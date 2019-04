Côte d'Ivoire: People, Arafat DJ ‘’ je sais que j’irai au paradis ‘’

Le très célèbre artiste Couper-Décaler, Arafat DJ, dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook, a affirmé avoir la conviction qu’il ira au paradis après sa mort. Car selon lui, c’est avec Dieu qu’il est parvenu à se faire une place dans la musique.

Arafat DJ a la conviction qu’il ira au Paradis

Le Boss de la Yorogang a, d’entrée, exprimé son mécontentement face aux comparaisons qui se font ces derniers temps entre lui et son ex-poulain Ariel Sheney. Pour Arafat DJ, il est inadmissible d’établir une comparaison entre lui et une personne qu’il dit avoir fabriqué. " On me compare à des gens dans mon pays qui n’ont pas mon niveau. Je ne suis pas leur égal", a-t-il déclaré, tout en traitant son ex-poulain de "plagiaire".

"La personne en elle-même, il a toujours été un plagiaire, sauf quand cette personne était à la Yorogang, je lui ai dit qu’ici, ça ne se fait pas. Si je mens, que le Seigneur me foudroie et que je meurs… Mais si je meurs, je sais que j’irai au Paradis’’, a-t-il soutenu, en justifiant ses propos par le fait d’avoir obtenu tout ce qu’il possède aujourd’hui grâce à l’aide Dieu.

Arafat DJ a également révélé que c’est lui qui a appris les arrangements musicaux à Ariel Sheney, qu’il a, une fois de plus, traité de personne non-reconnaissante. "C’est moi qui lui ai montré l’ordinateur, c’est moi qui lui ai appris à découper les sons, je le dis parce que j’en ai vraiment ras-le-bol’’ a-t-il martelé.

Arafat dj se déchaîne sur la directrice générale de Trace Africa

Interdit de passage sur la grande chaîne de musique urbaine, Trace Africa, le Yôrôbô s’est également attaqué à Nadeige Tubiana, la directrice générale de la chaîne de télé. « Je n’ai rien contre Trace. Trace et moi, c’est une famille. Mais depuis quelque temps, ce sont seulement les clips de la nouvelle génération qui passent, pas les miens. Après renseignements, j’ai découvert que c’est la directrice de Trace Africa, Nadeige Tubiana, qui a ordonné cela », a t-il expliqué, tout en indiquant que cette censure a crée une baisse remarquable de son audience sur Youtube.

« Maman Nadeige Tubiana, tu ne peux pas interdire que mes clips soient joués. Tu as insulté mon travail en disant que mon’’ Lekilé’ est nul. J’ai eu très mal… Ne commence pas des choses que tu ne peux pas terminer. J’aimerais qu’on ait une discussion, car tu es une mère, tu es ma maman, comme tu es la mère de tous les artistes. Tu dois nous réunir, mais pas semer la division. Je viendrai à Trace à mon retour », a ajouté Arafat Dj qui se trouve présentement en France pour une tournée européenne.