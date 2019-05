People : Milliardaire à 19 ans, comment Kylian Mbappé s'en sort il ?

Champion de France 2019 avec le PSG, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé n'en finit pas de cumuler les titres individuels et collectifs. Et ce, avec toutes les retombées numéraires qui vont avec. A 19 ans, il a le deuxième plus gros salaire annuel de France, estimé à 19,3 millions d’euros (12 milliards de FCFA). Une immense fortune qui pourrait faire perdre la tête à tout jeune de son âge. Cependant, l'attaquant du PSG garde toujours la tête sur les épaules et demeure attentif aux conseils de sa mère.

Kylian Mbappé toujours attentif aux conseils de sa mère

À seulement 19 ans, Kylian Mbappé profite pleinement de sa vie de footballeur professionnel. Il possède un magnifique appartement de rêve avec jacuzzi à ciel ouvert, et un duplex de 600 m² dans le très chic 16e arrondissement de Paris, ainsi qu'un compte en banque hyper fourni. Considéré comme le petit prodige du ballon rond en France, Mbappé jouit d'une renommée internationale. Il s'est même offert la une d'un magazine prestigieux americain, "the Time international".

Vivienne Walt, la journaliste americaine qui a réalisé l'interview avec Kylian a revelé que le joueur, en dépit de la fortune qu'il amasse, reste toujours attaché aux conseils de sa mère. Ce qui lui permet de vivre en toute modestie, sa vie de jeune milliardaire.

" Mon interview de Kylian Mbappé en couverture du Time international. Je lui ai demandé comment il gérait son énorme notoriété à 19 ans. Il m'a expliqué qu'il s'en tenait aux vérités que sa mère lui a apprises à la maison, m'a dit que la clé était 'le respect, l'humilité, la lucidité'", a-t-elle écrit sur Twitter.

La journaliste a par ailleurs indiqué que les choses n'ont pas été faciles pour le meilleur buteur du championnat français comme certains pourraient le penser, eu égard à son âge. "Mbappé incarne bien plus qu'un simple joueur de foot hors du commun. Il vit un compte de fées social, de la misère à la richesse. Sa vie a débuté dans les quartiers difficiles de banlieues de Paris, où les hautes tours en passe de s'effondrer entourent le centre brillant de la ville", écrit la journaliste américaine dans le Time.

Pour sa part Kylian Mbappé continue d'impressionner tant sur le terrain qu'en dehors des stades. Alors qu'il aurait toutes les raisons de profiter de sa richesse, le jeune footballeur, en toute humilité, garde toujours les pieds sur terre : "On peut être les meilleurs du monde, champions du monde, comme aujourd'hui, et être oubliés dans quatre ans, parce que quelqu'un est arrivé et a fait mieux que vous. J'ai appris que les plus grandes stars et les plus grands joueurs étaient les plus humbles", a declaré, dans les colonnes d'un media people français, Kylian Mbappé qui reste tres attachés à sa famille. "On est très famille, toujours ensemble à la maison, tous à table pour manger ensemble. On n'a jamais abandonné ça", a ajouté Kylian.