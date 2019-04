Couper-decaler: Ariel Sheney pose avec le fils d'Arafaf dj, la virulente réaction du père.

Ariel Sheney a encore enflammé la toile, ce vendredi, en postant une photo de lui en compagnie de Maël Huon, le fils de son ex-patron, Arafat dj. Ce qui a une fois de plus mis le boss de la Yorogang dans tous ses états.

La photo d'Ariel Sheney et Maël met Arafat dj dans tous ses états

Alors qu'Arafat dj, via les réseaux sociaux, ne cesse de lancer des piques à son ex-poulain, Ariel Sheney, le qualifiant de traitre et de personne non-reconnaissante. Voici que l'auteur du titre à succès '' Amina'' qui affirme ne pas être en conflit avec son ex-patron vient encore d'enflammer la toile en postant, sur sa page facebook, une photo de lui avec le jeune Maël Huon, le fils d'Arafat dj.

''Il a tenu à me voir avant son départ pour Paris. Je t’adore frèro'', a commenté le colonel Lobofoué. Mais comment est ce possible ? s'interrogeaient plusieurs internautes, d'autant plus que la relation entre les deux hommes n'est pas au beau fixe.

Pour sa part, Arafat dj n'a pas du tout apprécié le geste de son ex-élément, et l'a tout de suite fait savoir sur sa page facebook : '' Pourquoi allez chez la mère de mon fils, faire une photo avec lui, mettre sur ta page pendant que tu traites son père de nul en faisant des records jamais vues dans le couper-décaler, d’après toi. J’espère que tu va assumer tes actes. Ma famille n’est pas ton jouët'', a publié le Zeus d'Afrique, qui a devoilé qu'Ariel Sheney avait l'intention de créer des tensions entre lui et son fils.

'' Même si mon fils a déjà parler avec toi un jour, c’est parce qu’il croyait que tu étais toujours avec moi, c’est un enfant. Ton objectif était de me mettre en palabre avec mon propre enfant. Tu es vraiment mauvais, mais Dieu te regarde et va me venger'', a-ajouté Houon Ange Didier dit Arafat dans une autre publication, tout en reitérant son amour à l'endroit de son fils.

'' Je t’aime mon Maël .️ Jamais un être humain ne me mettra en palabre avec toi. Je me bats pour toi et tes frères et sœurs, un jour mes fans comprendrons'', a mentionné Arafat dj qui n'a pas manqué de parler de son tout dernier concept. '' Le Moto moto vaincra malgré toutes vos piques'' a-t-il conclut.