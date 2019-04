Côte d'Ivoire : Affi N'Guessan mobilise pour "sa" fête de la liberté

Pascal Affi N'Guessan entend mener de grandes actions sur le terrain. Le président de l'autre frange du FPI (opposition), qui a encore en mémoire son rendez-vous manqué avec Laurent Gbagbo, le 21 mars 2019, entreprend une tournée de mobilisation et d'information à l'endroit de ses militants de la localité d'Adzopé (ville du sud de la Côte d'Ivoire), apprend-on dans un communiqué officiel.

Affi N'Guessan en tournée

" Le président du Front populaire ivoirien (FPI), l'honorable Pascal Affi N'Guessan, effectue une tournée d'information et de mobilisation, dans le département d'Adzopé (région de la Mé), du mardi 23 au mercredi 24 avril 2019 ", indique le communiqué du service de communication dudit parti.

Ce mardi 23 avril, le député de Bongouanou échange avec les populations de Bécédi-Brignan, de Boudépé, Grand-Akoudzin, Andé et Agou. Le lendemain, Affi N'Guessan met le cap sur Anaguié, Moapé, Biasso, Adzopé et Yakassé-Mé.

Avant d'entamer sa tournée, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo et sa délégation ont été reçus dans la soirée du lundi 22 avril par Amonkou Antoine, maire de la commune d'Adzopé.

Il faut noter que la ville d'Adzopé a été choisie par Pascal Affi N'Guessan pour abriter la Fête de la liberté, prévue du 3 au 4 mai 2019. En attendant cet important rendez-vous, l'ex-ministre de l'Industrie et du Tourisme du gouvernement de transition met les bouchées doubles sur le terrain. D'autant plus que l'autre aile du Front populaire ivoirien, fidèle à Laurent Gbagbo, célébrera sa Fête de la liberté à Duekoué les 26 et 27 avril.

Le défi de la mobilisation

Pascal Affi N'Guessan et les siens ont décidé de poser leurs valises à Adzopé pour fêter la liberté. Le natif de Bouadikro, sous-préfecture de Bongouanou, se considère comme le président légal du parti à la rose. Il avait été élu à 99 % des voix lors du 4e congrès du FPI, vendredi 27 juillet 2018.

La légitimité du candidat malheureux aux élections présidentielles d'octobre 2015 est vivement contestée au sein du parti par Simone Gbagbo, Assoa Adou et autres. A la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo en 2011, deux tendances sont nées et se disputent depuis la tête de la formation politique chère aux refondateurs. Au moment où Affi N'Guessan sera à Adzopé pour la Fête de la liberté, ses adversaires s'établiront à Duekoué pour la même célébration.

Les " deux " FPI sont face à un défi de mobilisation. On comprend le déplacement d'Affi N'Guessan et Simone Gbagbo, respectivement à Adzopé et Duekoué, avant le jour J. En effet, personne ne veut perdre la face. Ces deux personnalités politiques ont envie de démontrer qu'elles détiennent la majorité des militants. Et cela passe par une forte mobilisation.