelier devrait, aux dires de M. Anoblé, permettre aux participantes de mieux appréhender les opportunités du numérique en vue du développement de leurs activités.

« En apportant notre appui à cet atelier régional, nous croyons que le programme qui y sera dispensé renforcera les capacités techniques des participantes et augmentera ainsi le nombre des entreprises capables de vendre par le biais d’internet. Il a pour objectifs d’assister les femmes chefs d’entreprises dans la conception de leur site internet et la commercialisation de leurs produits et services en ligne, de leu fournir les techniques et outils nécessaires en vue de les familiariser avec les stratégies de marketing en ligne », a indiqué le ministre Anoblé.

E-commerce, le choix stratégique

Egalement présents à l’ouverture de l’atelier, les ministres Bakayoko Ly Ramata, de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et Claude Isaac Dé, de l’Economie numérique et de la Poste n’ont pas manqué de saluer l’initiative qui, à les en croire, vient étoffer les actions en vue du développement du numérique et de l’autonomisation de la femme.

Pour sa part, le représentant du directeur général du Cidc, Mamoudou Bocar Sall, a justifié le choix de la Côte d’Ivoire par la position stratégique du pays dans le développement des affaires dans la sous région, la performance du climat des affaires et la place de l’économie numérique dans la politique nationale. Plusieurs masterclass, sessions de formations et activités de réseautage sont prévues durant les 4 jours que dureront l’atelier.