Côte d'Ivoire: Henri Konan Bédié, 85e anniversaire sur fonds de crise

Henri Konan Bédié célèbre son 85e anniversaire le dimanche 5 mai 2019. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), né le 5 mai 1934, aborde ce virage au moment où les choses se passent mal entre lui et Alassane Ouattarra.

Henri Konan Bédié fête son anniversaire sans Ouattara

Il n'est pas si sûr qu' Henri Konan Bédié reçoive une carte de la part d' Alassane Ouattara, à l'occasion de son 85e anniversaire. Et pour cause, les deux hommes sont en froid depuis un bon moment. La parfaite alliance entre leurs deux partis, le PDCI (Parti démocratique de Côte d' Ivoire) et le RDR (Rassemblement des républicains), au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a volé en éclats.

Henri Konan Bédié reproche au président ivoirien de refuser l' alternance politique en 2020. Au départ, le président du PDCI et le mentor du RDR clamaient que leurs relations étaient au beau fixe et qu' ils filaient le grand amour. Mais il n' a pas fallu attendre longtemps pour que la discorde éclate au grand jour.

Pour le "Sphinx" de Daoukro, il était hors de question d' aller au parti unifié avant de régler la question de l' alternance politique. Le PDCI demande au RDR de lui faire la passe en 2020. Le parti septuagénaire veut porter la candidature du RHDP à la présidentielle et réclame le soutien du RDR. Les républicains opposent un refus catégorique.

Bédié quitte Ouattara

En août 2018, près d' un mois avant les élections locales, le PDCI "se retire du processus de mise en place d' un Parti unifié dénommé RHDP", annonce un communiqué du plus vieux parti politique ivoirien.

Le Parti d' Henri Konan Bédié affirme qu' il "se réserve le droit de promouvoir une plate-forme de collaboration avec les Ivoiriens qui partagent sa vision d' une Côte d' Ivoire réconciliée et soucieuse des droits, des libertés et du bien-être de ses populations".

L'eau est dans le gaz. Alassane Ouattara, désormais séparé de son "frère aîné", continue sa marche vers le parti unifié. Le samedi 26 janvier 2019, le chef de l' Etat et les siens tiennent le premier congrès du RHDP. L' ex allié d'Henri Konan Bédié est porté à la tête du nouveau parti unifié.

Avec le temps, l' atmosphère est toujours tendue entre Bédié et Ouattara. La rencontre entre le natif de Daoukro et les chefs traditionnels, le mardi 30 avril, en est la parfaite illustration. Le président du PDCI a saisi l'occasion pour rappeler à ses hôtes les sacrifices qu' il a consentis pour la Côte d' Ivoire depuis 1999. Bédié a aussi qualifié l' assemblée générale constitutive du RHDP du 16 juillet 2018 d 'irrégulière

Il est clair qu' Henri Konan Bédié soufflera sa 85e bougie le dos tourné à Alassane Ouattara.