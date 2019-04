Côte d'voire: Affi N'Guessan charge le régime depuis Adzopé

En tournée dans le département d'Adzopé (localité du Sud de la Côte d'Ivoire), Affi N'Guessan n' a manqué aucune occasion pour fustiger l' actuel régime. Le président du Front populaire ivoirien (FPI) dresse un sombre tableau de la gestion d' Alassane Ouattara.

Affi N'Guessan sans pitié pour Alassane Ouattara

La tournée d' explication, d' information et de remobilisation d' Affi N'Guessan l' a conduit à Adzopé du 23 au 24 avril 2019. Face aux populations de ladite localité, le président du FPI a assommé le régime d' Alassane Ouattara qu' il accuse de plusieurs maux dont souffre la Côte d'Ivoire. Le député de Bongouanou a critiqué la gestion de l' école par les tenants actuels du pouvoir. Selon l' ex Premier ministre de Laurent Gbagbo, la situation de l' école ivoirienne est déplorable.

"On ne peut plus se soigner parce que tout est cher. Quand on est malade, on préfère rester couché au village, essayer les médicaments traditionnels, si cela ne marche pas la maladie va nous emporter. Si l’ on va à l' hôpital, l' ordonnance qu' on va sortir, on ne pourra pas payer", a déploré Affi N'Guessan.

Le candidat malheureux à la présidentielle de 2015 ne s' est pas arrêté là. Il a pointé du doigt les difficultés qu' ont les Ivoiriens à se nourrir non sans se révolter contre l' augmentation du kilogramme du riz. "Or le prix de nos matières premières ne change pas", a soutenu le leader du Front populaire ivoirien. Le député de la circonscription de Bongouanou a dénoncé les prix d’achat de certains produits, dont l' hévéa, le cacao et l' anacarde, en Côte d' Ivoire.

Affi N'Guessan a également fait savoir que la réconciliation nationale n' est pas encore une réalité en Côte d'Ivoire. "Le pays est divisé", a-t-il noté.

Cette tournée du président du FPI intervient dans le cadre de la préparation de la fête de la liberté qu' il organise à Adzopé du 3 au 4 mai 2019. Affi N'Guessan se heurte à "une" autre fête de la liberté menée par Simone Gbagbo et les siens. Le camp de l' ex Première dame effectuera le déplacement à Duékoué les 26 et 27 avril.