Côte d'Ivoire: riz avarié, un comité de sécurité contrôle la destruction

Dans l'affaire du riz avarié, qui a secoué l'actualité ivoirienne, les opérateurs Olam et Alimentation Toumodi ont subi des mesures administratives. Face à la rumeur persistante de la présence de ce riz sur le marché ivoirien, Amadou Gon Coulibaly tente de convaincre.

Le riz avarié détruit sous supervision d'un comité de sécurité

À l'occasion de la fête du Travail, célébrée ce mercredi 1er mai, Amadou Gon Coulibaly, était face aux centrales syndicales ivoiriennes. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour s'exprimer sur l'affaire du riz avarié. Le chef du gouvernement s'est voulu rassurant.

"Concernant le riz avarié, pas plus tard qu'hier (mardi 30 avril 2019, Ndlr), le ministre d'Etat a tenu un comité de sécurité, à la demande du président de la République, pour que nous puissions nous assurer que les destructions de ce riz se font conformément aux instructions qui ont été données", a affirmé l'ancien secrétaire général de la présidence.

Ce proche collaborateur d'Alassane Ouattara a également soutenu qu'aucun kilo de ce riz avarié ne se trouve sur le marché local.

Amadou Gon demeure persuadé que les procédures de destructions obéissent aux consignes données. Pour lui, le comité de sécurité permettra aussi de situer les responsabilités de "sorte que de telles situations ne puissent plus se produire en Côte d'Ivoire". Mais d'ores et déjà, deux opérateurs, Olam et Alimentation Toumodi, ont été sanctionnés.

Pour une durée de 12 mois, Olam n'a plus le droit d'exporter du riz en direction de la Côte d'Ivoire. Alimentation Toumodi Sarl s'est vu infliger la même sanction.

Mi-mars, une cargaison de 18 000 tonnes de riz avarié en provenance de Birmanie avait été refoulée au Togo, en Guinée et au Ghana. Finalement, cette denrée à risque a été déchargée au port d'Abidjan.

Après analyse, les autorités ivoiriennes ont conclu que ce riz était impropre à la consommation. Le mardi 16 avril 2019, elles ont entamé la destruction de ce riz au centre d'enfouissement technique de Kossihouen (dans le district d'Abidjan). L'opération qui a porté sur 915 tonnes de riz s'est déroulée en présence des ministres Anne Désirée Oulotto (Assainssement et de la Salubrité) et Souleymane Diarrassouba (Commerce, Industrie et de la Promotion des PME).