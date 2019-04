Côte d'Ivoire: 2020, la pression américaine se poursuit avec Ivanka Trump

Les Etats-Unis veillent au grain pour une bonne organisation de l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. A la suite de David Hale, Ivanka Trump a insisté sur les réformes politiques nécessaires afin d'aboutir à un scrutin crédible, juste et transparent.

Ivanka Trump reçue à Abidjan par Kablan Duncan

Ivanka Trump est effectivement arrivée avec sa délégation sur les rives de la lagune Ebrié, ce mardi 16 avril. En l'absence du Président Alassane Ouattara, la fille et Conseillère du Président Donald Trump a été reçue par le Vice-président Daniel Kablan Duncan. Les échanges entre la délégation américaine et celle ivoirienne ont essentiellement porté sur l’autonomisation économique des femmes, la scolarisation des filles, la coopération commerciale entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire et surtout sur les prochaines échéances électorales.

A ce sujet, l'émissaire de la Maison Blanche, accompagnée pour la circonstance par l’Administrateur de l’USAID Mark Green, a particulièrement insisté sur l'importance du maintien du processus de réforme politique en vue de garantir le bon déroulement de la présidentielle de 2020.

Le gouvernement ivoirien et l'opposition, faut-il le rappeler, ont engagé les discussions pour la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). Mais jusque-là, les deux parties peinent à accorder leurs violons quant à la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'organe électoral.

Notons par ailleurs que le 11 février dernier, David Hale, Sous-Secrétaire d'Etat américain aux affaires politiques, avait animé une conférence de presse à l'Ecole nationale d'administration (ENA). L'officiel américain avait, au cours de cette conférence, appelé le Président Alassane Ouattara à respecter son engagement en ne se présentant pas pour un troisième mandat.