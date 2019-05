People : la somme astronomique que gagne Kim Kardashian pour un post instagram

Megastar planétaire, Kim Kardashian est une femme d'affaires accomplie, qui a su faire de sa personne une marque lucrative. Une procédure judiciaire a révélé les sommes astronomiques qu'elle perçoit pour sa présence sur les réseaux sociaux.

Combien gagne Kim Kardashian pour un post sur Instagram ?

La célébrité de Kim Kardashian s'avère lucrative à tous les niveaux . Hormis le fait que cette dame, agée de 38 ans pèse plus 350 millions de dollars (205 milliards de fcfa), selon une estimation du magazine «Forbes» publiée en juillet dernier et que la vente de marque de produits cosmétique KKW Beauty lui rapporte près de 100 millions de dollars par an (58 milliards de fcfa), l'épouse de Kanye West amasse egalemement enormement d'argent sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram. Avec plus de 136 millions d'abonnés sur ce reseau, Kim Kardashian, dispose d'une plateforme surpuissante qu'elle n'hesite pas à mettre à profit pour se faire énormément d'argent .

Selon le puissant medias americain, Tmz, Kim Kardashian a traduit devant les tribuanux une marque de vêtement denommée Missguided, qui selon elle, a utilisé son image et a abondamment copié ses tenues pour mettre en vente des versions bon marché. Dans le cadre de cette procédure, Kim Kardashian réclame 5 millions de dollars (2,9 milliards de fcfa) à Missguided.

Dans ces documents juridiques, la star americaine revèle qu'elle touche entre 300 000 et 500 000 dollars pour un post sponsorisé Instagram (205 millions et 293 millions de fcfa). Un chiffre contesté par une source de TMZ, qui affirme plutot que la star américa perçoit plutôt la somme d'un million de dollars (586 millions de fcfa) par post sponsorisé. Sacré Kim.