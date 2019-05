​People: Mike Alabi a refusé un poste de responsabilité pour la musique.

L’animateur-chanteur, Mike Alabi , titulaire d’un diplôme d’ingénieur marketing management, a affirmé, dans un entretien accordé à abidjanshow.com, avoir décliné un haut poste de responsabilité pour se consacrer à sa véritable passion, la musique.

Mike Alabi : "Je n’ai jamais aimé le fait d’avoir à me retrouver dans un bureau"

Le poulain de Star Factory Music, structure de production de Serge Beynaud, fait partie des rares artistes ivoiriens à avoir un niveau d’étude très élevé. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur marketing management, Mike Alabi devrait, comme l’avait prévu son père, être un banquier de profession, évoluer dans des métiers juteux telles les finances. Seulement, Mike ne voulait pas être un bureaucrate. Il rêvait plutôt des métiers d’animateur ou de chanteur. C’est ainsi que l’auteur du titre « Enfant béni » a balayé du revers de la main plusieurs opportunités d’emploi pour se consacrer entièrement à sa véritable passion : la musique.

« Je n’ai jamais vraiment aimé le fait d’avoir à me retrouver dans un bureau. J’ai eu des opportunités. Par exemple, là où je travaille, j’ai été proposé pour un poste de coordinateur marketing assistant à la direction marketing, mais j’ai refusé », a soutenu l’animateur de la radio Trace Fm, avant d’ajouter : « J’aurais eu un salaire plus ou moins consistant, mais j’ai pensé à l’avenir de ma carrière artistique. Où la mettrais-je ? Ça a été mon dilemme. C’est un rêve depuis l’enfance de me retrouver sur une scène, entendre les gens chanter mes chansons, entendre crier mon nom, ça a toujours été mon rêve. »

Poursuivant, l’auteur du titre à succès « C’est l’arrivée qui compte » a donc choisit de faire la musique, son rêve de gamin, pour dit-il, ne pas finir sa vie dans l’aigreur. « Même, pendant que je faisais mes stages, je pensais à mes rêves d’enfant. Je savais que si je m’investissais dans une carrière professionnelle, j’allais passer à côté de quelque chose, j’allais être un vieil aigri après », a-t-il confié.

Mike Alabi a certainement fait le bon choix, puisqu’il fait aujourd’hui partie des étoiles montantes de la musique ivoirienne, voire africaine, et est très adulé par la gente féminine.