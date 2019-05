Zouglou : Asalfo et Yodé, une amitié qui traverse le temps

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo, a fait des confidences sur ses relations avec Yodé, qui étaient jusque-là meconnues de tous. Le promoteur du Festival des Musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA) a affirmé, lors de l'inauguration d'une école à Gagnoa, que Yodé a aidé le groupe Magique System à dénicher son premier producteur.

Asalfo, Petit Yodé a tendu la main au groupe Magique System

Présent à Bayekou Bassi, village de Daly Djédjé Gervais dit Yodé situé dans le département de Gagnoa, à l'occasion des activités du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua), le promoteur dudit Festival a expliqué aux populations de ce village, ses relations avec Petit Yodé, le chanteur du groupe ex-Poussin choc devenu aujourd'hui la paire Yodé et Siro.

« Je ne peux commencer mon discours sans avoir une pensée pour cette personne, et c’est un grand symbole qu’il soit là avec nous aujourd’hui. Dans la vie, c’est quelqu’un qui nous pousse et peut-être que la vie peut vous être favorable dans le futur plus qu’à cette personne qui vous a tendu la main. La première personne qui est venue me voir à Anoumabo et qui m’a dit, "viens, je vais te présenter à un producteur", c’était Petit Yodé. Il m’a tendu la main avec tout le groupe Magic System », a-t-il reconnu.

Poursuivant sur sa lancée, Asalfo ajoute : « La première fois que je rencontrais un producteur de musique, la première fois que quelqu’un présentait le groupe Magic System à un producteur de musique, la première fois que nous allions être produit, c’est un fils de Bayékou Bassi qui nous présentait à ce producteur sans savoir que 20 ans plus tard, nous serions dans ce village entrain d’offrir une école. »

procédait à l'inauguration d'une ecole dans ledit village.

« Petit Yodé, tu n’as pas tendu la main dans le vide parce que depuis cet appui, nous sommes partis et nous sommes là aujourd’hui. Construire une école à Bayékou Bassi, ce n’est pas pour vous demander des remerciements mais plutôt pour vous dire merci parce que c’est grâce à l’un de vos fils qu’aujourd’hui nous avons les moyens pour construire cette école. Merci infiniment Yodé, grâce à toi le village a une école. Ce n’est pas nous qui l’avons construite, mais toi », a témoigné Asalfo qui procédait à l'inauguration d'une école dans le village de son bienfaiteur.