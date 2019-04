Côte d'Ivoire : L'adhésion d'Alpha Yaya Touré au RHDP livre ses secrets

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

L'Honorable Alpha Yaya Touré a officiellement annoncé sur les réseaux sociaux qu'il adhérait désormais au RHDP unifié. Cette décision de ce désormais ancien compagnon de Guillaume Soro est mue par certaines raisons dont nous venons de saisir la quintessence.

Alpha Yaya Touré, les dessous de son divorce avec Soro

Jusque dans un récent passé, Alpha Yaya Touré s'était illustré par ses prises de position virulentes contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Le Député-Maire de Gbon-Kolia avait en effet pris fait et cause pour Guillaume Soro dans sa fronde contre le camp présidentiel. Allant jusqu'à annoncer que l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne sera son candidat à l'élection présidentielle de 2020.

Cependant, contre toute attente, le Parlementaire a décidé de rejoindre le RHDP unifié, expliquant sur sa page Facebook, ce jeudi 25n avril, que « la politique est la saine appréciation des réalités du moment ». « Moins par opportunisme que par réalisme », précise-t-il.

Et pour se conforter dans sa position et mettre en confiance ses nouveaux alliés, il a entrepris de supprimer, sur les réseaux sociaux, toutes les photos sur lesquelles on le voit avec l'ancien leader de l'ex-rébellion.

Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu' Alpha Yaya Touré lâche Guillaume Soro en si bon chemin ?

Nous apprenons en effet que Touré Alpha Yaya devrait en principe se rendre en France pour prendre part à une conférence sur la thématique « Pourquoi Guillaume K. Soro en 2020 ». Le professeur Franklin Nyamsi faisant partie des panélistes.

Le voyage du Parlementaire vers l'Hexagone a été annulé, on ne sait trop pourquoi, et la conférence de Paris qui était prévue pour se tenir le 20 avril n'a également pas eu lieu.

Alpha Yaya Touré a-t-il été interdit de sortir du territoire ivoirien ? Se serait-il brouillé avec ses camarades de la GSK Team ? Le pouvoir d'Abidjan aurait-il fait pression sur le Député pour le faire fléchir ?

Certaines sources bien introduites indiquent pour leur part que l'homme d'affaires aurait quelques problèmes financiers, et les services du fisc n'ont cessé de l'acculer ces derniers temps. D'où sa décision de décision de rejoindre le camp présidentiel.