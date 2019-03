FPI: Guerre contre Gbagbo, un soutien de poids pour Affi N'Guessan

Dans la guerre qui fait rage au FPI entre les camps Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, Johnny Patcheko semble avoir choisi son camp. Un des influenceurs politiques ivoiriens les plus actifs sur YouTube et Facebook n’a pratiquement plus de mots pour qualifier le Président légal du Front Populaire Ivoirien.

Johnny Patcheko s'aligne derrière Pascal Affi N'Guessan

Johnny Patcheko, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un des plus fervents pourfendeurs du régime du Président Alassane Ouattara. Pro-Gbagbo dans l’âme, ce jeune ivoirien qui s’est si souvent fait remarquer pour sont parlé sec a endossé un nouveau combat, celui de participer à élever l’image de Pascal Affi N’Guessan au sein de l’opinion ivoirienne.

Pascal Affi N’Guessan est en froid avec son « patron » Laurent Gbagbo. Alors qu’il devait rencontrer l’ex-Président ivoirien à Bruxelles, cette rencontre n’a pu se tenir, la faute à un préalable posé par le fondateur du Front Populaire Ivoirien. Laurent Gbagbo voulait que Pascal Affi N’Guessan reconnaisse sur les antennes de RFI le congrès du FPI qui s’est tenu à Moossou et qui fait de lui le président de cette formation politique.

L’ancien Premier ministre du régime de la Réformation y a vu une tentative de son « humiliation par le Président Laurent Gbagbo », pire encore, de son « assassinat politique ». Il s’y est refusé avant de s’engouffrer dans le premier avion pour regagner Abidjan. Depuis lors, plus un jour ne passe sans que Pascal Affi N’Guessan ne se mange des critiques les plus acerbes de la part de ses anciens compagnons de lutte qui voient dans son comportement une trahison de Laurent Gbagbo.

Et si les pro-Gbagbo les plus farouches semblent faire bloc autour de leur leader dans cette querelle qui l’oppose à Affi, il s’en trouve un qui refuse de s’aligner sur la position quasi commune de ses camarades. Johnny Patcheko dont il est ici question semble admirer le courage, la vision et la méthode de Pascal Affi Nguessan à qui il vient de confirmer son soutien.

Dans la soirée de mercredi, sur sa page Facebook, Johnny Patchekole a dit de l’homme qui chercherait à « effacer » les traces de Laurent Gbagbo : « Love you président, le meilleur politicien de toute sa génération. Stratège, intelligent, lucide, habile, clairvoyant, humble, sage, visionnaire c’est une chance pour la Côte d’Ivoire de te compter parmi ses fils. »

Au risque de décevoir profondément et durablement les "Gbagbo Ou Rien" (GOR) qui s’abreuvaient en masse de ses contenus digitaux, Johnny Patcheko dit d’Affi, qui s’oppose aujourd’hui à Laurent Gbagbo, qu’il est « l’espoir d’un renouveau en Côte d’Ivoire. » Il rajoute : « Nous sommes tous derrière toi dans ta démarche de dialogue et ta quête de reconquête du pouvoir dans la paix et la civilité. »

Les défenseurs de Laurent Gbagbo disent qu'il n'est en rien responsable du rendez-vous manqué avec Affi N'Guessan mais qu'il reste silencieux parce que soumis à des restrictions de sa liberté par la CPI. La sortie de Charles Blé Goudé mercredi sur Facebook démontre que l'ancien Président peut parler pour éclairer l'opinion sur ce qui l'oppose à Affi N'Guessan. Johnny Patcheko prend pour coupable ce silence que s'impose l'ancien Président de la Côte d'Ivoire.

Assurément, le camp des partisans de Laurent Gbagbo se fissure et Johnny Patcheko, qui a été celui qui a le plus risqué sa sécurité en dénonçant avec une rare virulence les tares du régime du Président Alassane Ouattara, n’a pas opté pour celui de son leader idéologique qui est Laurent Gbagbo.